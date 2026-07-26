Fractales Auto

Fractales Auto (Automaticos)

Identifique automáticamente fractales de compra y venta para detectar puntos de giro del mercado

Fractales Automáticos es un indicador para MetaTrader 5 que detecta de forma automática los fractales alcistas y bajistas utilizando la estructura clásica de máximos y mínimos relativos. El indicador marca sobre el gráfico los puntos donde el precio forma un máximo o mínimo significativo, facilitando la identificación de posibles zonas de reversión, soportes, resistencias y niveles clave de la acción del precio.

Su algoritmo permite configurar la cantidad de velas utilizadas para validar cada fractal, ofreciendo mayor flexibilidad para adaptarse a diferentes estilos de trading y condiciones de mercado.

Características principales

✔ Detección automática de fractales alcistas y bajistas.

✔ Identificación visual mediante flechas directamente sobre el gráfico.

✔ Algoritmo configurable para ajustar la sensibilidad de los fractales.

✔ Detección basada en máximos y mínimos relativos.

✔ Actualización automática conforme aparecen nuevas velas.

✔ Diseño ligero y optimizado para MetaTrader 5.

✔ Fácil integración con estrategias de Price Action y análisis estructural.

✔ Compatible con cualquier activo financiero disponible en MetaTrader 5.

Parámetros configurables

El indicador permite personalizar fácilmente su funcionamiento mediante las siguientes opciones:

  • How Many (cantidad de velas a la izquierda y derecha utilizadas para validar un fractal).
  • Tamaño de las flechas.
  • Distancia vertical de las señales respecto al precio.
  • Configuración visual de los símbolos.

Estas opciones permiten adaptar el indicador a diferentes niveles de sensibilidad y preferencias visuales.

Mercados compatibles

Puede utilizarse en cualquier instrumento disponible en MetaTrader 5, incluyendo:

  • Forex
  • Criptomonedas
  • Índices
  • Índices Sintéticos
  • Acciones
  • Materias primas
  • CFDs
  • Futuros

Marcos temporales

Compatible con todos los marcos temporales de MetaTrader 5, desde operaciones de scalping hasta análisis de swing trading y seguimiento de tendencias de largo plazo.

Ventajas

  • Automatiza la identificación de fractales sin necesidad de análisis manual.
  • Facilita la detección de máximos y mínimos relevantes del mercado.
  • Ayuda a localizar posibles zonas de soporte y resistencia.
  • Puede utilizarse para confirmar cambios de tendencia o rupturas de estructura.
  • Reduce el tiempo de análisis técnico.
  • Excelente complemento para estrategias basadas en Price Action, Smart Money Concepts, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHoCH), Ondas de Elliott y otros métodos de análisis técnico.

Información importante

Los fractales requieren la formación de velas posteriores para confirmar su validez. Por este motivo, una señal solo aparecerá una vez que la estructura del fractal haya sido completamente confirmada. Este comportamiento es inherente al método clásico de cálculo de fractales y garantiza que únicamente se muestren estructuras válidas.

Conclusión

Fractales Automáticos simplifica la identificación de puntos clave dentro de la estructura del mercado mediante la detección automática de máximos y mínimos relevantes. Su algoritmo configurable, facilidad de interpretación y compatibilidad con cualquier instrumento financiero lo convierten en una herramienta ideal para traders que buscan mejorar el análisis de la acción del precio y tomar decisiones con mayor objetividad.


