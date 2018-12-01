Rsi Magic kjuta

Индикатор RSI magic kjuta.

Пользовательский  Индикатор ( RSI magic kjuta ) на основе стандартного Индикатора Силы (Relative Strength Index, RSI) с дополнительными настройками и функциями.

К стандартной линии RSI добавлены линии максимального и минимального значения RSI на графике. Теперь можно визуально наблюдать прошедшие максимумы и минимумы RSI, а не только значения по закрытию баров, что позволяет избежать путаницы  при анализе торгов. Например, советник открыл или закрыл ордер, но на графике линия RSI не достигает значения срабатывания. Это происходит из-за того, что значение RSI достигло этого значения, но потом опустилось или поднялось до уровня закрытия бара. Особенно это видно на линиях максимума и минимума при пиковых значениях цены, при свечах в один бар. Ориентирование на значение этих линий позволяет более реально выставлять уровни срабатывания или вести ручную торговлю.

Добавлена настройка сдвига бара (shiftBas). Значение положительных и отрицательных ценовых изменений берется не только из предыдущего значения закрытия как в стандартном RSI, а на установленное значение, что приводит при малых значениях к сдвигу уровней размаха RSI. При больших значениях сдвига бара (shiftBas)  и периода,  можно вероятнее установить значения TP и Lots. При установках значение (shiftBas)  не должно быть  больше значения  периода. Рекомендованный  период  14.

Функция коэффициента размаха RSI от средней величины бара (coeffMagnitude)  позволяет автоматически  уменьшать размах при малых размерах баров (например,  при снижении волатильности на азиатской сессии или между сессиями) и увеличение размаха на высоких барах. Период  (periodCoeff) по умолчанию сутки (24 часа). Значение Периода выборки  (sampling period) устанавливается  в барах.   Увеличение размаха (scope) – это значение степени от разницы  между средней величиной за (periodCoeff)  и (sampling period),” (sampling period/ periodCoeff)^ (scope)”.

Значение  минимального периода RSI ( minRSIPeriod) ограничивает размах до значений для данного периода (например, при (minRSIPeriod= InpRSIPeriod)-  будет уменьшаться размах только при низкой волатильности) и не должен быть меньше 3.

Сервисные функции.

Это сигнальные линии, при достижении которых значений RSI или времени раздается звуковой сигнал и время до конца бара, время сервера. Включаются во входных параметрах. Переменная (chartBlackWhite) включает одноименную цветовую схему графика.

Удачных торгов.

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RSI magic kjuta trial is the demo version of RSI magic kjuta. Custom Indicator (RSI magic kjuta) based on the standard   (Relative Strength Index, RSI) with additional settings and functions. The maximum and minimum RSI lines on the chart have been added to the standard RSI line. Now you can visually observe the past highs and lows of RSI, and not only the values of the closing bars, which avoids confusion in the analysis of trades. For example, the EA opened or closed an order, but the RSI li
FREE
Automated panel kjuta
Jurii Kuvshinov
Experts
Автоматизированная панель  “panel_kjutaMultiTS_l”  для торговли. Открывает, модифицирует,  закрывает и удаляет торговые и отложенные ордера с  графика c помощью виртуальных линий, кнопок и активного информационного терминала. Автоматически открывает ордера по сетке,  Мартингейлу  и индикаторным  уровням. Подсказки на русском,  английском  языке или отключены. Имеет  ряд  функций по тралу виртуальных линий  Take Profit  и лимитных ордеров. Выводит  информацию на активный информационный терминал.
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilities
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
Auto Open Close Magic RSI
Jurii Kuvshinov
Experts
Auto Open Close Magic RSI. Auto Open Close Magic RSI , это Робот открывающий и закрывающий ордера по значениям индикатора ( RSI Magic Kjuta ).   Рекомендуемый период для установок по умолчанию М15. С советником можно загрузить RSI Magic Kjuta или RSI Magic Kjuta trial . Не забыть сделать настройки такие же, как в советнике. Скриншот за прошедшие полгода. С 500$ до 16000$ 3200%. slip=3; Проскальзывание Lots=0.2; Объем step=120; Минимальное расстояние до открытия следующего ордера Magic=123456;
Aos100VPS
Jurii Kuvshinov
Experts
Эксперт для VPS. Работает по уровням magicRSi, мартингейлу и своему алгоритму. Автоматически тралит по значениям индикатора, как при открытии, так и при закрытии ордеров. Для скриншота годового отчета настойки по умолчанию. Начальный депозит - 100, конечный - за год больше 17000.  slip=3;                   допуск  Lots=0.1;              Лот на открытие первого ордера. step=50;                Начальная минимальная дистанция в пунктах между первым ордерами.  Magic=123456;      Числовая идентификац
Rsi Magic kjuta mql5
Jurii Kuvshinov
Indicators
Индикатор RSI magic kjuta5 . Пользовательский   Индикатор ( RSI magic kjuta ) на основе стандартного Индикатора Силы ( Relative Strength Index, RSI ) с дополнительными настройками и функциями. К стандартной линии RSI добавлены линии максимального и минимального значения RSI на графике. Теперь можно визуально наблюдать прошедшие максимумы и минимумы RSI , а не только значения по закрытию баров, что позволяет избежать путаницы   при анализе торгов. Например, советник открыл или закрыл ордер, но н
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