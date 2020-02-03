Trender EA MT4

Trender EA - автоматическая система, в основе которой заложен принцип торговли по тренду. Сначала система идентифицирует направление тренда и после этого ищет точки для входа в сделку. Уровень стоплосс определяется автоматически, а тейкпрофит на основе рассчитанного стоплосса. Советник оснащён системой сопровождения сделки "От цели к цели" - системы способной брать несколько целей с частичным прикрытием сделки.

Настройки:

Параметр Описание ID EA Идентификатор ордеров советника Mode trade Режим торговли. Пока есть только 2 режима

1. "One order" - Советник не будет открывать сделки, пока в рынке ест хоть одна открытая позиция по текущему символу

2. "Two orders" - Советник сможет торговать двумя разнонаправленными ордерами одновременно



Lot Лот Balance ( if zero, then Lot - fixed ) Баланс - Если значение равно нулю, то будет использоваться фиксированный лот. Если больше нуля, то лот будет рассчитываться в зависимости от текущего размера баланса. Do not reduce Эта опция позволяет запретить уменьшение лота при расчётах. Это значит, что если после проигрышного ордера советник будет использовать последний рассчитанный лот. Если же сделка закрылась в плюс, то советник лот пересчитает.



Distance to order (%) Погрешность расстояния установки ордера от уровня рассчитанного советником Distance to stoploss (%) Погрешность расстояния установки стоплосса от уровня рассчитанного советником Max slippage (pips) Проскальзывание Max load deposit (%) If zero, then this check is not used Максимальная нагрузка на депозит, при которой советнику можно открывать сделки. Этот параметр может быть полезным при торговле несколькими инструментами одновременно



Period for signals Период встроенного индикатора отвечающий за идентификацию сигналов Period for trend Период встроенного индикатора отвечающий за идентификацию тренда



Target 1 (%) Цели указываются в процентах. Порядок не имеет значения. Если в поле указать 0, то советник это поле использовать не будет.Наибольшая цел будет установленна как тейк профит Target 2 (%)

Target 3 (%)

Target 4 (%)





Profit for close all orders (%) Процент прибыли, по достижении которой советник закроет все сделки по всем символам. Max drаwdown (%) Максимальный процент просадки, по достижении которой советник закроет все сделки по всем символам.

Настройки по-умолчанию актуальны для пары EURUSD и для таймфрейма H1, но в принципе советник способен торговать на любом инструменте.

Профитов вам!



