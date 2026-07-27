Williams Fractals
- Indicators
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- Version: 1.0
El Clásico
El Williams Fractal es uno de los indicadores técnicos más reconocidos y utilizados en el análisis del mercado. Su objetivo es identificar automáticamente los máximos y mínimos fractales, resaltando los puntos donde el precio forma estructuras de giro potenciales.
Gracias a su simplicidad y eficacia, este indicador se ha convertido en una herramienta indispensable para traders que trabajan con Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales y estructuras de mercado.
A diferencia de versiones complejas, esta implementación mantiene la esencia del indicador original ofreciendo una visualización limpia, rápida y fácil de interpretar en cualquier activo financiero y marco temporal.
Características principales
• Detección automática de fractales alcistas y bajistas.
• Identificación visual de máximos y mínimos relevantes del mercado.
• Ideal para localizar zonas de soporte y resistencia naturales.
• Excelente complemento para estrategias de Price Action.
• Compatible con cualquier activo financiero y cualquier temporalidad.
• Código optimizado para un funcionamiento ligero y eficiente.
• Configuración sencilla y lista para utilizar.
Parámetros configurables
• Período utilizado para la detección de fractales.
• Desplazamiento vertical de las flechas.
• Tamaño de las flechas.
• Color independiente para fractales alcistas y bajistas.
¿Para quién es este indicador?
Este indicador resulta especialmente útil para:
• Traders de Forex.
• Operadores de índices sintéticos.
• Traders de criptomonedas.
• Operadores de futuros e índices bursátiles.
• Usuarios que utilizan Smart Money Concepts (SMC).
• Traders que analizan la estructura del mercado mediante Price Action.
Recomendaciones
Los fractales no deben interpretarse como señales de compra o venta por sí solos. Su mayor utilidad consiste en confirmar estructuras del mercado, identificar zonas de reacción y complementar otras herramientas de análisis técnico.
Combinado con soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales, liquidez o rupturas de estructura, el Williams Fractal se convierte en un excelente apoyo para mejorar la lectura del mercado.
Desarrollado en ABC Traders Elite.