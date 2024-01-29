Touch VWAP MT4
- Danrlei Hornke
- Sürüm: 1.0
MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/44982
Com um teclado azerty, você deve pressionar a tecla “z”. Bom produto gratuito, mais interessante que aqueles baseados na primeira vela do dia, semana, etc...
Mas muitas vezes alterno entre vários modelos, e quando saio daquele em que o Touch VWAP está instalado, o Mt4 fecha.
Super Indikator, schöne Option wäre es wenn man diesen fix anhängen könnte und er nicht bei jeder Mausbewegung sich verschiebt
Super Indikator, schöne Option wäre es wenn man diesen fix anhängen könnte und er nicht bei jeder Mausbewegung sich verschiebt