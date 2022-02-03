Trend strength classifier

Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара.

По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend.

Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах.

Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для классификации тренда, определения диапазона волатильности и границ канала смены тенденции.

Классификатор может быть использован как основа для построения различных торговых стратегий.

Для стратегий следования за рынком, например, как определитель точек входа и для оценки ситуации по удержанию/наращиванию позиций, определения уровней скользящих стопов.

Для стратегий с предсказаниями поведения цены - как поиск точек входа с минимальным риском и подтверждения развития рыночной ситуации в соответствии с прогнозом.

Хорошая основа для ручной торговли. Возможно использовать в советниках и других индикаторах.

Подробное описание буферов будет доступно покупателям.