Recommended products
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.5 (6)
Indicators
John Bollinger created this indicator in 2010 as a way to read the original indicator (Bollinger Bands) in a more "technical" way, shown as an oscillator. The typical range of the Bollinger Bands %B is 0 - 0.5 - 1.0, where "0" represents the lower band, the "0.5" the middle band, and "1" the upper band. The line on the indicator represents the Closing prices. As simple as that. SETTINGS Bollinger Bands period of analysis Standard Deviation multiplier Shift Price type to be analyzed If you like
FREE
GDS Renko Pip ADX
Andrey Goida
Indicators
Golden Delta Library — Free MT5 Tools Market Description Short Description Golden Delta Library is a free MT5 toolkit for traders who want cleaner chart structure, Renko-based context, risk planning, and practical execution panels. The collection includes Renko indicators, SuperTrend / ADX Renko variants, XAUUSD helper panels, and RiskLab TradeDesk tools. Each product is designed to be lightweight, visual, and useful on live charts without promising automated profits or replacing trader judgme
FREE
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
Indicators
Liquidity Sweep Pro v3.2 — Smart Money Liquidity Detection Professional indicator designed to detect institutional liquidity sweeps in real time. Identifies Buy-Side Liquidity (BSL) and Sell-Side Liquidity (SSL) sweeps with automatic Strong and Weak classification. Main Features: • Real-time detection of BSL and SSL sweeps • Strong vs Weak sweep classification based on wick ratio, body close, and volume • Built-in quality filters:    - Wick Ratio Filter (adjustable for Strong & Weak)    - Vo
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.67 (6)
Indicators
Cybertrade Keltner Channels - MT5 Created by Chester Keltner, this is a volatility indicator used by technical analysis. It is possible to follow the trend of financial asset prices and generate support and resistance patterns. In addition, envelopes are a way of tracking volatility in order to identify opportunities to buy and sell these assets. It works on periods longer than the period visible on the chart. All values ​​are available in the form of buffers to simplify possible automations.
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.27 (11)
Indicators
Imagine VWAP, MVWAP and MIDAS in one place... Well, you found it! Now you can track the movement of Big Players in various ways, as they in general pursue the benchmarks related to this measuring, gauging if they had good execution or poor execution on their orders. Traders and analysts use the VWAP to eliminate the noise that occurs throughout the day, so they can measure what prices buyers and sellers are really trading. VWAP gives traders insight into how a stock trades for that day and deter
FREE
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Indicators
Development of the previous version of the indicator ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize - modified standard ZigZag indicator with added information about wave length in points, levels, and different alert logic General Improvements: Code adaptation for MetaTrader 5 Optimized work with graphical objects New Features: Horizontal levels at extremes Selection of level types: horizontal/rays/segments Filter for liquidity levels (not broken by price) Buffer for breakouts: adjusting sensitivity to f
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Indicators
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Pivot Points for MetaTrader 5 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. Pivot Points are a classic technical analysis indicator that calculates the central pivot point (PP) as well as support (S1–S3) and resistance (R1–R3) levels based on the previous day’s High, Low, and Close. The indicator allows you to: • identify key zones where the price may bounce or break through • determine the direction of the trend • find good entry points, as well a
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Indicators
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Inversion Indicator MT5
Burak Baltaci
Indicators
-- Simple but effective. Inversion Indicator -  What is it? A trend-following overlay indicator that combines SuperTrend logic with exponential curve technology. It detects trend direction, draws a dynamic channel on the chart, and sends real-time alerts when the trend reverses. How does it work? The indicator calculates an exponential baseline using ATR and a SuperTrend factor. When price closes above or below this baseline, a trend reversal is confirmed. A green arrow marks the start of a
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicators
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. This version is intended f
