Bar Size MT5

Индикатор отображает размер бара и его направление. ---------------------------------------- Цвета гистограммы: * Красный - Медвежий бар. * Зелёный - Бычий бар. * Серый - Цена открытия и цена закрытия равны. * Синяя линия - скользящая средняя. ---------------------------------------- Параметры: - Type of Calculation - Тип расчёта ( Low to High, Open to Close ) - Moving Avarage - Период скользящей средней

FREE