Market Profile Multidivisas


Market Profile Multidivisas

Es un indicador profesional que construye perfiles de mercado utilizando el tiempo que el precio permanece en cada nivel (TPO), identificando automáticamente zonas de valor, Point of Control y áreas de rechazo del mercado.

Beneficios

  • Identifica zonas donde el mercado acepta el precio.
  • Encuentra soportes y resistencias institucionales.
  • Detecta áreas de equilibrio.
  • Ayuda a identificar rupturas reales.
  • Permite localizar mejores zonas para entradas, SL y TP.


Funciones principales

  • Perfil TPO (Time Price Opportunity).
  • Point of Control (POC).
  • Value Area High (VAH).
  • Value Area Low (VAL).
  • Single Prints.
  • Developing POC.
  • Developing VAH / VAL.
  • Sesiones personalizadas.
  • Multi Timeframe (MTF).
  • Alertas.
  • Modo Rectángulo.
  • Diferentes esquemas de color.
  • Optimización de rendimiento.


Casos de uso:

Sesiones diarias

La captura de pantalla del gráfico muestra perfiles de mercado calculados y mostrados para dos sesiones diarias de negociación de Forex. El plazo es M30 y la sesión diaria de la derecha aún está en curso. Los primeros precios son azules y los últimos precios son rojos. Las medianas y las áreas de valor están marcadas con líneas blancas y muestran las áreas de precios más importantes. Los comerciantes tienden a regresar a esas zonas si el volumen del movimiento de ruptura no es demasiado alto. Una ruptura de gran volumen fuera de estas áreas significa una ruptura real.


  • Scalping.
  • Day Trading.
  • Swing Trading.
  • Forex.
  • Índices
  • Acciones.
  • Sintéticos.
  • Criptomonedas.
  • Futuros.

El propio indicador soporta sesiones de distinta duración y cualquier activo.


Compatibilidad:

  • MT5.


Mercados:

  • Absolutamente todos en cualquier broker en el que operes.


Parámetros por categorías:

General

  • Session
  • Sessions Count
  • Value Area %

Visual

  • Colores
  • Tamaño fuente
  • Histograma
  • POC

Alertas

  • Popup
  • Push
  • Sonido

Rendimiento

  • Point Multiplier
  • Throttle
  • Cleanup

MTF

  • Timeframe
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