Swiss rebound EA
- Experts
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Lorenz HammerI have more than 10 years in the development of automated trading systems in the financial markets.
I design free EA and Indicators for Metatrader 4, here you can see my products, good luck
- Version: 1.7
Der rebound EA handelt vollautomatisch
Du bekommst hier einen tollen EA mit extra Zubehör, Kostenlos !
Er verwendet keine gefährlichen Strategien wie Martingale oder Gritter usw.
Bei diesem EA kannst du vieles nach deinen Wünschen, oder nach meinem Set einstellen.
Zusätzlich hat er einen News Filter, er pausiert die trades während der eingestellten Zeit.
Zusätzlich erhöht er auf Wunsch die lots Grösse automatisch.
Der Backtest und die trades wurden mit Fusion Markets gemacht
Hebel 1:500
Zero Account
Kontoeröffnung mit diesem Link:
https://fusionmarkets.com/en?cxd=45701_1642076&cxdHub=FUSION_MARKETS_X
Video:
Profit january-june 2022, see the set in "discussions":
with IC Markets: 47k
with Fusion Markets: 39k
Für besseren Drawdown, benutze den News Filter, dass er während den News nicht tradet!
Empfehlungen
- Der empfohlene Zeitrahmen ist H1 für Gold. Aber Sie können alle anderen Zeitrahmen mit den entsprechenden Einstellungen verwenden.
- Der Expert kann auf Forex oder Gold angewendet werden , aber auch auf andere mit den entsprechenden Einstellungen.
- Ein Ecn- Broker wird immer empfohlen
- Ein vps mit niedriger Latenz wird immer empfohlen.
- Der empfohlene Hebel und die Einzahlung hängen von den Einstellungen ab.
Parameter
Breakout EA-Einstellungen:
- Magic Number: ID-Nummer der Bestellungen.
Trades Zeit Einstellung:
- Start Stunde
- Ende Stunde
- Schliessen bei Session Ende
Strategie Einstellung:
- Signal 1 Long
- Signal 2 Long
- Einstiegs Anstand Pips
- Max Spread
Money Management:
- Grundkapital
- Lots Erhöhung
Sicherheitseinstellung:
- Minimum lots
- Maximum lots
Indikatoren Einstellung:
- Bollinger Band Periode
- Bollinger Band Differenz
- Bollinger Band Preisfeld
Trading Einstellung:
- Breakeven Triggerpips
- Breakeven Stop
- Breakeven Offset
- Long1 SL
- Long1 TPP
- Long2 SL
- Long2 TS
News Filter:
Der News Filter im Chart übernimmt die Daten von : https://www.fxtradingrevolution.com/economic-indicator-mt4
Es wird gemeldet wann der Indikator neu installiert werden muss.
Er muss immer den selben Datei Namen aufweisen : fxr_economic_calendar.ex4
Die Set Datei Einstellung für Gold findest du im Screenshot.Für andere Fragen, Set-Dateien oder Support für diesen EA kannst du mich kontaktieren
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