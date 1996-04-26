Net Kinetic Energy Accumulation

NKEA - индикатора чистого накопления кинетической энергии рынка (an indicator of the net kinetic energy accumulation of the market ). Результат долгосрочного анализа поведения рынка в связке с "объёмами". Естественно в нашем варианте это тиковые. В их эффективности автор не сомневается. В нём убрали «грязный» объем, который тратится на колебания внутри хвостов и оставили только тот, который совершил полезную работу — сформировало тело свечи. Относится к классу опережающих. Его интересуют только основные игроки. По этому движение по инерции или опоздавших он игнорирует. Выглядит это ка формирование дивергенции в конце тренда. Медленная линия (гистограмма) отражает основную тенденцию или наличие спроса в том или ином направлении во флете. Медленная это краткосрочная тенденция. Пересечение медленной "0" воспринимается как линия баланса (поддержка, сопротивление). Разворот быстрой в направлении тренда - момент входа (доливки).

Именно про такие вещи говорят "Лучше один раз попробовать чем сто раз увидеть".

Для тех кто использует в торговле дивергенцию, конвергенцию добавлена такая возможность. Подробно о том как воспринимать данные сигналы описано в авторской статье

Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции " (1-2 часть).

Настройки:

Fast -  период быстрой.

Slow - период медленной.

Smoothing - сглаживание обоих линий. Глобально не влияет. Имеет значение только при интеграции в советник.

Zero - "калибровка" индикатора. Если меньше Slow тогда = Slow. Зависит от стиля торговли. Чем больше (100-300) тем менее подвержен влиянию "шума" но существенно на расчет и показания не влияет.

Draw Divergence - вычесляем дивиргенцию.

Calculate Divergence  - по какой из линий расчитываем (Fast или Slow).

Calculate Divergence Bars - количество баров для расчета дивиргенции. 

Draw Price Divergence Lines - отключить отоброжение в основном окне.

Draw Indicator Divergence Lines - отключить в окне индикатора.

Divergence Lines Ray - продление линии обратной дивиргенции (конвергенции). Подробно о том как это работает описанно в статье.




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Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
GoldRush Trend Arrow Signal
Kirk Lee Holloway
5 (2)
Индикаторы
Сигнал GoldRush Trend Arrow Индикатор GoldRush Trend Arrow Signal предоставляет точный анализ тренда в режиме реального времени, специально разработанный для высокоскоростных краткосрочных скальперов в XAU/USD. Этот инструмент, созданный специально для 1-минутного таймфрейма, отображает стрелки направления для четких точек входа, позволяя скальперам уверенно ориентироваться в волатильных рыночных условиях. Индикатор состоит из ПЕРВИЧНЫХ и ВТОРИЧНЫХ стрелок оповещения. ПЕРВИЧНЫЕ сигналы — это
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Индикаторы
Индикатор обнаружения блоков ордеров мультитаймфреймов MT4. Функции - Полностью настраиваемая панель управления графиком, обеспечивает полное взаимодействие. - Скрыть и показать панель управления где угодно. - Обнаружение OB на нескольких таймфреймах. - Выберите количество OB для отображения. - Различные пользовательские интерфейсы OB. - Различные фильтры по OB. - Оповещение о близости OB. - Линии ADR High и Low. - Служба уведомлений (Экранные оповещения | Push-уведомления). Резюме
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Профессиональный мульти-валютный инструмент, основная цель которого - полуавтоматическая торговля на FOREX по стратегии «Три экрана Элдера». Но его универсальность и возможность оперативно менять ряд существенных параметров делает его идеальным для интерпретации рынка и как следствие незаменимым в общем анализе происходящей картины торгов. Основным его достоинством можно считать практически неограниченное количество одновременно анализируемых инструментов. Если ваши возможности технически не огр
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Индикаторы
Индикатор отвечает за раскрашивание свечей в цвета объемов в зависимости от ситуации на рынке. Вместе с окрашиванием свечи вы получите оповещение в виде штатного алерта. Красные свечи означают окончание или начало DN тренда или конец коррекции на UP тренде. Зеленые свечи - начало или конец UP тренда или конец коррекции DN тренда. Желтые характеризуют отсутствие интереса на рынке и возможное начало флета. Синие имеют объем выше среднего и размер свечи ниже среднего, что характерно для конца тенде
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Эта утилита подает сигнал при пересечении графического объекта ценой. Также показывает дистанцию до объекта от цены Bid. Возможно использовать не только с построенными вручную но и с теми которые рисуют другие индикаторы. Использует фильтры по типу и имени. Работает с большинством доступных построений Trend Line, Horizontal Line, Vertical Line, Rectangle, Channel, Fibo Channel, Fibo, Expansion, Andrews Pitchfork, Gann Line, Trend By Angle, StdDev Channel, Regression Channel. Возможна установка н
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