Bar Size Oscillator
- Indicators
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- Version: 1.1
- Updated: 22 March 2019
Индикатор отображает размер бара и его направление.
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Цвета гистограммы:
* Красный - Медвежий бар.
* Зелёный - Бычий бар.
* Серый - Цена открытия и цена закрытия равны.
* Синяя линия - скользящая средняя.
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Параметры:
- Type of Calculation - Тип расчёта ( Low to High, Open to Close )
- Moving Avarage - Период скользящей средней
На текущем баре сделайте показания и будет польза от вашего индикатора.