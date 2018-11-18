Automated panel kjuta

Автоматизированная панель  “panel_kjutaMultiTS_l”  для торговли.

Открывает, модифицирует,  закрывает и удаляет торговые и отложенные ордера с  графика c помощью виртуальных линий, кнопок и активного информационного терминала. Автоматически открывает ордера по сетке,  Мартингейлу  и индикаторным  уровням. Подсказки на русском,  английском  языке или отключены. Имеет  ряд  функций по тралу виртуальных линий  Take Profit  и лимитных ордеров.

Выводит  информацию на активный информационный терминал.  Скрывает и включает  виртуальные линии  S/L , T/P, кнопки "<>","M","X", а также удаляет и закрывает   выбранные ордера, обнуляет виртуальные и реальные   Stop Loss, Take Profit с помощью мышки  из информационного  терминала.   Тралит виртуальные стоповые и лимитные уровни,  Работает в тестере стратегий. Есть сигналы при достижении цены  линий, будильник. Время до конца бара и время сервера. Время и размер сессий. Установка цветов кнопок, виртуальных линий S/L , T/P, отложенных ордеров, сессий визуально с графика. Автоматически сохраняет установки ордеров и цветов на жесткий диск, что позволяет их загрузить после перезагрузки или аварийного отключения компьютера.

С версии 2.ХХ добавлено включение цветовой схемы "Black On White" и включение автоматической загрузки  "LoadIndicator" выбранного индикатора RSI или MFI c изменяемыми мышью уровнями срабатываниями "Av", переменная "period" для выбранного индикатора.


Первое включение панели .

Авто торговля с 16-05-2018 по 02-08-2018 по MFI. Установки и отчет.

Открытие торговых ордеров. Удаление, модификация, работа с виртуальными линиями и интерактивным терминалом. Тестер стратегий.

Моделирование преследования линии цены виртуальными линиями виртуальных лимитных ордеров и линиями виртуальных T/P.

Описание Автоматизированной панели. Установки, назначение кнопок, функций, активного терминала, виртуальных линий.



 

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BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Infinity Trader EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providing unparalleled market insights and in-depth funda
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Experts
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Pro Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Experts
PRO ADVANCED MULTI SCALPING EA - is fully automatic multi-pair trading system - very safe with steady growth. This profitable scalping EA is really one of the most stable system on the market at the present time - it takes around 60-90 trades per month.  Download EA Set_files for testing and trading: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Features of EA: - Adjustable Volatility-Adaptive Stop Loss. - Fixe
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