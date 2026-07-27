Smart Fractal

Smart Fractal es un indicador diseñado para identificar automáticamente los fractales más importantes del mercado, resaltando los máximos y mínimos relevantes directamente sobre el gráfico. Su objetivo es ayudar al trader a localizar zonas potenciales de reversión, niveles de soporte y resistencia, así como puntos clave para el análisis de la estructura del precio.

A diferencia de un simple indicador visual, Smart Fractal facilita la lectura de la acción del precio al destacar únicamente los pivotes que cumplen las condiciones de formación de un fractal, permitiendo interpretar con mayor claridad el comportamiento del mercado.

Características principales

  • ✔️ Detección automática de fractales alcistas y bajistas.
  • ✔️ Identifica máximos y mínimos relevantes del precio.
  • ✔️ Visualización clara directamente sobre el gráfico.
  • ✔️ Ayuda a identificar zonas de soporte y resistencia.
  • ✔️ Útil para confirmar cambios de tendencia y retrocesos.
  • ✔️ Compatible con cualquier activo financiero.
  • ✔️ Funciona en todos los marcos temporales de MetaTrader 5.
  • ✔️ Diseño ligero y optimizado para un excelente rendimiento.

Ideal para

  • Price Action.
  • Smart Money Concepts (SMC).
  • Trading institucional.
  • Swing Trading.
  • Scalping.
  • Day Trading.
  • Seguimiento de tendencias.
  • Confirmación de rupturas de estructura (BOS y CHoCH).
  • Confirmación de entradas utilizando múltiples estrategias.

Parámetros

Fractal Depth
Define la cantidad de velas utilizadas para validar cada fractal. Un valor mayor genera fractales más selectivos, mientras que un valor menor detecta más puntos de giro.

Recomendaciones

Los fractales ofrecen mayor confiabilidad cuando se utilizan junto con otros elementos del análisis técnico como:

  • Tendencias principales.
  • Soportes y resistencias.
  • Líneas de tendencia.
  • Canales.
  • Fibonacci.
  • Medias móviles.
  • Volumen.
  • Confirmaciones mediante la acción del precio.

Smart Fractal es una herramienta práctica para traders que buscan identificar de forma rápida y objetiva los puntos de giro más importantes del mercado, mejorando el análisis técnico y facilitando la toma de decisiones en cualquier tipo de estrategia.


