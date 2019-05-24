OnePiece MT5
- Experts
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- Version: 1.30
- Updated: 24 May 2019
- Activations: 5
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SIGNAL:https://www.mql5.com/zh/signals/586055
this is an Arbitrage system which base on EURUSD EURGBP GBPUSD
you need a smallest spread and lowest ping account like ECN.
I run it on icmarket and tester in icmarket history data
run it on any chart then it will trade on EURUSD EURGBP GBPUSD when sign has checked
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attention:it is cannot run on GBPUSD M30 chart.