OnePiece MT5

 ******************************************************

SIGNAL:https://www.mql5.com/zh/signals/586055

this is an Arbitrage system which base on EURUSD EURGBP GBPUSD 

you need a smallest spread and lowest ping account like ECN.

I run it on icmarket and tester in icmarket history data

run it on any chart then it will trade on EURUSD EURGBP GBPUSD  when sign has checked

 ******************************************************

attention:it is cannot run on GBPUSD M30 chart.

 


Recommended products
Index Synthetics Deriv
Deynis Alejandro Puro Rodriguez
Experts
Multi-Symbol Expert Advisor for Deriv Synthetic Indices (Single-Chart Deployment) 1. Overview Index Synthetics EA is an algorithmic multi-symbol Expert Advisor developed for Deriv Synthetic Indices. It is designed to monitor and trade up to 39 synthetic instruments from a single EA instance using a diversified execution engine.  (Easy Setup) The system includes instrument-specific logic and filters intended to adapt to the different volatility characteristics of each synthetic index. The appr
Eldorado Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Eldorado Scalper: A Premium Algorithm for Trading XAUUSD Eldorado Scalper is a multidimensional algorithmic system designed for selective gold trading (XAUUSD) on the M5 timeframe. The approach is based on market matrix analysis, which combines price dynamics, momentum, volatility, liquidity, and session structure. Trading Logic Live Signal The system doesn't react to chaotic movements, but filters out market noise. Its goal is not to maximize the number of trades, but to pinpoint structured opp
XAU Symmetrical Vacuum
Napat Puangjunkum
Experts
XAUUSD SYMMETRICAL VACUUM AIThe World's First Symmetrical Vacuum Void Filler Engine for Gold XAUUSD Symmetrical Vacuum AI  is a flagship Gold trading system built upon the groundbreaking Symmetrical Vacuum Theory. Most commercial Expert Advisors lose money during market reversals because they rely on lagging momentum indicators. XAUUSD Symmetrical Vacuum AI solves this fundamental flaw by continuously measuring mathematical price expansion vs retracement. When Gold moves $X$ points and retraces
Uranus STO
Encho Enev
Experts
Uranus STO expert is developed on the basis of a deep mathematical analysis, using the popular indicators: Stochastic, WPR, ATR, RSI. The Expert is optimized for EURUSD trading . The expert analyzes past periods, comparing them to the current period. According to the degree of probability and market behavior, the expert places orders at levels calculated for the best result. The strategy also features a permeability tool: Impact Bar. It works as a probability filter. The range of the Band is fro
R6 Sculping
Vinutthapon Bumroong
Experts
R6 Scalping EA   is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale or hedge.  This EA can be run from very small accounts and Free swap. As small as   1000 $ or 1000 cent minimum  Recommendations The minimum deposit is 1000 USD.    Use a broker with good execution and Low Spread. A very fast VPS is required. NOTE : I also recommend to take out profit on a regular basis. That is once a week/month. Becauser there will be DD. You Can Tracking All EA Status and Update in This Link  https
DeepNero Xtreme Ultimate MT5
Paranchai Tensit
Experts
================================================== DeepNero Xtreme Ultimate MT5 (Market Edition) ================================================== DeepNero Xtreme Ultimate MT5 stands as the absolute flagship of the DeepNero systematic ecosystem. This elite iteration harnesses the maximum capacity of our ONNX neural evaluations combined with a comprehensive 20-tier market assessment architecture. Designed for zero-compromise precision, the Ultimate version scans deeply for intricate market dis
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.71 (34)
Experts
LAUNCH PROMO: Only a very limited number of copies will be available at current price! Final Price: 999$ NEW (from 349$) --> GET 1 EA FOR FREE (for 2 trade account numbers). Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Welcome to the BITCOIN REAPER!   After the Tremendous success of the Gold Reaper, I decided it is time to apply the same winning principles to the Bitcoin Market, and boy, does it look promising!   I have been
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Experts
Forex Bacteria Expert Advisor for MetaTrader 5 Forex Bacteria is an automated Expert Advisor (EA) designed for MetaTrader 5.  Just as beneficial bacteria symbiotically coexist with us in nature, we strive to coexist harmoniously and symbiotically with the markets. It's a plug-and-play EA where you only need to set your risk management preferences and choose the days of the week you want to trade.  Primarily focused and optimized over the past 12 years, it works best with three major currency pa
