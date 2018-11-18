Automated panel kjuta

Автоматизированная панель “panel_kjutaMultiTS_l” для торговли.

Открывает, модифицирует, закрывает и удаляет торговые и отложенные ордера с графика c помощью виртуальных линий, кнопок и активного информационного терминала. Автоматически открывает ордера по сетке, Мартингейлу и индикаторным уровням. Подсказки на русском, английском языке или отключены. Имеет ряд функций по тралу виртуальных линий Take Profit и лимитных ордеров.

Выводит информацию на активный информационный терминал. Скрывает и включает виртуальные линии S/L , T/P, кнопки "<>","M","X", а также удаляет и закрывает выбранные ордера, обнуляет виртуальные и реальные Stop Loss, Take Profit с помощью мышки из информационного терминала. Тралит виртуальные стоповые и лимитные уровни, Работает в тестере стратегий. Есть сигналы при достижении цены линий, будильник. Время до конца бара и время сервера. Время и размер сессий. Установка цветов кнопок, виртуальных линий S/L , T/P, отложенных ордеров, сессий визуально с графика. Автоматически сохраняет установки ордеров и цветов на жесткий диск, что позволяет их загрузить после перезагрузки или аварийного отключения компьютера.

С версии 2.ХХ добавлено включение цветовой схемы "Black On White" и включение автоматической загрузки "LoadIndicator" выбранного индикатора RSI или MFI c изменяемыми мышью уровнями срабатываниями "Av", переменная "period" для выбранного индикатора.





Первое включение панели .

Авто торговля с 16-05-2018 по 02-08-2018 по MFI. Установки и отчет.

Открытие торговых ордеров. Удаление, модификация, работа с виртуальными линиями и интерактивным терминалом. Тестер стратегий.

Моделирование преследования линии цены виртуальными линиями виртуальных лимитных ордеров и линиями виртуальных T/P.

Описание Автоматизированной панели. Установки, назначение кнопок, функций, активного терминала, виртуальных линий.







