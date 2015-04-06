Aos100VPS

Эксперт для VPS.

Работает по уровням magicRSi, мартингейлу и своему алгоритму. Автоматически тралит по значениям индикатора, как при открытии, так и при закрытии ордеров.

Для скриншота годового отчета настойки по умолчанию. Начальный депозит - 100, конечный - за год больше 17000.

 slip=3;                   допуск
 Lots=0.1;              Лот на открытие первого ордера.

step=50;                Начальная минимальная дистанция в пунктах между первым ордерами.
 Magic=123456;      Числовая идентификация ордеров советника.
 LotExponent=1.8; Коэффициент увеличения лота.
 stepExponent=1.7; Коэффициент увеличения дистанции между ордерами.
 OrdCmnt="kjuta"; Текстовая идентификация ордеров советника.
 openBUrsiMk=20; Минимальный уровень для открытия Buy ордеров.
 openSErsiMk=80; Минимальный уровень для открытия Sell ордеров.
 closeBUrsiMk=75; Минимальный уровень для закрытия Buy ордеров.
 closeSErsiMk=25; Минимальный уровень для закрытия Buy ордеров.
 closeStep=400; Автоматическое закрытие первого ордера при превышении дистанции  в пунктах.

MagicRSI Настройки для индикатора.

InpRSIPeriod=16;
shiftBas=6;
Tral=1.0; Значение отката уровня индикатора для открытия или закрытия ордеров по тралу.

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5 (4)
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EA Games Changer
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
5 (4)
Experts
AI Games Changer – MultiPair Averaging + Hedge System (Smart Directional Extended) Version: Perfected Interactive UI - MT4 (Patched) Developer: CyberBot Project P R E P A R A T II O N Enter the Games Changer Philosophy: If trading is gambling, embrace it intelligently. By activating up to 20 pairs simultaneously, complementary price patterns create a stable balance point far superior to single-pair reliance. The core principle? More data equals higher winning probabilities.
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4.89 (18)
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5 (18)
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Forex GOLD Investor
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4.93 (257)
Experts
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro is a system for recovering drawdowns from other advisors or from manually opened orders. RM Pro has the ability to automatically dynamically adjust. The trader needs to select the risk level and the advisor will work in fully automatic mode. Can work in drawdown recovery mode and standby mode! If another advisor generates a drawdown, RM Pro will disable it, lock the position and start the process of restoring the deposit using partial closures. In its trading, the advisor u
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Rsi Magic kjuta mql5 trial
Jurii Kuvshinov
Indicators
RSI magic kjuta trial is the demo version of RSI magic kjuta. Custom Indicator (RSI magic kjuta) based on the standard   (Relative Strength Index, RSI) with additional settings and functions. The maximum and minimum RSI lines on the chart have been added to the standard RSI line. Now you can visually observe the past highs and lows of RSI, and not only the values of the closing bars, which avoids confusion in the analysis of trades. For example, the EA opened or closed an order, but the RSI li
FREE
Automated panel kjuta
Jurii Kuvshinov
Experts
Автоматизированная панель  “panel_kjutaMultiTS_l”  для торговли. Открывает, модифицирует,  закрывает и удаляет торговые и отложенные ордера с  графика c помощью виртуальных линий, кнопок и активного информационного терминала. Автоматически открывает ордера по сетке,  Мартингейлу  и индикаторным  уровням. Подсказки на русском,  английском  языке или отключены. Имеет  ряд  функций по тралу виртуальных линий  Take Profit  и лимитных ордеров. Выводит  информацию на активный информационный терминал.
PanelKjutaMultiTerminal
Jurii Kuvshinov
Utilities
Panel "panel_kjutaMultiTerminal" for trading. Opens, modifies, closes and deletes trading and pending orders from the chart using virtual lines, buttons and the active information terminal. Automatically opens an order by indicator levels. Hints in Russian, English or disabled. It has a number of functions for trailing virtual Take Profit lines and limit orders. Displays information on the active information terminal.  Hides and includes virtual lines S/L , T / P, buttons "<>","M","X", as well a
Rsi Magic kjuta
Jurii Kuvshinov
Indicators
Индикатор RSI magic kjuta. Пользовательский   Индикатор ( RSI magic kjuta ) на основе стандартного Индикатора Силы ( Relative Strength Index, RSI ) с дополнительными настройками и функциями. К стандартной линии RSI добавлены линии максимального и минимального значения RSI на графике. Теперь можно визуально наблюдать прошедшие максимумы и минимумы RSI , а не только значения по закрытию баров, что позволяет избежать путаницы   при анализе торгов. Например, советник открыл или закрыл ордер, но на
Auto Open Close Magic RSI
Jurii Kuvshinov
Experts
Auto Open Close Magic RSI. Auto Open Close Magic RSI , это Робот открывающий и закрывающий ордера по значениям индикатора ( RSI Magic Kjuta ).   Рекомендуемый период для установок по умолчанию М15. С советником можно загрузить RSI Magic Kjuta или RSI Magic Kjuta trial . Не забыть сделать настройки такие же, как в советнике. Скриншот за прошедшие полгода. С 500$ до 16000$ 3200%. slip=3; Проскальзывание Lots=0.2; Объем step=120; Минимальное расстояние до открытия следующего ордера Magic=123456;
Rsi Magic kjuta mql5
Jurii Kuvshinov
Indicators
Индикатор RSI magic kjuta5 . Пользовательский   Индикатор ( RSI magic kjuta ) на основе стандартного Индикатора Силы ( Relative Strength Index, RSI ) с дополнительными настройками и функциями. К стандартной линии RSI добавлены линии максимального и минимального значения RSI на графике. Теперь можно визуально наблюдать прошедшие максимумы и минимумы RSI , а не только значения по закрытию баров, что позволяет избежать путаницы   при анализе торгов. Например, советник открыл или закрыл ордер, но н
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