Xauusd PropFirm
Cristiano Rodrigo Olegini
Experts
XAUUSD Trading Hours Configuration Before using the XAUUSD PropFirm EA , check the XAUUSD market opening time on your broker's MetaTrader 5 (MT5) . The START TIME parameter must be set to 1 hour after the market opens . Example Hantec Broker XAUUSD market opens at: 01:00 Set START TIME to: 02:00 Important: Each broker may use a different server time. Therefore, before trading, verify the XAUUSD market opening time in your MT5 platform and set the START TIME parameter to 1 hour after the market
Blue Bird MT5
Ismail Babaoglu
Experts
BlueBird EA – Dynamic Adaptive Grid Hedge System BlueBird EA   represents a new era of grid-based automation — combining volatility awareness, adaptive trend tracking, and smart capital management. If you are seeking a   fully autonomous, dynamic grid system   capable of capturing both trends and corrections,   BlueBird EA   is your ultimate trading companion. Overview BlueBird EA is a next-generation adaptive grid trading system designed for dynamic markets such as GOLD (XAUUSD) . It intellige
Goldistan EA
Sadaf Noreen
Experts
GOLDISTAN EA PRO MT5 – XAUUSD Gold Trading Robot Gold Trading Robot MT5 | XAUUSD Expert Advisor | Smart Money Concept EA | RSI Grid Trading System | Automated Gold Forex Robot Overview GOLDISTAN EA PRO MT5 is a professional automated trading robot designed for XAUUSD (Gold) trading on the MetaTrader platform. The Expert Advisor integrates Smart Money Concept (SMC) market logic, RSI-based momentum filtering, and adaptive grid recovery management to execute trades under structured market condition
Scalping King Santosa BOT EA
Edwin Santosa
Experts
KING SANTOSA EA – Professional XAUUSD Scalping Expert Advisor Smart. Discipline. Profit. KING SANTOSA EA is a professional Expert Advisor specifically developed for XAUUSD (Gold) . Designed for traders who value precision, discipline, and consistency, this EA focuses on identifying high-quality trading opportunities while maintaining robust risk management. Rather than opening trades aggressively, KING SANTOSA EA analyzes market conditions and executes positions only when predefined trading crit
Gold Chandelier Professional Expert Advisor
Veliko Angelov
Experts
Title Professional Expert Advisor “Gold Chandelier” PROFESSIONAL EA FOR XAUUSD WITH PROVEN RESULTS Key Performance Metrics 126% profit over 2 years (126,566 USD from a 100,000 USD starting balance) 66%+ winning trades consistently Specialized for XAUUSD M1 5 independent strategies Automatic risk management Unique Features Innovative approach: Closes only profitable positions – a revolutionary logic Chandelier-based exit signals for precise entries/exits Pyramiding system to maxim
Titan Trader King Gold Scalping EA for MT5
Ashish Jayant Mone
Experts
Titan Trader King – Gold Scalping EA for MT5 Titan Trader King is a precision-engineered automated trading system designed to capture high-quality momentum and trend continuation opportunities in fast-moving financial markets. The system is specially optimized for Gold (XAUUSD) trading behavior while maintaining strong performance capability across multiple high-liquidity trading instruments. Built for traders who demand structured, rule-based execution, Titan Trader King removes emotional decis
XAU Momentum Sniper
Napat Puangjunkum
Experts
XAUUSD MOMENTUM SNIPER AI  MMD Precision Sniper - Know exactly which pip the trend runs out of gas. XAUUSD Momentum Sniper AI is a revolutionary trading robot built on the elite "Momentum Mass Decay (MMD)" theory. Retail traders constantly get burned because they try to guess resistance and support lines. The reality is: Gold doesn't stop because it hits an imaginary line; it stops because it RUNS OUT OF FUEL. This AI converts Tick Volume into a measurement of "Fuel" and compares it against
Alpha Distribution Entry Classic
Hafiz Muhammad Usama Sadique
Experts
Alpha Distribution Entry Classic is a premium, quantitative algorithmic trading system engineered specifically for XAUUSD (Gold). Unlike common retail grid or martingale bots that gamble with your capital. REALITY CHECK: NOT A DOPAMINE BOT Important Note before purchasing: This EA does not look for a fake 99% win-rate by hiding floating drawdowns. It operates on a realistic, mathematically proven High Reward Ratio with low Drawdown even you can set your Equity Drawdown limit per day. Explain inp
Aurelius XAU Apex Emperor
Napat Puangjunkum
Experts
Aurelius XAU Apex Emperor The Ultimate Institutional-Grade 13-in-1 Gold Matrix  The Emperor of XAUUSD has Arrived Aurelius XAU Apex Emperor is a sovereign algorithmic trading system engineered exclusively for the Gold (XAUUSD) market. Unlike primitive robots that rely on dangerous cost-averaging techniques, Aurelius employs a state-of-the-art 13-in-1 Multiverse Engine.  It runs 13 completely independent trading strategies simultaneously- on a single chart, giving you unparalleled diversificat
