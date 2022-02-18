Bar Size MT5

1

Индикатор отображает размер бара и его направление.

----------------------------------------

Цвета гистограммы:

* Красный - Медвежий бар.

* Зелёный - Бычий бар.

* Серый - Цена открытия и цена закрытия равны.

* Синяя линия - скользящая средняя.

----------------------------------------

Параметры:

- Type of Calculation - Тип расчёта ( High - Low, Open - Close )

- Moving Avarage - Период скользящей средней

- Method for MA - Метод усреднения скользящей средней

roylllam
29
roylllam 2024.01.22 01:57 
 

hi , after update mt5 , the bar size cannot work, can u help? thx

Reply to review