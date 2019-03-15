Bar Size Oscillator

Индикатор отображает размер бара и его направление.

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Цвета гистограммы:

* Красный - Медвежий бар.

* Зелёный - Бычий бар.

* Серый - Цена открытия и цена закрытия равны.

* Синяя линия - скользящая средняя.

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Параметры:

- Type of Calculation - Тип расчёта ( Low to High, Open to Close )

- Moving Avarage - Период скользящей средней

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3.67 (3)
Experts
Trender EA  - автоматическая система, в основе которой заложен принцип торговли по тренду. Сначала система идентифицирует направление тренда и после этого ищет точки для входа в сделку. Уровень стоплосс определяется автоматически, а тейкпрофит на основе рассчитанного стоплосса. Советник оснащён системой сопровождения сделки "От цели к цели" - системы способной брать несколько целей с частичным прикрытием сделки.  Настройки: Параметр Описание ID EA  Идентификатор ордеров советника Mode trade Режи
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Trender MT4
Alexandr Gladkiy
Indicators
Индикатор Trender определяет смену тренда. Для того чтобы её не пропустить, настройте его на отправку уведомлений в ваш мобильный терминал (Push),  или в виде алерта ( Alert ), или по Email. Также индикатор предоставляет потенциальные точки входа и расчитывает и отображает уровни стоплосс и тейкпрофит. Преимущества: - Не перерисовывается - Может помочь в фильтрации сигналов в вашей стратегии - Работает на всех парах и таймфреймах - Прост в настройке  - Даёт уже готовые сигналы для открытия пози
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Stop Controller MT4
Alexandr Gladkiy
Utilities
Stop controller – утилита, которая следит за тем, чтобы у ордеров были установлены стоп-приказы и за уровнем просадки или прибыли. Стоп-приказы можно установить, как пользовательские, так и расчётные. Также она способна сопровождать рыночные ордера. Сопровождение выглядит следующим образом: утилита отслеживает промежуточные между ценой открытия и тейкпрофитом цели и частично закрывает сделки, при этом переводя стоплосс на уровень предыдущей цели. Частичное закрытие ордеров можно отключить. Чтобы
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Bar Size MT5
Alexandr Gladkiy
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Indicators
Индикатор отображает размер бара и его направление. ---------------------------------------- Цвета гистограммы: * Красный - Медвежий бар. * Зелёный - Бычий бар. * Серый - Цена открытия и цена закрытия равны. * Синяя линия - скользящая средняя. ---------------------------------------- Параметры: - Type of Calculation   - Тип расчёта ( High - Low, Open - Close ) - Moving Avarage   - Период скользящей средней - Method for MA - Метод усреднения скользящей средней
Trade By Time
Alexandr Gladkiy
Utilities
Утилита Trade By Time предназначена для автоматизации торговли для списка валютных пар в определённое время, например, во время выхода новостей. Принцип работы будет описан немного ниже.   Сама утилита работает только с заранее подготовленным файлом с таймингом и списком инструментов. Сам файл нужно положить в каталоге данных в папку Files , указать название этого файла в настройках утилиты и перезапустить её. Файл должен содержать строки с данными следующей структуры: yyyy.mm.dd hh:mm; <EURUSD|
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Alexey Levashov
507
Alexey Levashov 2020.05.29 00:30 
 

На текущем баре сделайте показания и будет польза от вашего индикатора.

sunnychow
9043
sunnychow 2019.03.17 13:06 
 

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