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicators
Friend of the Trend: Your Trend Tracker Master the market with Friend of the Trend , the indicator that simplifies trend analysis and helps you identify the best moments to buy, sell, or wait. With an intuitive and visually striking design, Friend of the Trend analyzes price movements and delivers signals through a colorful histogram: Green Bars : Signal an uptrend, indicating buying opportunities. Red Bars : Alert to a downtrend, suggesting potential selling points. Orange Bars : Represent cons
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
4.33 (3)
Indicators
RSI ABCD Pattern Finder: Technical Strategy 1. How the Indicator Works Combines the classic RSI with automatic detection of ABCD harmonic patterns . Key Components Standard RSI (adjustable period) Peak and Trough Markers (arrows) ABCD Patterns (green/red lines) Overbought (70) and Oversold (30) Filters 2. MT5 Setup period = 14 ; // RSI period size = 4 ; // Maximum pattern size OverBought = 70 ; // Overbought level OverSold = 30 ; // Oversold level Filter = USE_FILTER_ YES ; // Confirmation filte
FREE
Quantitative Candlesticks Qstick
Flavio Javier Jarabeck
4 (2)
Indicators
Qstick is a way to objectively quantify candlestick analysis and improve the interpretation of candlestick patterns. Qstick was developed by Tushar Chande and published in his book " The New Technical Trader - Boost Your Profit by Plugging Into the Latest Indicators (1994) ". Qstick is built based on a moving average of the difference between the Open and Close prices. The basis of the idea is that the Opening and Closing prices are the heart of candlestick analysis. We strongly recommend the re
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Indicators
General Description This indicator is an enhanced version of the classic Donchian Channel , upgraded with practical trading functions. In addition to the standard three lines (high, low, and middle), the system detects breakouts and displays them visually with arrows on the chart, showing only the line opposite to the current trend direction for a cleaner view. The indicator includes: Visual signals : colored arrows on breakout Automatic notifications : popup, push, and email RSI filter : to val
FREE
High and low points for MetaTrader 5 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
Indicators
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
Vegas indicador
Valter Cezar Costa
3.5 (2)
Indicators
Esse Indicador é uma boa opção para quem gosta de operar a longo prazo e com paciência. Ele trabalho com os níveis de fibo na media de 200 são  9 níveis  onde você pode operar nas reversões o mercado partir do níveis abaixo.    Level 1 = 550 pontos    Level 2 = 890 pontos    Level 3 = 1440 pontos    Level 4 = 2330 pontos    Level 5 = 3770 pontos    Level 7 = 9870 pontos    Level 8 = 15970 pontos   Level 9 = 25840 pontos      Level 6 = 6100 pontos
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.57 (14)
Indicators
The idea of a Value Chart indicator was presented in the very good book I read back in 2020 , " Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", from the authors Mark Helweg and David Stendahl. The idea is simple and the result is pure genius: Present candlestick Price analysis in a detrended way! HOW TO READ THIS INDICATOR Look for Overbought and Oversold levels. Of course, you will need to test the settings a lot to find the "correct" one for your approach. It
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicators
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Smart FVG Stats
- Md Rashidul Hasan
5 (1)
Indicators
The  Smart FVG Statistics Indicator  is a powerful MetaTrader 5 tool designed to automatically identify, track, and analyze Fair Value Gaps (FVGs) on your charts. Love it? Hate it? Let me know in a review! Feature requests and ideas for new tools are highly appreciated. :) Try "The AUDCAD Trader": https://www.mql5.com/en/market/product/151841 Key Features Advanced  Fair Value Gap  Detection Automatic Identification : Automatically scans for both bullish and bearish FVGs across specified histo
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicators
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Velas MTF
Juan Manuel Rojas Perez
5 (3)
Indicators
Velas Multi Time Frame Las velas multi time frame, también conocidas como "MTF candles" en inglés, son un indicador técnico que permite visualizar velas japonesas de un marco temporal diferente al marco temporal principal en el que estás operando. Este enfoque ofrece una perspectiva más amplia del comportamiento del precio, lo que resulta especialmente útil para los traders que emplean estrategias de acción del precio. A continuación, se detallan los conceptos clave relacionados con este indic