Aurevia Btcusd EA MT5
Anastase Byiringiro
Experts
Aurevia BTCUSD EA MT5  Professional BTCUSD Automated Trading by Utazima MentorCreate Aurevia BTCUSD EA MT5 is an automated MetaTrader 5 Expert Advisor developed specifically for BTCUSD / Bitcoin . It combines H1 market analysis, M1 execution monitoring, multi-layer signal confirmation, automatic trade management, broker-aware execution and capital-based risk control. OFFICIAL PUBLIC DEMO MONITORING Public monitoring for Aurevia BTCUSD EA MT5 started on 17 August 2026. The public demo account has
Aurum Cipher
Zhi Jie Jin
Experts
### Short Description Aurum Cipher is a MetaTrader 5 trend-continuation Expert Advisor designed primarily for XAUUSD on M5. It evaluates trend, volatility, and price structure after a bar has closed and trades only when its conditions are aligned. ### Trading Approach Aurum Cipher uses selective entries rather than high-frequency trading. Its internal filters evaluate moving-average structure, trend slope, volatility, candle quality, and swing location. The core signal settings are built int
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.21 (24)
Experts
Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the be
Gold Scalping EA Dynamic Risk
Chun Wei Zhou
Experts
Gold Scalper Pro - Dynamic Risk Gold Trading EA   Overview Gold Scalper Pro is a fully automated scalping trading system designed for XAUUSD on the M5 timeframe. It uses a 3-engine parallel architecture combining trend continuation, mean reversion, and momentum bounce strategies to capture high-frequency trading opportunities in the gold market. It supports both fixed lot and equity-based risk management, with daily balance drawdown protection to compound profits while locking in daily risk.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Perfect Trade Ea Fx Gold Ai Advision
Roman Protsak
Experts
Perfect Trade EA FXGold 2026 для MT5 — советник на золото XAUUSD с новостным фильтром и мультифрейм-анализом Perfect Trade EA FXGold 2026 — современный автоматический торговый советник для MetaTrader 5 (MT5), созданный специально для торговли XAUUSD (Gold / золото). Алгоритм ориентирован на качество входов и строгий риск-контроль: золото часто даёт резкие импульсы и откаты, поэтому советник не “строчит” сделками, а выбирает только подходящие ситуации и защищает прибыль. Если вам нужен советни
Legendary GOLD Triad no Arbitrage
Ilham Akbar Muhammad
Experts
Legendary GOLD Triad no Arbitrage Legendary GOLD Triad no Arbitrage is a highly sophisticated, multi-currency automated trading system engineered for MetaTrader 5. Moving away from traditional high-latency arbitrage methods, this Expert Advisor utilizes a powerful three-way correlation strategy (Triad Hedging) between EURUSD, XAUEUR, and XAUUSD to capitalize on micro-inefficiencies in the market. Built with capital preservation in mind, the EA features a strict Dynamic Daily Stop Loss and an adv
SMC Zones PRO EA Trade Panel
Daniel Grigerek
Experts
==================================================================== SMC Zones PRO EA — SMC Trade Panel & Automated Zone Engine MetaTrader 5 Expert Advisor · Smart Money Concepts · all major symbols (Forex, Metals, Indices) ==================================================================== SMC Zones PRO EA is an on-chart TRADE PANEL combined with an AUTOMATED Smart-Money-Concepts (SMC) ZONE ENGINE, built exclusively for all major symbols (Forex, Metals, Indices) on MetaTrader 5. It detects
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.95 (57)
Experts
TickSniper for MetaTrader 5 — High-Speed Tick Scalper with Automatic Parameter Adaptation A professional fully automated tick scalper that automatically adapts its working parameters to the current trading instrument. TickSniper for MetaTrader 5 is built for traders who want a fast, intelligent, and nearly ready-to-run trading system without manually adjusting dozens of settings for every currency pair. The Expert Advisor analyzes quote flow, tick speed, spread behavior, and symbol specificatio
SmartBid
Gabriel Costin Floricel
5 (3)
Experts
SmartBid – Neural Network-Based Trading System for Gold (XAU/USD) on M10 Timeframe Price reduced for 24 hours An advanced trading system that leverages a neural network to optimize trade entries and exits based on market conditions. It is designed to provide intelligent trade management, risk-adjusted position sizing, and an integrated recovery strategy to manage overall drawdowns. With customizable risk levels, spread filters, stop loss settings, and trading hours, this EA is suitable for trad
SuperGrid EA
Hamid Jalili Nejad
Experts
