Trender EA MT4
- Experts
- Alexandr Gladkiy
- Version: 1.0
Trender EA - автоматическая система, в основе которой заложен принцип торговли по тренду. Сначала система идентифицирует направление тренда и после этого ищет точки для входа в сделку. Уровень стоплосс определяется автоматически, а тейкпрофит на основе рассчитанного стоплосса. Советник оснащён системой сопровождения сделки "От цели к цели" - системы способной брать несколько целей с частичным прикрытием сделки.
Настройки:
|Параметр
|Описание
|ID EA
|Идентификатор ордеров советника
|Mode trade
|Режим торговли. Пока есть только 2 режима
1. "One order" - Советник не будет открывать сделки, пока в рынке ест хоть одна открытая позиция по текущему символу
2. "Two orders" - Советник сможет торговать двумя разнонаправленными ордерами одновременно
|Lot
|Лот
|Balance ( if zero, then Lot - fixed )
|Баланс - Если значение равно нулю, то будет использоваться фиксированный лот. Если больше нуля, то лот будет рассчитываться в зависимости от текущего размера баланса.
|Do not reduce
|Эта опция позволяет запретить уменьшение лота при расчётах. Это значит, что если после проигрышного ордера советник будет использовать последний рассчитанный лот. Если же сделка закрылась в плюс, то советник лот пересчитает.
|Distance to order (%)
|Погрешность расстояния установки ордера от уровня рассчитанного советником
|Distance to stoploss (%)
|Погрешность расстояния установки стоплосса от уровня рассчитанного советником
|Max slippage (pips)
|Проскальзывание
|Max load deposit (%) If zero, then this check is not used
|Максимальная нагрузка на депозит, при которой советнику можно открывать сделки. Этот параметр может быть полезным при торговле несколькими инструментами одновременно
|Period for signals
|Период встроенного индикатора отвечающий за идентификацию сигналов
|Period for trend
|Период встроенного индикатора отвечающий за идентификацию тренда
|Target 1 (%)
|Цели указываются в процентах. Порядок не имеет значения. Если в поле указать 0, то советник это поле использовать не будет.Наибольшая цел будет установленна как тейк профит
|Target 2 (%)
|Target 3 (%)
|Target 4 (%)
|Profit for close all orders (%)
|Процент прибыли, по достижении которой советник закроет все сделки по всем символам.
|Max drаwdown (%)
|Максимальный процент просадки, по достижении которой советник закроет все сделки по всем символам.
Настройки по-умолчанию актуальны для пары EURUSD и для таймфрейма H1, но в принципе советник способен торговать на любом инструменте.
Профитов вам!