FREE
Moving line
Jun Chao Jiang
Indicators
The one minute chart has a bug, but the one-day chart can still be used after deleting the bug and reloading the indicators, This indicator can be used to determine how far the indicator goes up to place an order to buy, how far it goes down to place an order to sell, and not placing an order until it reaches this distance, which is considered oscillation, open an account gift index
FREE
Correlation Matrix Pro by AlgoSphere Quant
Muharrem Rogova
Indicators
Correlation Matrix Pro - Multi Currency Pairs Hedge Scanner Understand the relationships between currency pairs in real-time! A powerful analysis tool that helps you visualize statistical relationships between up to 6 currency pairs simultaneously. Perfect for portfolio management, risk diversification, and hedging strategies. KEY FEATURES - Real-time Pearson correlation using log returns - Monitor up to 6 currency pairs simultaneously - Automatic timeframe detection - Adjustable lookback
FREE
GDS Renko Pip ST
Andrey Goida
Indicators
GDS Renko Pip ST - Fixed Brick Renko Chart Tool for MetaTrader 5 GDS Renko Pip ST is a Renko chart tool for MetaTrader 5 designed for traders who want to build and study fixed brick Renko movement using a practical pip or point-based setup. The purpose of this tool is simple: create a cleaner Renko structure so the trader can observe direction, brick runs, pullbacks, support and resistance behavior without normal candle noise. This is not a signal indicator and it does not predict the market. It
FREE
AB ZoneMatrix
Allan Deka
Indicators
How it works –   Base-departure detection — algorithmically finds consolidation bases (overlapping range with compressed volatility) followed by displacement departures. Patterns: Drop-Base-Rally, Rally-Base-Drop, Rally-Base-Rally, Drop-Base-Drop — detected structurally, not by candle names. –   Strength score (0–100) — from departure velocity, time-at-base, freshness (each revisit decays the score), higher-timeframe confluence and origin volume. –   Lifecycle — Fresh, Tested (decaying), Broken
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicators
The Donchian Channel Channels are among the most popular tools of technical analysis, as they visually convey to the analyst the limits within which most price movement tends to occur. Channel users know that valuable information can be obtained at any time, whether prices are in the central region of a band or close to one of the border lines. One of the best known techniques to explore these concepts is Bollinger Bands. However, John Bollinger was not the only one to research the application
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
Indicators
If you like this project, leave a 5 star review. This indicator draws the open, high, low and closing prices for the specified period and it can be adjusted for a specific timezone. These are important levels looked by many institutional and professional traders and can be useful for you to know the places where they might be more active. The available periods are: Previous Day. Previous Week. Previous Month. Previous Quarter. Previous year. Or: Current Day. Current Week. Current Month. Current
FREE
Big Figure Levels
Emanuel L John
Indicators
Big Figure Levels – Key Psychological Price Zones for MT5 Big Figure Levels is a professional trading tool designed for MetaTrader 5 that automatically identifies and draws major psychological price levels, including quarter and half levels. These levels are known to act as powerful support and resistance zones due to their influence on both institutional and retail trader behavior. This indicator is perfect for any trading style—whether you're a scalper, day trader, or swing trader—and is compa
FREE
Fimathe PCM Indicador
Cristiano Rodrigo Olegini
Indicators
Velas Forex FIMATHE PCM Indicator (FREE) The Velas Forex FIMATHE PCM Indicator is a free indicator designed to help traders analyze the market visually in a simple, fast, and effective way. Its purpose is to make it easier to identify market conditions through clear visual signals, allowing traders to make more confident trading decisions. Best result: 5M timeframe MT5 server time: 2:00 Management: 1 Take Profit: stop trading, wait for the next day 2 Losses: stop trading, wait for the next day
FREE
Buyers of this product also purchase
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (131)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds . PRICE UPDATE NOTICE: Smart Trend Trading System is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing Smart Trend Trading System, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Smart Trend signals into automated trades. Smart Trend Trading System is a complete non-repainting, non-redrawing, and non-laggi
