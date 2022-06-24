Swiss rebound EA

Der rebound EA handelt vollautomatisch 


Du bekommst hier einen tollen EA mit extra Zubehör, Kostenlos !


Er verwendet keine gefährlichen Strategien wie Martingale oder Gritter usw.

Bei diesem EA kannst du vieles nach deinen Wünschen, oder nach meinem Set einstellen.

Zusätzlich hat er einen News Filter, er pausiert die trades während der eingestellten Zeit.

Zusätzlich erhöht er auf Wunsch die lots Grösse automatisch.


Der Backtest und die trades wurden mit Fusion Markets gemacht

Hebel 1:500

Zero Account



Kontoeröffnung mit diesem Link:

https://fusionmarkets.com/en?cxd=45701_1642076&amp;cxdHub=FUSION_MARKETS_X

Video:

https://youtu.be/yPgK3heoplY


Profit january-june 2022, see the set in "discussions":

with IC Markets: 47k

with Fusion Markets: 39k

Für besseren Drawdown, benutze den News Filter, dass er während den News nicht tradet!



Empfehlungen

  • Der empfohlene Zeitrahmen ist H1 für Gold. Aber Sie können  alle anderen Zeitrahmen mit den entsprechenden Einstellungen verwenden.
  • Der Expert kann auf Forex oder Gold angewendet werden  , aber auch auf andere mit den entsprechenden Einstellungen.  
  • Ein Ecn- Broker wird immer empfohlen
  • Ein vps mit niedriger Latenz wird immer empfohlen.    
  • Der empfohlene Hebel und die Einzahlung hängen von den Einstellungen ab.


Parameter


Breakout EA-Einstellungen:

  • Magic Number: ID-Nummer der Bestellungen.


Trades Zeit Einstellung:

  • Start Stunde
  • Ende Stunde
  • Schliessen bei Session Ende


Strategie Einstellung:

  • Signal 1 Long
  • Signal 2 Long
  • Einstiegs Anstand Pips
  • Max Spread


Money Management:

  • Grundkapital
  • Lots Erhöhung


Sicherheitseinstellung:

  • Minimum lots
  • Maximum lots


Indikatoren Einstellung:

  • Bollinger Band Periode
  • Bollinger Band Differenz
  • Bollinger Band Preisfeld


Trading Einstellung:

  • Breakeven Triggerpips
  • Breakeven Stop
  • Breakeven Offset
  • Long1 SL
  • Long1 TPP
  • Long2 SL
  • Long2 TS


News Filter:

Der News Filter im Chart übernimmt die Daten von : https://www.fxtradingrevolution.com/economic-indicator-mt4

Es wird gemeldet wann der Indikator neu installiert werden muss.

Er muss immer den selben Datei Namen aufweisen : fxr_economic_calendar.ex4


Die Set Datei Einstellung für Gold findest du im Screenshot.

Für andere Fragen, Set-Dateien oder Support für diesen EA kannst du mich kontaktieren




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Tong Li
167
Tong Li 2022.06.25 14:38 
 

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Lorenz Hammer
3586
Reply from developer Lorenz Hammer 2022.06.27 07:43
see the set in "discussions"
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