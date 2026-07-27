Smart Fractal es un indicador diseñado para identificar automáticamente los fractales más importantes del mercado, resaltando los máximos y mínimos relevantes directamente sobre el gráfico. Su objetivo es ayudar al trader a localizar zonas potenciales de reversión, niveles de soporte y resistencia, así como puntos clave para el análisis de la estructura del precio.

A diferencia de un simple indicador visual, Smart Fractal facilita la lectura de la acción del precio al destacar únicamente los pivotes que cumplen las condiciones de formación de un fractal, permitiendo interpretar con mayor claridad el comportamiento del mercado.

Características principales

✔️ Detección automática de fractales alcistas y bajistas.

✔️ Identifica máximos y mínimos relevantes del precio.

✔️ Visualización clara directamente sobre el gráfico.

✔️ Ayuda a identificar zonas de soporte y resistencia.

✔️ Útil para confirmar cambios de tendencia y retrocesos.

✔️ Compatible con cualquier activo financiero.

✔️ Funciona en todos los marcos temporales de MetaTrader 5.

✔️ Diseño ligero y optimizado para un excelente rendimiento.

Ideal para

Price Action.

Smart Money Concepts (SMC).

Trading institucional.

Swing Trading.

Scalping.

Day Trading.

Seguimiento de tendencias.

Confirmación de rupturas de estructura (BOS y CHoCH).

Confirmación de entradas utilizando múltiples estrategias.

Parámetros

Fractal Depth

Define la cantidad de velas utilizadas para validar cada fractal. Un valor mayor genera fractales más selectivos, mientras que un valor menor detecta más puntos de giro.

Recomendaciones

Los fractales ofrecen mayor confiabilidad cuando se utilizan junto con otros elementos del análisis técnico como:

Tendencias principales.

Soportes y resistencias.

Líneas de tendencia.

Canales.

Fibonacci.

Medias móviles.

Volumen.

Confirmaciones mediante la acción del precio.

Smart Fractal es una herramienta práctica para traders que buscan identificar de forma rápida y objetiva los puntos de giro más importantes del mercado, mejorando el análisis técnico y facilitando la toma de decisiones en cualquier tipo de estrategia.