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Indicators
Trend Sniper X is a multi-timeframe trend-following indicator for MetaTrader 5 that helps traders identify trend direction and potential reversal points with clarity and precision. Price Information: The current price is promotional and is subject to change as upcoming updates and new features are released. Code2Profit Channel Master the Market with Multi-Timeframe Analysis! Technical Specifications Platform MetaTrader 5 Indicator Type Multi-Timeframe Trend Indicator Operating Timeframe Any char
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Indicators
The SUPERHERO indicator is a multi-currency trading system designed on an "all-inclusive" basis. The indicator independently analyzes the market and provides signals on when to open and close trades. It uses Stop Loss and Take Profit orders. The R:R ratio is 1:1. From time to time, I personally trade based on this system's signals, and here are the results I get—   LIVE SIGNAL This system can send push notifications to your smartphone, so you can place trades "on the go" without needing to be ti
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Indicators
Neuro Poseidon is a new indicator by Daria Rezueva. It combines precise trading signals with adaptive TP/SL levels - creating best possible trades as a result! Message me and get  Neuro Poseidon Assistant  as a gift to automize your trading process! What makes it stand out? 1. Proven profitability on all assets and timeframes 2. Only confirmed BUY and SELL signals present on the chart 3. Adaptive TP & SL levels generated by the software for each trade 4. Easy to understand - suitable for al
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Indicators
M1 SNIPER  is an easy to use trading indicator system. It is an arrow indicator which is designed for M1 time frame. The indicator can be used as a standalone system for scalping on M1 time frame and it can be used as a part of your existing trading system. Though this trading system was designed specifically for trading on M1, it still can be used with other time frames too. Originally I designed this method for trading XAUUSD and BTCUSD. But I find this method helpful in trading other markets
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Indicators
The legend is back! Entry Points Pro 10. A relaunch of the legendary indicator that held a Top-3 spot on the MQL5 Market for 3 years. Hundreds of rave reviews (589 across two versions), thousands of traders use it every day, 31,000+ demo downloads  across   MT4   +   MT5 . I have read every one of your reviews from the past five years — and instead of promises, I built the answers into version 10. From an author who has been in the market since 1999 and values honesty, his reputation and his cli
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Indicators
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a professional trading indicator built on Smart Money Concepts (SMC), combining market structure analysis with a No Repaint BUY / SELL signal system in a single indicator. It helps traders understand market structure more clearly, identify key price zones, and focus on higher-quality trading opportunities. By combining Multi-Timeframe Analysis, Points of Interest (POIs), and real-time signals, the i
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Indicators
SuperScalp Pro –  Professional Multi-Layer Confluence Scalping System SuperScalp Pro is a professional multi-layer confluence scalping system designed to help traders identify higher-probability opportunities with clearer entry confirmation, ATR-based Stop Loss and Take Profit levels, and flexible signal filtering across XAUUSD, BTCUSD, and major Forex pairs. Full documentation available in the product blog:   [User Guide] Auto trading available via SuperScalp Pro Auto Trader EA:   [Auto Trader
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Indicators
Secure the Lowest Price Today. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. Let's be honest first. No indicator will make you profitable on its own. If someone tells you otherwise, they're selling you a dream. Every indicator that shows perfect buy/sell arrows can be made to look flawless — just zoom into the right window of history and screenshot the winners. We won't do that. SMC Intraday Formula is a tool. It reads the market structure for you, maps the hig
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Indicators
Price will increase by $20 every 10 buyers to maintain premium value. After purchase, contact via   MQL5 inbox   to receive your buyer kit and bonus. You have probably tested dozens of indicators before. But we are not here to be “just another signals indicator.” Behind GoldenX Entry is intensive research & development focused on building sophisticated algorithms designed to adapt to the real behavior of every instrument — not generic signals recycled everywhere else. From advanced Auto Optim
