Stelc2
- Experts
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- Version: 1.0
- Activations: 13
Stelc2 – это ночной торговый робот, не мартингейл, не сетка, усреднения нет. Торгует ночью, в Азиатскую торговую сессию – данное время выбрано, как наиболее оптимальное ввиду абсолютного спокойствия на валютном рынке.
Использовать данный советник:
§ Полностью автоматическая торговля с расчетом входов на основе текущего тренда. Pекомендуемый тайм-фрейм H1.
§ Советник торгует на валютных парах EURUSD, GBPUSD, AUDUSD. Рабочее время – с ночи во вторник и заканчивает торговлю ночью в четверг.
§ Для каждой валютной пары открывает собственный ордер с уникальным номером (Magic Number).
Характеристики советника:
§ Хорошо тестируется на истории с высоким качеством моделирования, с реальным плавающим спредом, комиссией и случайным проскальзыванием, где качество тиков равно 99%
§ Использует измененный алгоритм работы по стратегии Оскара Грайнда.
Обзор параметров
- Lots — торговый лот.
- MaxLot — максимальный торговый лот.
- MultiplicatorLot — коэффициент умножения лотов.
- StopLose — остановка потери депозита.
- TakeProfit — получение прибыли.
- RiskDay — мани-менеджмент риск потери на день.
- MaxOrders — максимальное количество открытых ордеров.
- Step — шаг расположения ордеров покупки и продажи.
- PeriodLow, PeriodHigh — периоды для анализа открытие ордеров.
- DistanceMA— дистанция от маленького периода скользящей средней.
- MetamorfMA — модификация значений скользящей средней при сильной волатильности рынка.
- TrailingStop — плавающий стоп-лосс ордер.
- Slippage— проскальзывание.
- trading start hour— начало торговой сессии (Час).
- trading end hour— конец торговой сессии (Час).