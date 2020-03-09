Inversus TS

Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento, cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo.

Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que tengas experiencia o conocimientos de trading, hemos hecho el trabajo por tí y diseñamos una estrategia que opera totalmente en automático, aún así, te puedes comunicar conmigo para asesoría de uso, también tenemos un buen programa de partner, te puedo sugerir brokers para obtener los mas óptimos resultados y mayores ganancias.

Esta estrategia puede ser usada en cualquier activo de Forex, se puede usar en cuentas estándar, cent, ecn, de preferencia en pares con spreads menor a 2 pips, te damos la configuración que ha tenido resultados constantes durante 20 meses, y también está habilitada para que realices todo tipo de pruebas en el probador de estrategias.

No lo dudes, adquiérelo hoy.







