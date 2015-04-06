Эксперт для VPS.

Работает по уровням magicRSi, мартингейлу и своему алгоритму. Автоматически тралит по значениям индикатора, как при открытии, так и при закрытии ордеров.

Для скриншота годового отчета настойки по умолчанию. Начальный депозит - 100, конечный - за год больше 17000.

slip=3; допуск

Lots=0.1; Лот на открытие первого ордера.

step=50; Начальная минимальная дистанция в пунктах между первым ордерами.

Magic=123456; Числовая идентификация ордеров советника.

LotExponent=1.8; Коэффициент увеличения лота.

stepExponent=1.7; Коэффициент увеличения дистанции между ордерами.

OrdCmnt="kjuta"; Текстовая идентификация ордеров советника.

openBUrsiMk=20; Минимальный уровень для открытия Buy ордеров.

openSErsiMk=80; Минимальный уровень для открытия Sell ордеров.

closeBUrsiMk=75; Минимальный уровень для закрытия Buy ордеров.

closeSErsiMk=25; Минимальный уровень для закрытия Buy ордеров.

closeStep=400; Автоматическое закрытие первого ордера при превышении дистанции в пунктах.



MagicRSI Настройки для индикатора.

InpRSIPeriod=16;

shiftBas=6;

Tral=1.0; Значение отката уровня индикатора для открытия или закрытия ордеров по тралу.

