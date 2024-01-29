Touch VWAP MT4

O Touch VWAP é um indicador que permite calcular uma Média Ponderada por Volume (VWAP) apenas apertando a tecla 'w' no seu teclado e após clicando no candle do qual deseja realizar o calculo, clicando abaixo do candle é calculada a VWAP baseado na minima dos preços com o volume, clicando sobre o corpo do candle é calculado uma VWAP sobre o preço medio com o volume e clicando acima do candle é calculado uma VWAP baseado na máxima dos preços com o volume, voce tambem tem a opção de remover a VWAP apenas clicando no botão de apagar.

MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/44982

heiko v.piechowski
1928
heiko v.piechowski 2025.01.24 08:47 
 

Super Indikator, schöne Option wäre es wenn man diesen fix anhängen könnte und er nicht bei jeder Mausbewegung sich verschiebt

freddddddddd
54
freddddddddd 2024.05.04 17:50 
 

Com um teclado azerty, você deve pressionar a tecla “z”. Bom produto gratuito, mais interessante que aqueles baseados na primeira vela do dia, semana, etc...

Mas muitas vezes alterno entre vários modelos, e quando saio daquele em que o Touch VWAP está instalado, o Mt4 fecha.