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Fractals MT5 FX   Fractales personalizables con período ajustable Descripción breve Indicador avanzado de fractales para MetaTrader 5 que permite definir el número de velas a ambos lados del pico o valle, y personalizar el símbolo de las flechas. Ideal para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos, así como puntos de inflexión en la tendencia. Características principales Período ajustable:   El parámetro "Número de velas" ( Fr_Period ) permite elegir cuántas velas a la izquierda y
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Market Profile Multidivisas
Diego Alejandro Guzman
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Market Profile Multidivisas E s un indicador profesional que construye perfiles de mercado utilizando el tiempo que el precio permanece en cada nivel (TPO), identificando automáticamente zonas de valor, Point of Control y áreas de rechazo del mercado. Beneficios Identifica zonas donde el mercado acepta el precio. Encuentra soportes y resistencias institucionales. Detecta áreas de equilibrio. Ayuda a identificar rupturas reales. Permite localizar mejores zonas para entradas, SL y TP. Funciones
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HalfTrend Indicador MT5
Diego Alejandro Guzman
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HalfTrend Indicador Detecte cambios de tendencia con una visualización clara y automática HalfTrend Indicador es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5 diseñada para identificar automáticamente cambios en la dirección del mercado mediante un algoritmo de seguimiento de tendencia. El indicador dibuja de forma dinámica la estructura de la tendencia, ayudando a reconocer posibles puntos de continuación o reversión con una representación visual sencilla y fácil de interpretar. Su dise
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AutoChannel Angular
Diego Alejandro Guzman
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AutoChannel Angular Dibuje automáticamente canales de tendencia dinámicos utilizando regresión lineal AutoChannel Angular es un indicador para MetaTrader 5 que genera automáticamente canales de tendencia mediante un algoritmo basado en regresión lineal . Analiza el comportamiento del precio dentro de un período configurable y proyecta un canal compuesto por una línea superior, una línea media y una línea inferior, proporcionando una referencia objetiva sobre la dirección predominante del mercado
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Lineas de Trendencias Automaticas
Diego Alejandro Guzman
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Nombre del Indicador: Líneas de Tendencias Automaticas Versión: 1.08 Desarrollado por: Diego Alejandro Guzmán | ABC Traders Resumen Este es el "elevator pitch". Describe qué hace el indicador en una frase y su propósito principal. Ejemplo: " Líneas de Tendencias es un indicador profesional que dibuja automáticamente líneas de Zig Zag y líneas de tendencia en tres plazos (largo, medio y corto). Diseñado para facilitar el análisis técnico objetivo, identifica visualmente estructuras de precios
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Fibonacci Auto Channel
Diego Alejandro Guzman
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Fibonacci Auto Channel Dibuje automáticamente canales dinámicos con niveles de Fibonacci integrados Fibonacci Auto Channel es un indicador para MetaTrader 5 que construye automáticamente un canal dinámico utilizando los máximos y mínimos recientes del mercado, incorporando de forma simultánea los niveles internos de Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 76.4% . Esta combinación permite analizar la estructura del precio, identificar zonas potenciales de soporte y resistencia dinámicas y evaluar la
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Support and Resistance Prototipo ABC
Diego Alejandro Guzman
Experts
Support and Resistance Prototipo ABC V3 https://youtu.be/FXVxBdsxmwM?si=h4jNCVrufdJ9ylQ3 Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 Support and Resistance Prototipo ABC es un Expert Advisor (EA) diseñado como una base sólida para la automatización de estrategias basadas en niveles de soporte y resistencia. A diferencia de un indicador, este robot está pensado para ejecutar lógica de trading, gestionar escenarios de mercado y servir como plataforma para el desarrollo de sistemas más avanza
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TrendLine y Breackout
Diego Alejandro Guzman
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TrendLine y Breakout Detecte líneas de tendencia automáticamente e identifique posibles rupturas del mercado TrendLine y Breakout es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para detectar automáticamente líneas de tendencia y ayudar al trader a identificar posibles zonas de ruptura (Breakout). El indicador analiza la estructura del precio para proyectar líneas de soporte y resistencia dinámicas, facilitando la identificación de movimientos de continuación o cambio de tendencia sin necesidad de re
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Williams Fractals
Diego Alejandro Guzman
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Williams Fractal El Clásico El Williams Fractal es uno de los indicadores técnicos más reconocidos y utilizados en el análisis del mercado. Su objetivo es identificar automáticamente los máximos y mínimos fractales , resaltando los puntos donde el precio forma estructuras de giro potenciales. Gracias a su simplicidad y eficacia, este indicador se ha convertido en una herramienta indispensable para traders que trabajan con Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, soportes y resistencias, lí
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Fractales Auto
Diego Alejandro Guzman
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Fractales Auto (Automaticos) Identifique automáticamente fractales de compra y venta para detectar puntos de giro del mercado Fractales Automáticos es un indicador para MetaTrader 5 que detecta de forma automática los fractales alcistas y bajistas utilizando la estructura clásica de máximos y mínimos relativos. El indicador marca sobre el gráfico los puntos donde el precio forma un máximo o mínimo significativo, facilitando la identificación de posibles zonas de reversión, soportes, resistencias
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Canal de precios
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Canal de Precios Visualice automáticamente los máximos y mínimos recientes mediante un canal dinámico Canal de Precios es un indicador para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente un canal basado en los máximos y mínimos alcanzados por el precio durante un período configurable. Su objetivo es proporcionar una representación clara de la estructura del mercado, facilitando la identificación de zonas dinámicas de soporte y resistencia donde el precio puede reaccionar, consolidarse o generar ruptura
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