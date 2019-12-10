Trender MT4
- Indicators
- Alexandr Gladkiy
- Version: 1.2
- Updated: 16 December 2019
Индикатор Trender определяет смену тренда. Для того чтобы её не пропустить, настройте его на отправку уведомлений в ваш мобильный терминал (Push), или в виде алерта ( Alert ), или по Email. Также индикатор предоставляет потенциальные точки входа и расчитывает и отображает уровни стоплосс и тейкпрофит.
Преимущества:
- Не перерисовывается
- Может помочь в фильтрации сигналов в вашей стратегии
- Работает на всех парах и таймфреймах
- Прост в настройке
- Даёт уже готовые сигналы для открытия позиций.
ВНИМАНИЕ!
Индикатор предоставляет лишь возможные сигналы для входа. Некоторые из них могут оказаться ложными. Поэтому будьте внимательны!
Хорошая штука, очень удобно !