Grid trading Strategy A very safe and profitable strategy based on dividing the chart to horizontal grids and based on market direction (Bullish/Bearish) open buy or sell when the price touches each grid line. Grid distance will be calculated based on percentage of price. That way this EA can be used for any type of market. trade a list of given pairs at the same time on a single account and apply risk management rule for all of them
Xauusd gold
Victor Jacobus Daniel Coetzee
Experts
This expert adviser have and risk management and it works best on a 1hour time frame the account to start trade need to be at least 300$ to make profit  draw down is at 24.2% profit making is at 76.8% out of all the trades you can also run it on a 15 time frame  1-month grow is on 76%  please remember always if it takes losses it part of trading  please let me know if you struggle i am here to help and making better EA
Buyers of this product also purchase
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.67 (12)
Experts
Bringing institutional-grade trading to the Quantum ecosystem, Quantum Titan sets a new standard for precision, discipline, and proven live-market performance. Developed for traders who expect more from a GOLD Expert Advisor, Titan represents the next evolution of Quantum trading technology. Availability is strictly limited to 1,000 lifetime licenses worldwide. Once all 1,000 copies have been claimed, Quantum Titan will no longer be available. Special launch discount price. Final price $1999
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (39)
Experts
The Legend Continues. The Queen Evolves. Welcome to Quantum Queen X — the next generation of the legendary GOLD trading system that builds upon the proven success of Quantum Queen. Quantum Queen X is built on the same proven core engine as Quantum Queen, introducing a powerful new Custom Mode that allows traders to choose exactly which strategies to enable or disable. Every strategy has been individually reviewed, refined, and optimized to deliver even better performance and adaptability across
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (48)
Experts
IMPORTANT : This package will only be sold at current price for a very limited number of copies.    Price will go to 1999$ soon!   + 300 Strategies included and more coming! BONUS : choose 5  of my other EA's for free!   ALL SET FILES + COMPLETE SETUP AND OPTIMIZATION GUIDE VIDEO GUIDE LIVE SIGNALS REVIEW (3rd party) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL Welcome to the ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! I'm pleased to present the Ultimate Breakout System, a sophisticated and proprietary Expert Advisor (EA)
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.38 (153)
Experts
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.34 (113)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Pulse Pro MT5
Mian Rameez Ali
Experts
Two lines, always circling — 21 and 49. Most of the time they say nothing. Then they cross, and the system stops waiting. It closes what it was holding, opens what the cross demands, and sets its stop and target without asking twice. Risk is sized off the account itself, not fixed guesses — one bad calculation and it simply declines to trade at all. No indecision, no averaging in. Every new bar gets exactly one verdict. Built for any symbol, any timeframe. Fast against slow — the rest is ari
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
Experts
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR 6 MONTHS PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_60000067 Follow the channel for the latest update .  JOIN GROUP:   Click here Other EAs You May Like AI AURUM PIVOT  | AI VEGA BOT  | Golden Blitz  I
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (35)
Experts
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Syna
William Brandon Autry
5 (27)
Experts
Syna 7 - The AI Trading Operator That Stays With the Trade. Most trading systems make an entry decision and then fall back to fixed rules. Syna 7 remains involved. Syna is an autonomous AI trader, trading assistant, and position-management system designed to operate from analysis through exit. It can analyze current market conditions, evaluate news and volatility, remember the original trade reasoning, monitor open exposure, and continue reassessing the position as conditions change. Trading do
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experts
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.45 (126)
Experts
Symbol XAUUSD Timeframe (period) H1-M15 (any) Support for single-position trading YES Minimum deposit 500 USD  (or the equivalent in another currency) Compatible with any broker YES (supports 2 or 3-digit brokers. Any deposit currency. Any symbol name. Any GMT time.) Runs without pre-configuration YES If you are interested in the topic of machine learning, subscribe to the channel:  Subscribe! Key Facts about the Mad Turtle Project: Real Machine Learning This Expert Advisor does not conn
