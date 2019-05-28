OnePiece
- Experts
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- Version: 1.31
- Updated: 28 May 2019
- Activations: 5
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SIGNAL:https://www.mql5.com/zh/signals/586055
this is an Arbitrage system which base on EURUSD EURGBP GBPUSD
you need a smallest spread and lowest ping account like ECN.
I run it on icmarket and tester in icmarket history data
run it on any chart then it will trade on EURUSD EURGBP GBPUSD when sign has checked
here is version For MT5 :https://www.mql5.com/zh/market/product/38629#
you can backtest from mt5
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