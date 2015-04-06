Godzillas Anton Smertin Experts

Godzillas - этот продукт мы разрабатывали больше 5 лет и вот сейчас готовы вам предоставить его для продажи. Он торгует в ночное время использую автоматическую систему адаптации под рыночные условия. Что позволяет эффективно торговать и управлять капиталом. Рекомендации Минимальный баланс счета 300$. Лучше всего работает на EURUSD. Лучше всего работает на таймфрейме M1. Также рекомендуется использовать ECN-счет с низким спредом.