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4.06 (17)
Experts
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
Experts
AiQ Gen 2 - Precision Pending-Order Intelligence for Fast-Moving Markets. AiQ Gen 2 is built to identify developing market movement, prepare before the opportunity fully unfolds, and position with precision through intelligent pending orders. Instead of waiting until price has already reached the intended entry area, AiQ analyzes current market structure, direction, timing, volatility, and expansion potential before deciding where an order should be placed. It prepares before the move, but only
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
Experts
Bonnitta EA  is based on Pending Position strategy ( PPS ) and a very advanced secretive trading algorithm. The strategy of  Bonnitta EA  is a combination of a secretive custom indicator, Trendlines, Support & Resistance levels ( Price Action ) and most important secretive trading algorithm mentioned above. DON'T BUY AN EA WITHOUT ANY REAL MONEY TEST OF MORE THAN 3 MONTHS, IT TOOK ME MORE THAN 100 WEEKS(MORE THAN 2 YEARS) TO TEST BONNITTA EA ON REAL MONEY AND SEE THE RESULT ON THE LINK BELOW. B
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.7 (43)
Experts
Quantum Baron EA There’s a reason oil is called black gold — and now, with Quantum Baron EA, you can tap into it with unmatched precision and confidence. Engineered to dominate the high-octane world of XTIUSD (Crude Oil) on the M30 chart, Quantum Baron is your ultimate weapon for leveling up and trading with elite precision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Discounted   price .     The price will inc
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Experts
THE GOLD DIGGER - A SCALPER LIKE NO OTHER Precision. Purpose. Performance. NOT JUST AN EA – A PRECISION ENGINEERED XAUUSD SCALPING SYSTEM PythonX M1 Scalper isn’t just another Gold EA — it’s a specialized, high-performance scalping framework built exclusively for XAUUSD on the M1 timeframe . It has been engineered to deliver precise entries, smart risk control, and consistent returns over time — not just in ideal conditions, but across 9 major brokers over multi-year periods. With a starting bal
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
Experts
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
Mean Machine
William Brandon Autry
4.76 (41)
Experts
Mean Machine GPT Gen 2 - The Flagship Adaptive Mean-Reversion and Recovery System. Mean Machine helped introduce frontier AI into live retail trading in late 2024. Gen 2 preserves the original strategy while expanding the intelligence around it. Mean Machine GPT Gen 2 is an autonomous trading system built around adaptive mean reversion, trend awareness, Commonwealth-pair specialization, and optional Sacred Phi position management. It analyzes whether price has moved away from a reasonable marke
Golden Blitz MT5
Lo Thi Mai Loan
4.43 (14)
Experts
A Safe and Effective Gold Trading Solution   Follow the channel for the latest update Only   1  copies left at current price! Final price: $1999.99 LIVE ACCOUNT RESULT  - 18 MONTHS Hello! I am Golden Blitz, the second EA in the Diamond Forex Group family, specifically designed for trading gold (XAU/USD). With exceptional features and a safety-first approach, I promise to deliver a sustainable and effective gold trading experience for traders.   What Makes EA Golden Blitz Different? - Dynami
Prestige 5
M Ardiansyah
1 (1)
Experts
Prestige EA   is a powerful, intelligent trend‑detection trading robot built using advanced mathematical and statistical models. It is designed to identify high‑probability market movements with precision while maintaining strict risk control. The EA uses refined entry filters with advanced correction logic to ensure accurate and reliable trade entries. Every trade is protected by Take Profit and Stop Loss, ensuring disciplined risk management. In addition, the EA includes smart internal algorit
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Experts
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Experts
EA has a live track record with many months of stable trading with  low drawdown: All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro is the advanced scalping system which utilizes smart entry/exit algorithms with sophisticated filtering methods to identify only the safest entry points during calm periods of the market. This system is focused on a long-term stable growth. It is a professional tool developed by me years ago that is constantly updated, incorporating all the latest innovations in the trading area.
