Trade By Time

Утилита Trade By Time предназначена для автоматизации торговли для списка валютных пар в определённое время, например, во время выхода новостей. Принцип работы будет описан немного ниже.

 

Сама утилита работает только с заранее подготовленным файлом с таймингом и списком инструментов. Сам файл нужно положить в каталоге данных в папку Files, указать название этого файла в настройках утилиты и перезапустить её.

Файл должен содержать строки с данными следующей структуры:

yyyy.mm.dd hh:mm; <EURUSD|GBPUSD|…>; <Description>

 

Пример файла вы сможете увидеть в одном из скриншотов.

 

Итак, принцип работы утилиты.

После загрузки данных из файла программа начинает отслеживать время, указанное в данных и в соответствии с настройками советника осуществлять торговлю по этому времени.

За время указанное в «Time before news release to place an order» для каждого инструмента указанного в файле для этого времени устанавливается 2 отложенных ордера на Buy и на Sell на расстоянии указанном в «Distance to order open price» от текущей цены с размером Take Profit, указанном в «Take Profit (pips)». Ордера устанавливаются со сроком годности, который так же настраивается. Если в настройке указать 0, то ордера будут вечными.

После того, как сработает один из отложенных ордеров, второй будет удалён автоматически

Если открытая по отложенному ордеру позиция окажется убыточной, то сработает система выхода из просадки. Она работает по принципу усреднения позиций. В советнике предусмотрены настройки расстояний для усреднения. Так же эту систему можно отключить.

 

В целом утилита предназначена для ловли импульсных движений цены, спровоцированных важными новостями. По каким новостям будет торговать утилита зависит от трейдера.


Утилиту достаточно установить на один график. 

 

Настройки:

 

 

Expert ID

ID Эксперта

Take Profit (pips)

Take Profit

Distance to order open price

Расстояние, на котором будут установлены отложенные ордера от текущей цены

Volume

Объём для открытия позиций

Expiration (sec)

Срок действия отложенных ордеров в секундах. По истечении этого времени ордера будут удалены.

Time before news release to place an order

Время в секундах, до наступления времени из файла с данными. В этот момент будут установлены отложенные ордера

Suffix for Symbols

Некоторые брокеры к названию инструментов добавляют суффикс, например EURUSDrfd. Эта настройка нужна для того, чтобы советник мог идентифицировать инструменты у вашего брокера.

Use Description News In Comment Order

Если вы в файле будете указывать описание к каждой строке настройки, то можно вытянуть это описание в комментарий ордера.

 

 

Use Drawdown Control

Настройка для включения\отключения системы выхода из просадки

Distance by last order 1

Настройки расстояний для усреднения. Расстояние рассчитывается от крайней открытой позиции.

 

 

 


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Индикатор показывает максимальное отклонение от скользящей средней за заданный период. Границы канала могут послужить своего рода зонами перекупленности/перепроданности, от которых может произойти откат цены к центру канала. За этими уровнями и стоит искать дополнительные сигналы для входа в сделку.  В настройках индикатора всего 2 параметра -  период, за который будет расчитываться индикатор и метод усреднения скользящей средней.
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Trender EA MT4
Alexandr Gladkiy
3.67 (3)
Experts
Trender EA  - автоматическая система, в основе которой заложен принцип торговли по тренду. Сначала система идентифицирует направление тренда и после этого ищет точки для входа в сделку. Уровень стоплосс определяется автоматически, а тейкпрофит на основе рассчитанного стоплосса. Советник оснащён системой сопровождения сделки "От цели к цели" - системы способной брать несколько целей с частичным прикрытием сделки.  Настройки: Параметр Описание ID EA  Идентификатор ордеров советника Mode trade Режи
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Trender MT4
Alexandr Gladkiy
Indicators
Индикатор Trender определяет смену тренда. Для того чтобы её не пропустить, настройте его на отправку уведомлений в ваш мобильный терминал (Push),  или в виде алерта ( Alert ), или по Email. Также индикатор предоставляет потенциальные точки входа и расчитывает и отображает уровни стоплосс и тейкпрофит. Преимущества: - Не перерисовывается - Может помочь в фильтрации сигналов в вашей стратегии - Работает на всех парах и таймфреймах - Прост в настройке  - Даёт уже готовые сигналы для открытия пози
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Network EURUSD
Alexandr Gladkiy
3 (1)
Experts
Network EURUSD  - сеточный советник, настроенный для торговли валютной парой  EURUSD.  Для определения моментов для открытия сделок советник использует несколько индикаторов. Рекомендуемый период графика для торговли с настройками по-умолчанию - M15. Настройки:  Take profit  Размер тейк профита  Volume  Размер лота  Balance  Баланс для расчёта лота. Если ноль, то лот будет фиксированным   Period for indicators  Период для индикаторов.
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Bar Size Oscillator
Alexandr Gladkiy
Indicators
Индикатор отображает размер бара и его направление. ---------------------------------------- Цвета гистограммы: * Красный - Медвежий бар. * Зелёный - Бычий бар. * Серый - Цена открытия и цена закрытия равны. * Синяя линия - скользящая средняя. ---------------------------------------- Параметры: - Type of Calculation - Тип расчёта ( Low to High, Open to Close ) - Moving Avarage - Период скользящей средней
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Stop Controller MT4
Alexandr Gladkiy
Utilities
Stop controller – утилита, которая следит за тем, чтобы у ордеров были установлены стоп-приказы и за уровнем просадки или прибыли. Стоп-приказы можно установить, как пользовательские, так и расчётные. Также она способна сопровождать рыночные ордера. Сопровождение выглядит следующим образом: утилита отслеживает промежуточные между ценой открытия и тейкпрофитом цели и частично закрывает сделки, при этом переводя стоплосс на уровень предыдущей цели. Частичное закрытие ордеров можно отключить. Чтобы
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Bar Size MT5
Alexandr Gladkiy
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Indicators
Индикатор отображает размер бара и его направление. ---------------------------------------- Цвета гистограммы: * Красный - Медвежий бар. * Зелёный - Бычий бар. * Серый - Цена открытия и цена закрытия равны. * Синяя линия - скользящая средняя. ---------------------------------------- Параметры: - Type of Calculation   - Тип расчёта ( High - Low, Open - Close ) - Moving Avarage   - Период скользящей средней - Method for MA - Метод усреднения скользящей средней
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