Aos100VPS
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Эксперт для VPS.
Работает по уровням magicRSi, мартингейлу и своему алгоритму. Автоматически тралит по значениям индикатора, как при открытии, так и при закрытии ордеров.
Для скриншота годового отчета настойки по умолчанию. Начальный депозит - 100, конечный - за год больше 17000.
slip=3; допуск
Lots=0.1; Лот на открытие первого ордера.
step=50; Начальная минимальная дистанция в пунктах между первым ордерами.
Magic=123456; Числовая идентификация ордеров советника.
LotExponent=1.8; Коэффициент увеличения лота.
stepExponent=1.7; Коэффициент увеличения дистанции между ордерами.
OrdCmnt="kjuta"; Текстовая идентификация ордеров советника.
openBUrsiMk=20; Минимальный уровень для открытия Buy ордеров.
openSErsiMk=80; Минимальный уровень для открытия Sell ордеров.
closeBUrsiMk=75; Минимальный уровень для закрытия Buy ордеров.
closeSErsiMk=25; Минимальный уровень для закрытия Buy ордеров.
closeStep=400; Автоматическое закрытие первого ордера при превышении дистанции в пунктах.
MagicRSI Настройки для индикатора.
InpRSIPeriod=16;
shiftBas=6;
Tral=1.0; Значение отката уровня индикатора для открытия или закрытия ордеров по тралу.