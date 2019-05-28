OnePiece

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SIGNAL:https://www.mql5.com/zh/signals/586055

this is an Arbitrage system which base on EURUSD EURGBP GBPUSD 

you need a smallest spread and lowest ping account like ECN.

I run it on icmarket and tester in icmarket history data

run it on any chart then it will trade on EURUSD EURGBP GBPUSD  when sign has checked

here is version For MT5 :https://www.mql5.com/zh/market/product/38629#

you can backtest from mt5

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