Trender MT4

Индикатор Trender определяет смену тренда. Для того чтобы её не пропустить, настройте его на отправку уведомлений в ваш мобильный терминал (Push), или в виде алерта ( Alert ), или по Email. Также индикатор предоставляет потенциальные точки входа и расчитывает и отображает уровни стоплосс и тейкпрофит.





Преимущества:

- Не перерисовывается

- Может помочь в фильтрации сигналов в вашей стратегии

- Работает на всех парах и таймфреймах

- Прост в настройке

- Даёт уже готовые сигналы для открытия позиций.





ВНИМАНИЕ!

Индикатор предоставляет лишь возможные сигналы для входа. Некоторые из них могут оказаться ложными. Поэтому будьте внимательны!