LumaForge Scalper
Nathan Roche Leonardo Meyers
Experts
LumaForge Beast Mode MT5 Automated SMC Gold Trading for MetaTrader 5 LumaForge Beast Mode is a fully automated MT5 Expert Advisor built primarily for Gold and designed for selective day trading and scalping. Rather than continuously entering the market, the EA waits for its required conditions and can remain inactive when no valid opportunity is detected. Beast Mode combines Smart Money Concepts (SMC) with multi-timeframe analysis across M5, M15 and H1. Its trading activity is focused around the
DeepMatrix FX
Tingting Yu
Experts
DeepMatrix FX Advanced Algorithmic Intelligence for XAUUSD DeepMatrix FX — Precision. Intelligence. Performance. Important! Please contact me after installation to obtain the best recommended settings file. Next Price is 2 99 $ DeepMatrix FX is a fully automated trading system developed specifically for XAUUSD on the Any timeframe. Built with advanced algorithmic logic, adaptive market analysis, and precision execution technology, DeepMatrix FX is designed to identify high-probability trading op
Spider Gold MT5
Muhammad Zahran Rahmadi Putra
5 (1)
Experts
The price is gradually increasing up. Only 2 copy remains available at the current price,  next price increase to $1999 . Hello, traders!, the newest and a very powerful Spider Gold MT5 of Expert Advisors. My specifically designed to run on the XAUUSD/GOLD pair. Spider Gold MT5  EA is more selective and accurate in signal entry and better in managing existing transactions.  Spider Gold  MT5 EA analyzes markets based on trends, imbalances areas and price action. Spider Gold  MT5 EA can identify
EA Miracolo
Amazing Traders
Experts
Real monitoring   : EA Miracolo  1 Real monitoring     : EA Miracolo   2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a position. Th
Undefeated Triangle MT5
Nauris Zukas
4.2 (10)
Experts
Description. This product was created as part of a project " PULSE OF MARKET ". EA "Undefeated Triangle" is an advanced system that exploits unique fluctuation between AUD, CAD, and NZD currencies. Historically results show that these pairs used in composition always return back first moved pair after fast movement in one direction. This observation can allow us to include a grid-martingale system where can get maximum points of these unique situations. EA "Undefeated Triangle" uses only 3 pai
Foli Pivots MT5
John Folly Akwetey
Experts
Expert advisor trades by pivot levels, support and resistance levels based on pivot levels. Also expert advisor takes into account volatility filter, uses standard Martingale and anti-Martingale systems, drawdown protection, standard trailing stop, trading time and trading Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Use Volatility Filter   – enabling/disabling of volatility filter using Volatility Filter   – value of volatility filter Count Of Days For Volatility F
More from author
Jin10Chinesenewscalendar
Daqiang Wei
Utilities
中文版的外汇经济日历，数据源来自金十网站https://rili.jin10.com 使用的电脑时区为东八区保证，LocalTime和https://rili.jin10.com 网站的时间一样 中文版的外汇经济日历，数据源来自金十网站https://rili.jin10.com 使用的电脑时区为东八区保证，LocalTime和https://rili.jin10.com 网站的时间一样 中文版的外汇经济日历，数据源来自金十网站https://rili.jin10.com 使用的电脑时区为东八区保证，LocalTime和https://rili.jin10.com 网站的时间一样 中文版的外汇经济日历，数据源来自金十网站https://rili.jin10.com 使用的电脑时区为东八区保证，LocalTime和https://rili.jin10.com 网站的时间一样
OnePiece
Daqiang Wei
Experts
****************************************************** SIGNAL: https://www.mql5.com/zh/signals/586055 this is an Arbitrage system which base on EURUSD EURGBP GBPUSD  you need a smallest spread and lowest ping account like ECN. I run it on icmarket and tester in icmarket history data run it on any chart then it will trade on EURUSD EURGBP GBPUSD  when sign has checked here is version For MT5 : https://www.mql5.com/zh/market/product/38629# you can backtest from mt5  ******************************
WdqGrid
Daqiang Wei
Experts
live sign: https://www.mql5.com/en/signals/565389 https://www.mql5.com/en/signals/460257 This is a grid EA that combines automated and manual automation with the following features. StartHour ENdHour choice 4~6 12~14  17~19 .you can run any currency and any cfd . you need run account in above 5000$. 1. The distance of the grid is based on day pivot 2. With moving take profit by pivot and partial close method 3. The grid's add lots method is different from the  Martinger model, but based on the r
Filter:
No reviews
Reply to review