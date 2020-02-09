Stop Controller MT4

Stop controller – утилита, которая следит за тем, чтобы у ордеров были установлены стоп-приказы и за уровнем просадки или прибыли. Стоп-приказы можно установить, как пользовательские, так и расчётные. Также она способна сопровождать рыночные ордера. Сопровождение выглядит следующим образом: утилита отслеживает промежуточные между ценой открытия и тейкпрофитом цели и частично закрывает сделки, при этом переводя стоплосс на уровень предыдущей цели. Частичное закрытие ордеров можно отключить. Чтобы всё работало, утилиту нужно установить всего на один график.

Настройки:

ID orders

Идентификатор ордеров

---------- Fixed Stopes ----------

Fixed stoploss

Фиксированнные стоплосс и тейкпрофит.

Fixed takeprofit

---------- Stoploss settings ----------

Count bars for calculation stoploss

Количество баров для расчёта стоплосса.

Error (%)

Погрешность при расчётах стоплосса

---------- Targets ----------

Target 1 (%)

Цели. Если используется расчётный стоплосс, то наибольшая из них будет установлена в качестве тейкпрофит

Target 2 (%)

Target 3 (%)

Target 4 (%)

Partial closing of orders

Частичное закрытие ордеров при достижении промежуточной цели

---------- Close All Orders ----------

Profit for close all orders (%)

Максимальный процент профита, после достижения которого будут закрыты все ордера по каждому символу

Max drawdown (%)

Максимальный процент просадки, после достижения которого будут закрыты все ордера.

 

Все значения, равные <0 будут игнорированы. Поэтому, если вы не хотите использовать какой-то параметр просто укажите в поле 0. Ещё следует помнить, что при расчётных стоп-приказах учитывается таймфрейм на котором установлена утилита.


Как использовать сопровождение сделок?

Если вы используете фиксированный стоплосс, тогда в качестве главной цели установите значение 100 ( например, Target1). Остальные цели раздробите, например, на 30, 50 и 70.

Если вы хотите использовать расчётные стопы, то помните об одном – тейкпрофит будет равен наибольшему проценту от размера стоплосса. Например, ваш стоплосс равен 100 pips. Наибольшее значение, указанное в целях равно 300%, значит тейк профит будет равен 100 * 3 = 300 pips. Всё довольно просто.

Ещё стоит отметить, что утилита может контролировать как ордера открытые вручную, так и ордера, открытые советником. Для сопровождения ордеров открытых вручную в поле ID orders нужно указать 0.

Надеюсь, что эта утилита станет полезной для вас и поможет сэкономить много времени в торговле. Профитов Вам!


More from author
Network EURUSD
Alexandr Gladkiy
3 (1)
Experts
Network EURUSD  - сеточный советник, настроенный для торговли валютной парой  EURUSD.  Для определения моментов для открытия сделок советник использует несколько индикаторов. Рекомендуемый период графика для торговли с настройками по-умолчанию - M15. Настройки:  Take profit  Размер тейк профита  Volume  Размер лота  Balance  Баланс для расчёта лота. Если ноль, то лот будет фиксированным   Period for indicators  Период для индикаторов.
FREE
Trender EA MT4
Alexandr Gladkiy
3.67 (3)
Experts
Trender EA  - автоматическая система, в основе которой заложен принцип торговли по тренду. Сначала система идентифицирует направление тренда и после этого ищет точки для входа в сделку. Уровень стоплосс определяется автоматически, а тейкпрофит на основе рассчитанного стоплосса. Советник оснащён системой сопровождения сделки "От цели к цели" - системы способной брать несколько целей с частичным прикрытием сделки.  Настройки: Параметр Описание ID EA  Идентификатор ордеров советника Mode trade Режи
FREE
Bar Size Oscillator
Alexandr Gladkiy
Indicators
Индикатор отображает размер бара и его направление. ---------------------------------------- Цвета гистограммы: * Красный - Медвежий бар. * Зелёный - Бычий бар. * Серый - Цена открытия и цена закрытия равны. * Синяя линия - скользящая средняя. ---------------------------------------- Параметры: - Type of Calculation - Тип расчёта ( Low to High, Open to Close ) - Moving Avarage - Период скользящей средней
FREE
Trender MT4
Alexandr Gladkiy
Indicators
Индикатор Trender определяет смену тренда. Для того чтобы её не пропустить, настройте его на отправку уведомлений в ваш мобильный терминал (Push),  или в виде алерта ( Alert ), или по Email. Также индикатор предоставляет потенциальные точки входа и расчитывает и отображает уровни стоплосс и тейкпрофит. Преимущества: - Не перерисовывается - Может помочь в фильтрации сигналов в вашей стратегии - Работает на всех парах и таймфреймах - Прост в настройке  - Даёт уже готовые сигналы для открытия пози
FREE
MA Dev Chanel
Alexandr Gladkiy
Indicators
Индикатор показывает максимальное отклонение от скользящей средней за заданный период. Границы канала могут послужить своего рода зонами перекупленности/перепроданности, от которых может произойти откат цены к центру канала. За этими уровнями и стоит искать дополнительные сигналы для входа в сделку.  В настройках индикатора всего 2 параметра -  период, за который будет расчитываться индикатор и метод усреднения скользящей средней.
FREE
Bar Size MT5
Alexandr Gladkiy
1 (1)
Indicators
Индикатор отображает размер бара и его направление. ---------------------------------------- Цвета гистограммы: * Красный - Медвежий бар. * Зелёный - Бычий бар. * Серый - Цена открытия и цена закрытия равны. * Синяя линия - скользящая средняя. ---------------------------------------- Параметры: - Type of Calculation   - Тип расчёта ( High - Low, Open - Close ) - Moving Avarage   - Период скользящей средней - Method for MA - Метод усреднения скользящей средней
Trade By Time
Alexandr Gladkiy
Utilities
Утилита Trade By Time предназначена для автоматизации торговли для списка валютных пар в определённое время, например, во время выхода новостей. Принцип работы будет описан немного ниже.   Сама утилита работает только с заранее подготовленным файлом с таймингом и списком инструментов. Сам файл нужно положить в каталоге данных в папку Files , указать название этого файла в настройках утилиты и перезапустить её. Файл должен содержать строки с данными следующей структуры: yyyy.mm.dd hh:mm; <EURUSD|
