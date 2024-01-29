Touch VWAP MT4
- Indicateurs
- Danrlei Hornke
- Version: 1.0
MT5: https://www.mql5.com/pt/market/product/44982
Com um teclado azerty, você deve pressionar a tecla “z”. Bom produto gratuito, mais interessante que aqueles baseados na primeira vela do dia, semana, etc...
Mas muitas vezes alterno entre vários modelos, e quando saio daquele em que o Touch VWAP está instalado, o Mt4 fecha.
Super Indikator, schöne Option wäre es wenn man diesen fix anhängen könnte und er nicht bei jeder Mausbewegung sich verschiebt