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Indicators
Gold Entry Sniper – Professional Multi-Timeframe ATR Dashboard for Gold Scalping & Swing Trading Gold Entry Sniper is a cutting-edge MetaTrader 5 indicator designed to give traders precise buy/sell signals for XAUUSD and other symbols, powered by ATR Trailing Stop logic and a multi-timeframe analysis dashboard . Built for both scalpers and swing traders, it combines real-time market direction , dynamic stop levels , and professional visual dashboards to help you identify high-probability gold en
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Indicators
discount ends SOON next price 69 $ ZORYK — Advanced XAUUSD Signal System for MetaTrader 5 You know the feeling. You spend time analyzing gold. You wait for the entry. You finally open the trade, and price immediately moves against you. You close too early, move the Stop Loss or hesitate for a few seconds. Then the market reaches the exact destination you originally expected without you. The direction was not always the problem. The real problem was uncertainty. You did not know exactly where th
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Indicators
Gann Made Easy   is a professional and easy to use Forex trading system which is based on the best principles of trading using the theory of W.D. Gann. The indicator provides accurate BUY and SELL signals including Stop Loss and Take Profit levels. You can trade even on the go using PUSH notifications. PLEASE CONTACT ME AFTER PURCHASE TO GET TRADING  INSTRUCTIONS   AND GREAT EXTRA INDICATORS  FOR FREE! Probably you already heard about the Gann trading methods before. Usually the Gann theory is a
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Indicators
This product was updated for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. PRICE UPDATE NOTICE: Atomic Analyst is currently available for $99. The price will increase to $199 after the next 30 purchases . SPECIAL OFFER:  After purchasing Atomic Analyst, send me a private message to claim the Smart Universal EA for FREE and turn your Atomic Analyst signals into automated trades. Atomic Analyst is a non-repainting, non-redrawing, and non-lagging price action trading indicator designed
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Indicators
From time to time, I trade using this system myself. Check out my manual BOMBER trading on a live account— LIVE SIGNAL Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk"
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (17)
Indicators
TREND CATCHER INDICATOR Trend Catcher Indicator analyzes market price movements, using a combination of the author’s proprietary and customized adaptive trend-analysis indicators.  It identifies the true market direction by filtering out short-term noise and focusing on underlying momentum strength, volatility expansion, and price structure behavior.  It also uses a combination of smoothing and trend-filtering customized indicators such as moving averages, RSI, and volatility filters.   Real ope
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Indicators
Live Trading Signals Using M1 Quantum : Signal  (Trade executed automatically by the Quantum Trade Assistant , included free with this product.) Version 1.4 is game changer, default setting adjusted for GBPUSD M1 Price Plan: Current Price: $169 (Early Adopter Offer) Next Planned Price: $189 Planned Retail Price: $299 Developer Note:  After your purchase, please contact me to receive the latest  recommended settings (set file) , trading tips, and an invitation to our  VIP Support Group , where y
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Indicators
This product was   updated   for the   2026 market   and   optimized   for the   latest MT5 builds . PRICE UPDATEe NOTICE: Smart Price Action Concepts   is currently available for $200. The price will   increase to $299   after the next   30 purchases. SPECIAL OFFER:  After purchasing , send me a private message to claim FREE Bonus + Gift. First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for profe
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indicators
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Indicators
Power Candles V3 - Self-Optimizing Strength Indicator Power Candles V3 turns currency and instrument strength into an actionable trade plan on every chart it is attached to. Instead of just coloring candles, it runs a live auto-optimization in the background and hands you the best Stop Loss, Take Profit and signal threshold for the symbol in front of you. One click adopts it for live trading - entry, Stop Loss and Take Profit rays appear on the chart at the exact prices, and alerts fire with dir
