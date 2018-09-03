Loss Control Panel

Утилита «Loss Control Panel» является информационной панелью для контроля убытков.

Во входных параметрах пользователь задает начальный депозит и минимально допустимый размер эквити, при достижении которого все ордера, включая отложенные, принудительно закрываются, предотвращая, таким образом, потерю средств. Также есть возможность детально настроить цветовую схему панели.

На панели отображаются следующие данные:

Start depositНачальный депозит.
Min allowable depositМинимально допустимый размер депозита. Рядом указывается процент снижения относительно начального депозита.
Fix timeВремя последней фиксации минимального эквити.
Min fixed equityМинимальное зафиксированное значение эквити. Рядом указывается процент снижения относительно начального депозита.
Current equityТекущее значение эквити. Рядом указывается процент снижения относительно начального депозита.

Также на панели присутствует кнопка Reset для сброса фиксируемых значений.

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