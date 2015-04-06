Auto Open Close Magic RSI.

Индикатор RSI magic kjuta. Пользовательский Индикатор ( RSI magic kjuta ) на основе стандартного Индикатора Силы ( Relative Strength Index, RSI ) с дополнительными настройками и функциями. К стандартной линии RSI добавлены линии максимального и минимального значения RSI на графике. Теперь можно визуально наблюдать прошедшие максимумы и минимумы RSI , а не только значения по закрытию баров, что позволяет избежать путаницы при анализе торгов. Например, советник открыл или закрыл ордер, но на