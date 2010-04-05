Swiss Ichimoku EA

Der Ichimoku EA handelt vollautomatisch



Du bekommst hier einen tollen EA mit extra Zubehör, Kostenlos !





Er verwendet keine gefährlichen Strategien wie Martingale oder Gritter usw.

Bei diesem EA kannst du vieles nach deinen Wünschen, oder nach meinem Set einstellen.

Zusätzlich hat er einen News Filter, er pausiert die trades während der eingestellten Zeit.

Zusätzlich erhöht er auf Wunsch die lots Grösse automatisch.





Der Backtest und die trades wurden mit IC Markets gemacht

Hebel 1:500

Zero Account









Kontoeröffnung mit diesem Link:

https://fusionmarkets.com/en?cxd=45701_1642076&cxdHub=FUSION_MARKETS_X

Video:

https://youtu.be/Y9qNzGRMhFM







Video install News Filter:

https://youtu.be/AVUGnq616fw











Profit january-june 2022, see the set in "discussions":

with IC Markets: 41k

Für besseren Drawdown, benutze den News Filter, dass er während den News nicht tradet!









Empfehlungen



Der empfohlene Zeitrahmen ist M15 für Gold. Aber Sie können alle anderen Zeitrahmen mit den entsprechenden Einstellungen verwenden.

Aber Sie können alle anderen Zeitrahmen mit den entsprechenden Einstellungen verwenden. Ein Ecn- Broker wird immer empfohlen

Broker wird immer empfohlen Ein vps mit niedriger Latenz wird immer empfohlen.

mit niedriger Latenz wird immer empfohlen. Der empfohlene Hebel und die Einzahlung hängen von den Einstellungen ab.





Parameter

