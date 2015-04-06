Auto Open Close Magic RSI
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 5
Auto Open Close
Magic RSI.
Auto Open Close Magic RSI, это Робот открывающий и закрывающий ордера по значениям индикатора (RSI Magic Kjuta). Рекомендуемый период для установок по умолчанию М15. С советником можно загрузить RSI Magic Kjuta или RSI Magic Kjuta trial. Не забыть сделать настройки такие же, как в советнике. Скриншот за прошедшие полгода.
С 500$ до 16000$ 3200%.
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slip=3;
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Проскальзывание
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Lots=0.2;
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Объем
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step=120;
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Минимальное расстояние до открытия следующего ордера
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Magic=123456;
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Число для ордеров советника
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LotExponent=1.5;
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Увеличение следующего лота
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stepExponent=1.7;
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Увеличение следующего шага
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OrdCmnt="kjuta";
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Комментарий ордеров
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openBUrsiMk=25;
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Значение для открытия торгового ордера BUY
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openSErsiMk=75;
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Значение для открытия торгового ордера SELL
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closeBUrsiMk=60;
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Значение для закрытия торгового ордера BUY
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closeSErsiMk=40;
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Значение для закрытия торгового ордера SELL
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settings MagicRSI
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InpRSIPeriod=14;
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В описании индикатора RSI Magic Kjuta
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shiftBas=1;
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В описании индикатора RSI Magic Kjuta
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scope=1.0;
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В описании индикатора RSI Magic Kjuta
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periodCoeff=24;
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В описании индикатора RSI Magic Kjuta
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samplingPeriod=14;
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В описании индикатора RSI Magic Kjuta
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minRSIPeriod=5;
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В описании индикатора RSI Magic Kjuta