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Indicators
Azimuth Pro V2: Synthetic Fractal Structure and Confirmed Entries for MT5 Overview Azimuth Pro is a multi-level swing structure indicator by Merkava Labs . Four nested swing layers, swing-anchored VWAP, ABC pattern detection, three-timeframe structural filtering, and closed-bar confirmed entries — one chart, one workflow from micro-swings to macro-cycles. This is not a blind signal product. It is a structure-first workflow for traders who care about location, context, and timing. ️ Summer Sale
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Indicators
Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Indicators
ATy Gold and BTC  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 80,000 members on MQL5 ATbot : How It Works and How to Use It How It Works The "AtBot" indicator for the MT5 platform generates buy and sell signals using a combination of technical analysis tools. It integrates Simple Moving Average (SMA), Exponential Moving Average (EMA), and the Average True Range (ATR) index to identify trading opportunities. Additionally, it can utilize Heikin Ashi candles to en
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicators
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Indicators
Money Flow Profile MT4  HERE Here our more valuable tools SMC Trend Trading   ,  Easy SMC Trading  ,  Institutional SMC Architect Volume Analysis Tools  ,  Volume flow Profile  ,  Market volume profile  , FVG with Volume  , Liquidity Heatmap Profile  ,  Volume Spread Analysis  Master Edition is a professional-grade analytical tool designed to visualize market structure through the lens of volume and money flow. Unlike standard volume indicators, this tool displays a Daily Volume Profile
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Indicators
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicators
note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes and momentum to identify the moment in which there is an explosion of one or more of these da
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Indicators
Limited Discounted Price!  Only $99! After purchase contact me to get the bonus ORB Seeker EA and personal optimized set files. Catch clean session breakouts with confidence! ORB Seeker MT5 is a professional Opening Range Breakout (ORB) indicator built for traders who want accuracy, simplicity, flexibility, and clear chart structure. It automatically plots the pre-market or custom session range on any instrument, then gives clear breakout signals with entry, stop loss, take profit, and optiona
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Indicators
A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicators
The Oracle Pro: Synthetic Multi-Timeframe Bias Engine for MT5 ️ Summer Launch Offer — Get The Oracle Pro for USD 199 (early buyers). Price rises with traction; final price USD 399. The Oracle Pro is a premium multi-timeframe bias engine for MetaTrader 5, built for demanding and professional traders. It answers one question with discipline: what is the directional bias on each timeframe right now, how strong is it, and how much do the timeframes agree? Everything is computed on closed bars only
More from author
Fractals MT5 FX
Diego Alejandro Guzman
Indicators
Fractals MT5 FX   Fractales personalizables con período ajustable Descripción breve Indicador avanzado de fractales para MetaTrader 5 que permite definir el número de velas a ambos lados del pico o valle, y personalizar el símbolo de las flechas. Ideal para identificar niveles de soporte y resistencia dinámicos, así como puntos de inflexión en la tendencia. Características principales Período ajustable:   El parámetro "Número de velas" ( Fr_Period ) permite elegir cuántas velas a la izquierda y
FREE
Market Profile Multidivisas
Diego Alejandro Guzman
Indicators
Market Profile Multidivisas E s un indicador profesional que construye perfiles de mercado utilizando el tiempo que el precio permanece en cada nivel (TPO), identificando automáticamente zonas de valor, Point of Control y áreas de rechazo del mercado. Beneficios Identifica zonas donde el mercado acepta el precio. Encuentra soportes y resistencias institucionales. Detecta áreas de equilibrio. Ayuda a identificar rupturas reales. Permite localizar mejores zonas para entradas, SL y TP. Funciones
FREE
HalfTrend Indicador MT5
Diego Alejandro Guzman
Indicators
HalfTrend Indicador Detecte cambios de tendencia con una visualización clara y automática HalfTrend Indicador es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5 diseñada para identificar automáticamente cambios en la dirección del mercado mediante un algoritmo de seguimiento de tendencia. El indicador dibuja de forma dinámica la estructura de la tendencia, ayudando a reconocer posibles puntos de continuación o reversión con una representación visual sencilla y fácil de interpretar. Su dise
