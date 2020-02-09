Stop Controller MT4

Stop controller – утилита, которая следит за тем, чтобы у ордеров были установлены стоп-приказы и за уровнем просадки или прибыли. Стоп-приказы можно установить, как пользовательские, так и расчётные. Также она способна сопровождать рыночные ордера. Сопровождение выглядит следующим образом: утилита отслеживает промежуточные между ценой открытия и тейкпрофитом цели и частично закрывает сделки, при этом переводя стоплосс на уровень предыдущей цели. Частичное закрытие ордеров можно отключить. Чтобы всё работало, утилиту нужно установить всего на один график.



Настройки:

ID orders Идентификатор ордеров ---------- Fixed Stopes ---------- Fixed stoploss Фиксированнные стоплосс и тейкпрофит. Fixed takeprofit ---------- Stoploss settings ----------

Count bars for calculation stoploss Количество баров для расчёта стоплосса. Error (%) Погрешность при расчётах стоплосса ---------- Targets ---------- Target 1 (%) Цели. Если используется расчётный стоплосс, то наибольшая из них будет установлена в качестве тейкпрофит Target 2 (%) Target 3 (%) Target 4 (%) Partial closing of orders Частичное закрытие ордеров при достижении промежуточной цели ---------- Close All Orders ---------- Profit for close all orders (%) Максимальный процент профита, после достижения которого будут закрыты все ордера по каждому символу

Max drawdown (%) Максимальный процент просадки, после достижения которого будут закрыты все ордера.



Все значения, равные <0 будут игнорированы. Поэтому, если вы не хотите использовать какой-то параметр просто укажите в поле 0. Ещё следует помнить, что при расчётных стоп-приказах учитывается таймфрейм на котором установлена утилита.





Как использовать сопровождение сделок?

Если вы используете фиксированный стоплосс, тогда в качестве главной цели установите значение 100 ( например, Target1). Остальные цели раздробите, например, на 30, 50 и 70.

Если вы хотите использовать расчётные стопы, то помните об одном – тейкпрофит будет равен наибольшему проценту от размера стоплосса. Например, ваш стоплосс равен 100 pips. Наибольшее значение, указанное в целях равно 300%, значит тейк профит будет равен 100 * 3 = 300 pips. Всё довольно просто.

Ещё стоит отметить, что утилита может контролировать как ордера открытые вручную, так и ордера, открытые советником. Для сопровождения ордеров открытых вручную в поле ID orders нужно указать 0.

Надеюсь, что эта утилита станет полезной для вас и поможет сэкономить много времени в торговле. Профитов Вам!





