Утилита Trade By Time предназначена для автоматизации торговли для списка валютных пар в определённое время, например, во время выхода новостей. Принцип работы будет описан немного ниже.

Сама утилита работает только с заранее подготовленным файлом с таймингом и списком инструментов. Сам файл нужно положить в каталоге данных в папку Files, указать название этого файла в настройках утилиты и перезапустить её.

Файл должен содержать строки с данными следующей структуры:

yyyy.mm.dd hh:mm; <EURUSD|GBPUSD|…>; <Description>

Пример файла вы сможете увидеть в одном из скриншотов.

Итак, принцип работы утилиты.

После загрузки данных из файла программа начинает отслеживать время, указанное в данных и в соответствии с настройками советника осуществлять торговлю по этому времени.

За время указанное в «Time before news release to place an order» для каждого инструмента указанного в файле для этого времени устанавливается 2 отложенных ордера на Buy и на Sell на расстоянии указанном в «Distance to order open price» от текущей цены с размером Take Profit, указанном в «Take Profit (pips)». Ордера устанавливаются со сроком годности, который так же настраивается. Если в настройке указать 0, то ордера будут вечными.

После того, как сработает один из отложенных ордеров, второй будет удалён автоматически

Если открытая по отложенному ордеру позиция окажется убыточной, то сработает система выхода из просадки. Она работает по принципу усреднения позиций. В советнике предусмотрены настройки расстояний для усреднения. Так же эту систему можно отключить.

В целом утилита предназначена для ловли импульсных движений цены, спровоцированных важными новостями. По каким новостям будет торговать утилита зависит от трейдера.





Утилиту достаточно установить на один график.

Настройки:

Expert ID ID Эксперта Take Profit (pips) Take Profit Distance to order open price Расстояние, на котором будут установлены отложенные ордера от текущей цены Volume Объём для открытия позиций Expiration (sec) Срок действия отложенных ордеров в секундах. По истечении этого времени ордера будут удалены. Time before news release to place an order Время в секундах, до наступления времени из файла с данными. В этот момент будут установлены отложенные ордера Suffix for Symbols Некоторые брокеры к названию инструментов добавляют суффикс, например EURUSDrfd. Эта настройка нужна для того, чтобы советник мог идентифицировать инструменты у вашего брокера. Use Description News In Comment Order Если вы в файле будете указывать описание к каждой строке настройки, то можно вытянуть это описание в комментарий ордера. Use Drawdown Control Настройка для включения\отключения системы выхода из просадки Distance by last order 1 … Настройки расстояний для усреднения. Расстояние рассчитывается от крайней открытой позиции.



