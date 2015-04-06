Stelc2

Stelc2 – это ночной торговый робот,  не мартингейл, не сетка, усреднения нет.  Торгует ночью, в Азиатскую торговую сессию – данное время выбрано, как наиболее оптимальное ввиду абсолютного спокойствия на валютном рынке.

 

Использовать данный советник:

§ Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе текущего тренда. Pекомендуемый тайм-фрейм H1.

§ Советник торгует на валютных парах EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Рабочее время – с ночи во вторник и заканчивает торговлю ночью в четверг.

§ Для каждой валютной пары открывает собственный ордер с уникальным номером (Magic Number).

 

 

Характеристики советника:

§         Хорошо тестируется на истории с высоким качеством моделирования, с реальным плавающим спредом, комиссией и случайным проскальзыванием, где качество тиков равно 99%

§         Использует измененный алгоритм работы по стратегии Оскара Грайнда. 

 Обзор параметров

  • Lots — торговый лот.
  • MaxLot — максимальный торговый лот.
  • MultiplicatorLot — коэффициент умножения лотов.
  • StopLose — остановка потери депозита.
  • TakeProfit — получение прибыли.
  • RiskDay — мани-менеджмент риск потери на день.
  • MaxOrders — максимальное количество открытых ордеров.
  • Step — шаг расположения ордеров покупки и продажи.
  • PeriodLow, PeriodHigh — периоды для анализа открытие ордеров.
  • DistanceMA дистанция  от маленького периода скользящей средней. 
  • MetamorfMA  модификация значений скользящей средней при сильной волатильности рынка. 
  • TrailingStop  плавающий стоп-лосс ордер. 
  • Slippage проскальзывание. 
  • trading start hour начало торговой сессии (Час). 
  • trading end hour конец торговой сессии (Час). 


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Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Experts
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Experts
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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Stelc13
Stanislav Balaziuk
Experts
Stelc13  — это результат изучения валютного рынка и программирование торговых советников. Эксперт использует продвинутый алгоритм входа и имеет встроенный фильтр спреда а так-же алгоритм контроля проскальзывания. Гибкие настройки эксперта. Базовая логика советника продумана для торговли на валютной паре EURUSD. Теоретически советник можно использовать на любом рынке с низким спредом и хорошей ликвидностью. Тем не менее я рекомендую валютную пару: EURUSD. Есть два способа использовать данный сове
Stelc1
Stanislav Balaziuk
Experts
Stelc1 is an Expert Advisor that uses an advanced entry algorithm and a slippage control algorithm. Flexible expert settings. The basic logic of the Expert Advisor is thought out for trading on the EURUSD currency pair. In theory, the EA can be used in any market with a low spread and good liquidity. However, I recommend the EURUSD currency pair. Use this advisor: Fully automatic trading with the calculation of entries based on the current trend. Recommended time frame is H1. The Expert Advisor
Stelc3
Stanislav Balaziuk
Experts
Stelc3 is a trading robot for manual and auto trading. Trades in any trading session   Use this advisor: Manual and automatic trading with the calculation of placing oraders and entries according to the trend. Recommended time frame H1.   The EA trades on the EURUSD /GBPUSD currency pair. Working hours all week, from Monday night to Friday night.   A separate order with a unique number is opened for a currency pair.   Advisor characteristics:   Well tested on history with high quality simulat
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