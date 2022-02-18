Bar Size MT5
- Indicators
- Alexandr Gladkiy
- Version: 1.0
- Activations: 10
Индикатор отображает размер бара и его направление.
----------------------------------------
Цвета гистограммы:
* Красный - Медвежий бар.
* Зелёный - Бычий бар.
* Серый - Цена открытия и цена закрытия равны.
* Синяя линия - скользящая средняя.
----------------------------------------
Параметры:
- Type of Calculation - Тип расчёта ( High - Low, Open - Close )
- Moving Avarage - Период скользящей средней
- Method for MA - Метод усреднения скользящей средней
hi , after update mt5 , the bar size cannot work, can u help? thx