Touch VWAP MT4

O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP apenas clicando no botão de apagar.

MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/44982

heiko v.piechowski
1928
heiko v.piechowski 2025.01.24 08:47 
 

Super Indikator, schöne Option wäre es wenn man diesen fix anhängen könnte und er nicht bei jeder Mausbewegung sich verschiebt

freddddddddd
54
freddddddddd 2024.05.04 17:50 
 

Com um teclado azerty, você deve pressionar a tecla “z”. Bom produto gratuito, mais interessante que aqueles baseados na primeira vela do dia, semana, etc...

Mas muitas vezes alterno entre vários modelos, e quando saio daquele em que o Touch VWAP está instalado, o Mt4 fecha.

heiko v.piechowski
1928
heiko v.piechowski 2025.01.24 08:47 
 

Super Indikator, schöne Option wäre es wenn man diesen fix anhängen könnte und er nicht bei jeder Mausbewegung sich verschiebt

Danrlei Hornke
4902
Geliştiriciden yanıt Danrlei Hornke 2025.01.24 13:31
Vielen Dank, ich freue mich, dass es Ihnen gefallen hat. Ich verstehe, dass der Vorschlag darin besteht, dass es aufgrund der Infinitesimalrechnung kompliziert ist, den richtigen Punkt, an dem die Infinitesimalrechnung angebracht wurde, beizubehalten, aber ich werde das hier analysieren und die Machbarkeit prüfen.
freddddddddd
54
freddddddddd 2024.05.04 17:50 
 

Com um teclado azerty, você deve pressionar a tecla “z”. Bom produto gratuito, mais interessante que aqueles baseados na primeira vela do dia, semana, etc...

Mas muitas vezes alterno entre vários modelos, e quando saio daquele em que o Touch VWAP está instalado, o Mt4 fecha.

Danrlei Hornke
4902
Geliştiriciden yanıt Danrlei Hornke 2024.05.06 13:44
Obrigado pela dica do teclado, realmente modelos diferentes podem ter alguma varia;áo entre teclas, mas fico feliz que gostou do indicador.