FREE
AutoChannel Angular
Diego Alejandro Guzman
Indicators
AutoChannel Angular Dibuje automáticamente canales de tendencia dinámicos utilizando regresión lineal AutoChannel Angular es un indicador para MetaTrader 5 que genera automáticamente canales de tendencia mediante un algoritmo basado en regresión lineal . Analiza el comportamiento del precio dentro de un período configurable y proyecta un canal compuesto por una línea superior, una línea media y una línea inferior, proporcionando una referencia objetiva sobre la dirección predominante del mercado
FREE
Lineas de Trendencias Automaticas
Diego Alejandro Guzman
Indicators
Nombre del Indicador: Líneas de Tendencias Automaticas Versión: 1.08 Desarrollado por: Diego Alejandro Guzmán | ABC Traders Resumen Este es el "elevator pitch". Describe qué hace el indicador en una frase y su propósito principal. Ejemplo: " Líneas de Tendencias es un indicador profesional que dibuja automáticamente líneas de Zig Zag y líneas de tendencia en tres plazos (largo, medio y corto). Diseñado para facilitar el análisis técnico objetivo, identifica visualmente estructuras de precios
FREE
Fibonacci Auto Channel
Diego Alejandro Guzman
Indicators
Fibonacci Auto Channel Dibuje automáticamente canales dinámicos con niveles de Fibonacci integrados Fibonacci Auto Channel es un indicador para MetaTrader 5 que construye automáticamente un canal dinámico utilizando los máximos y mínimos recientes del mercado, incorporando de forma simultánea los niveles internos de Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 76.4% . Esta combinación permite analizar la estructura del precio, identificar zonas potenciales de soporte y resistencia dinámicas y evaluar la
FREE
Support and Resistance Prototipo ABC
Diego Alejandro Guzman
Experts
Support and Resistance Prototipo ABC V3 https://youtu.be/FXVxBdsxmwM?si=h4jNCVrufdJ9ylQ3 Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 Support and Resistance Prototipo ABC es un Expert Advisor (EA) diseñado como una base sólida para la automatización de estrategias basadas en niveles de soporte y resistencia. A diferencia de un indicador, este robot está pensado para ejecutar lógica de trading, gestionar escenarios de mercado y servir como plataforma para el desarrollo de sistemas más avanza
FREE
TrendLine y Breackout
Diego Alejandro Guzman
Indicators
TrendLine y Breakout Detecte líneas de tendencia automáticamente e identifique posibles rupturas del mercado TrendLine y Breakout es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para detectar automáticamente líneas de tendencia y ayudar al trader a identificar posibles zonas de ruptura (Breakout). El indicador analiza la estructura del precio para proyectar líneas de soporte y resistencia dinámicas, facilitando la identificación de movimientos de continuación o cambio de tendencia sin necesidad de re
FREE
Williams Fractals
Diego Alejandro Guzman
Indicators
Williams Fractal El Clásico El Williams Fractal es uno de los indicadores técnicos más reconocidos y utilizados en el análisis del mercado. Su objetivo es identificar automáticamente los máximos y mínimos fractales , resaltando los puntos donde el precio forma estructuras de giro potenciales. Gracias a su simplicidad y eficacia, este indicador se ha convertido en una herramienta indispensable para traders que trabajan con Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, soportes y resistencias, lí
FREE
Smart Fractal
Diego Alejandro Guzman
Indicators
Smart Fractal es un indicador diseñado para identificar automáticamente los fractales más importantes del mercado, resaltando los máximos y mínimos relevantes directamente sobre el gráfico. Su objetivo es ayudar al trader a localizar zonas potenciales de reversión, niveles de soporte y resistencia, así como puntos clave para el análisis de la estructura del precio. A diferencia de un simple indicador visual, Smart Fractal facilita la lectura de la acción del precio al destacar únicamente los piv
FREE
Canal de precios
Diego Alejandro Guzman
Indicators
Canal de Precios Visualice automáticamente los máximos y mínimos recientes mediante un canal dinámico Canal de Precios es un indicador para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente un canal basado en los máximos y mínimos alcanzados por el precio durante un período configurable. Su objetivo es proporcionar una representación clara de la estructura del mercado, facilitando la identificación de zonas dinámicas de soporte y resistencia donde el precio puede reaccionar, consolidarse o generar ruptura
FREE
Filter:
No reviews
Reply to review