NKEA - индикатора чистого накопления кинетической энергии рынка (an indicator of the net kinetic energy accumulation of the market

)

. Результат долгосрочного анализа поведения рынка в связке с "

объёмами

". Естественно в нашем варианте это тиковые. В их

эффективности

автор

не

сомневается

.

В нём

убрали «грязный» объем,

который тратится на колебания внутри хвостов и оставили только тот, который

совершил полезную работу — сформировало тело свечи. Относится к классу опережающих. Его интересуют только основные игроки. По этому движение по

инерции

или

опоздавших

он игнорирует. Выглядит это ка формирование

дивергенции

в

конце

тренда. Медленная линия (

гистограмма

) отражает основную тенденцию или наличие спроса

в том или

ином направлении во

флете

.

Медленная

это краткосрочная тенденция. Пересечение медленной "0" воспринимается как линия баланса (поддержка

, сопротивление

).

Разворот

быстрой в направлении тренда - момент входа (доливки).

Именно про такие вещи говорят "Лучше один раз попробовать чем сто раз увидеть".

Для тех кто использует в торговле

дивергенцию

,

конвергенцию

добавлена

такая возможность. Подробно о том как

воспринимать

данные сигналы

описано

в авторской статье

" Новый подход к интерпретации классической и обратной дивергенции " (1-2 часть).

Настройки:

Fast - период быстрой.

Slow - период медленной.

Smoothing - сглаживание обоих линий. Глобально не влияет. Имеет значение только при интеграции в советник.

Zero - "калибровка" индикатора. Если меньше Slow тогда = Slow. Зависит от стиля торговли. Чем больше (100-300) тем менее подвержен влиянию "шума" но существенно на расчет и показания не влияет.

Draw Divergence - вычесляем дивиргенцию.

Calculate Divergence - по какой из линий расчитываем (Fast или Slow).

Calculate Divergence Bars - количество баров для расчета дивиргенции.

Draw Price Divergence Lines - отключить отоброжение в основном окне.

Draw Indicator Divergence Lines - отключить в окне индикатора.

Divergence Lines Ray - продление линии обратной дивиргенции (конвергенции). Подробно о том как это работает описанно в статье.











