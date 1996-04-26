Net Kinetic Energy Accumulation
- 指标
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
NKEA - индикатора чистого накопления кинетической энергии рынка (an indicator of the net kinetic energy accumulation of the market ). Результат долгосрочного анализа поведения рынка в связке с "объёмами". Естественно в нашем варианте это тиковые. В их эффективности автор не сомневается. В нём убрали «грязный» объем, который тратится на колебания внутри хвостов и оставили только тот, который совершил полезную работу — сформировало тело свечи. Относится к классу опережающих. Его интересуют только основные игроки. По этому движение по инерции или опоздавших он игнорирует. Выглядит это ка формирование дивергенции в конце тренда. Медленная линия (гистограмма) отражает основную тенденцию или наличие спроса в том или ином направлении во флете. Медленная это краткосрочная тенденция. Пересечение медленной "0" воспринимается как линия баланса (поддержка, сопротивление). Разворот быстрой в направлении тренда - момент входа (доливки).
Именно про такие вещи говорят "Лучше один раз попробовать чем сто раз увидеть".
Для тех кто использует в торговле дивергенцию, конвергенцию добавлена такая возможность. Подробно о том как воспринимать данные сигналы описано в авторской статье
" Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции " (1-2 часть).
Настройки:
Fast - период быстрой.
Slow - период медленной.
Smoothing - сглаживание обоих линий. Глобально не влияет. Имеет значение только при интеграции в советник.
Zero - "калибровка" индикатора. Если меньше Slow тогда = Slow. Зависит от стиля торговли. Чем больше (100-300) тем менее подвержен влиянию "шума" но существенно на расчет и показания не влияет.
Draw Divergence - вычесляем дивиргенцию.
Calculate Divergence - по какой из линий расчитываем (Fast или Slow).
Calculate Divergence Bars - количество баров для расчета дивиргенции.
Draw Price Divergence Lines - отключить отоброжение в основном окне.
Draw Indicator Divergence Lines - отключить в окне индикатора.
Divergence Lines Ray - продление линии обратной дивиргенции (конвергенции). Подробно о том как это работает описанно в статье.