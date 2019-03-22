Каждый трейдер должен периодически проводить анализ результатов своей работы на валютном рынке, чтобы выявить сильные и слабые стороны своей системы. Для этого было бы не плохо видеть всю статистику в понятных глазу цифрах, желательно объединенных в табличную форму, чтобы оценка стала более детальной, была возможность узнать текущую доходность, просадку, профит фактор и многие другие характеристики.

Существует множество серверов в интернете, которые могут создать мониторинг вашей торговли, обработать информацию счета и предоставить вам требуемые данные. Минус подобного анализа состоит в том, что нужно задействовать дополнительные источники помимо торгового терминала. В связи с этим была реализована идея анализа всевозможных данных по счету во многофункциональным индикаторе Trading Info Panel для МetaТrader 4.

Индикатор разбит на отдельные отключаемые блоки, каждый из которых отображает конкретную информацию:

Блок Account Information содержит данные вашего аккаунта и текущей валютной пары на графике, а именно: номер, имя владельца, сервер, уровни Freeze и Stopout, своп, объем тика, кредитное плечо, минимальный и максимальный лот.

содержит данные вашего аккаунта и текущей валютной пары на графике, а именно: номер, имя владельца, сервер, уровни Freeze и Stopout, своп, объем тика, кредитное плечо, минимальный и максимальный лот. Блок Balance Information показывает данные по балансу счета, эквити, используемую и свободную маржу, кредитные средства, текущий и суммарный профит как в депозите, так и в процентах, а также максимальную просадку, рассчитанную по данным закрытых ордеров.

показывает данные по балансу счета, эквити, используемую и свободную маржу, кредитные средства, текущий и суммарный профит как в депозите, так и в процентах, а также максимальную просадку, рассчитанную по данным закрытых ордеров. Блок Spread Information отображает информацию по спреду валютной пары, установленной на графике: текущий, минимальный, максимальный и средний спред, который высчитывается каждый тик, эти данные содержатся в глобальной переменной, то есть подсчет будет идти корректно при закрытии терминала или удалении индикатора с графика.

отображает информацию по спреду валютной пары, установленной на графике: текущий, минимальный, максимальный и средний спред, который высчитывается каждый тик, эти данные содержатся в глобальной переменной, то есть подсчет будет идти корректно при закрытии терминала или удалении индикатора с графика. Блок Open Orders Information включает в себя данные по открытым позициям, как общие, так и раздельно для продаж и покупок: количество открытых ордеров, суммарный торговый лот, профит и комиссия, доход в пунктах, а также просадка в процентах

включает в себя данные по открытым позициям, как общие, так и раздельно для продаж и покупок: количество открытых ордеров, суммарный торговый лот, профит и комиссия, доход в пунктах, а также просадка в процентах Блок Close Orders Information детально анализирует все закрытые сделки трейдера, изменения в балансе, высчитывает доход, комиссию, процент выигрышных сделок, профит фактор и другую полезную информацию как по каждой паре отдельно, так и суммарный результат. Полученные данные также разделяются отдельно как для покупок, так и продаж.

детально анализирует все закрытые сделки трейдера, изменения в балансе, высчитывает доход, комиссию, процент выигрышных сделок, профит фактор и другую полезную информацию как по каждой паре отдельно, так и суммарный результат. Полученные данные также разделяются отдельно как для покупок, так и продаж. Блок Time Scale является удобным наглядным дополнением для анализа торговли по времени открытия или закрытия ордеров (в зависимости от настроек) как по часам, так и по дням недели. Можно с легкостью определить убыточный период, чтобы в дальнейшем исключить его из торговли.

В итоге данный индикатор представляет собой мощный и в то же время компактный инструмент для детального разбора вашей торговой системы и поиска новых решений по улучшению ее стабильности.





Настройки индикатора:



< ===== Show Information ===== >

Show Account Info – отображать блок информации о торговом аккаунте

– отображать блок информации о торговом аккаунте Show Balance Info - выводить блок с информацией, связанной с движением средств

- выводить блок с информацией, связанной с движением средств Show Spread Info – отображать блок данных о спреде

– отображать блок данных о спреде Show Open Orders Info - отображать блок информации по открытым ордерам

- отображать блок информации по открытым ордерам Show Closed Orders Info – отображать таблицу анализа закрытых ордеров

– отображать таблицу анализа закрытых ордеров Show Close Orders Time Scale – отображать временную шкалу данных

– отображать временную шкалу данных Orders Time Scale Type – тип построения временной шкалы: по времени открытия, либо закрытия.

– тип построения временной шкалы: по времени открытия, либо закрытия. Show Rectangle Background – отображение фона для блоков с информацией

< ===== Design Options ===== >