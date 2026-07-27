Williams Fractals

Williams Fractal

El Clásico

El Williams Fractal es uno de los indicadores técnicos más reconocidos y utilizados en el análisis del mercado. Su objetivo es identificar automáticamente los máximos y mínimos fractales, resaltando los puntos donde el precio forma estructuras de giro potenciales.

Gracias a su simplicidad y eficacia, este indicador se ha convertido en una herramienta indispensable para traders que trabajan con Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales y estructuras de mercado.

A diferencia de versiones complejas, esta implementación mantiene la esencia del indicador original ofreciendo una visualización limpia, rápida y fácil de interpretar en cualquier activo financiero y marco temporal.

Características principales

• Detección automática de fractales alcistas y bajistas.
• Identificación visual de máximos y mínimos relevantes del mercado.
• Ideal para localizar zonas de soporte y resistencia naturales.
• Excelente complemento para estrategias de Price Action.
• Compatible con cualquier activo financiero y cualquier temporalidad.
• Código optimizado para un funcionamiento ligero y eficiente.
• Configuración sencilla y lista para utilizar.

Parámetros configurables

• Período utilizado para la detección de fractales.
• Desplazamiento vertical de las flechas.
• Tamaño de las flechas.
• Color independiente para fractales alcistas y bajistas.

¿Para quién es este indicador?

Este indicador resulta especialmente útil para:

• Traders de Forex.
• Operadores de índices sintéticos.
• Traders de criptomonedas.
• Operadores de futuros e índices bursátiles.
• Usuarios que utilizan Smart Money Concepts (SMC).
• Traders que analizan la estructura del mercado mediante Price Action.

Recomendaciones

Los fractales no deben interpretarse como señales de compra o venta por sí solos. Su mayor utilidad consiste en confirmar estructuras del mercado, identificar zonas de reacción y complementar otras herramientas de análisis técnico.

Combinado con soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales, liquidez o rupturas de estructura, el Williams Fractal se convierte en un excelente apoyo para mejorar la lectura del mercado.

Desarrollado en ABC Traders Elite.


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Market Profile Multidivisas E s un indicador profesional que construye perfiles de mercado utilizando el tiempo que el precio permanece en cada nivel (TPO), identificando automáticamente zonas de valor, Point of Control y áreas de rechazo del mercado. Beneficios Identifica zonas donde el mercado acepta el precio. Encuentra soportes y resistencias institucionales. Detecta áreas de equilibrio. Ayuda a identificar rupturas reales. Permite localizar mejores zonas para entradas, SL y TP. Funciones
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HalfTrend Indicador MT5
Diego Alejandro Guzman
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HalfTrend Indicador Detecte cambios de tendencia con una visualización clara y automática HalfTrend Indicador es una herramienta de análisis técnico para MetaTrader 5 diseñada para identificar automáticamente cambios en la dirección del mercado mediante un algoritmo de seguimiento de tendencia. El indicador dibuja de forma dinámica la estructura de la tendencia, ayudando a reconocer posibles puntos de continuación o reversión con una representación visual sencilla y fácil de interpretar. Su dise
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AutoChannel Angular
Diego Alejandro Guzman
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AutoChannel Angular Dibuje automáticamente canales de tendencia dinámicos utilizando regresión lineal AutoChannel Angular es un indicador para MetaTrader 5 que genera automáticamente canales de tendencia mediante un algoritmo basado en regresión lineal . Analiza el comportamiento del precio dentro de un período configurable y proyecta un canal compuesto por una línea superior, una línea media y una línea inferior, proporcionando una referencia objetiva sobre la dirección predominante del mercado
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Lineas de Trendencias Automaticas
Diego Alejandro Guzman
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Nombre del Indicador: Líneas de Tendencias Automaticas Versión: 1.08 Desarrollado por: Diego Alejandro Guzmán | ABC Traders Resumen Este es el "elevator pitch". Describe qué hace el indicador en una frase y su propósito principal. Ejemplo: " Líneas de Tendencias es un indicador profesional que dibuja automáticamente líneas de Zig Zag y líneas de tendencia en tres plazos (largo, medio y corto). Diseñado para facilitar el análisis técnico objetivo, identifica visualmente estructuras de precios
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Fibonacci Auto Channel
Diego Alejandro Guzman
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Fibonacci Auto Channel Dibuje automáticamente canales dinámicos con niveles de Fibonacci integrados Fibonacci Auto Channel es un indicador para MetaTrader 5 que construye automáticamente un canal dinámico utilizando los máximos y mínimos recientes del mercado, incorporando de forma simultánea los niveles internos de Fibonacci 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% y 76.4% . Esta combinación permite analizar la estructura del precio, identificar zonas potenciales de soporte y resistencia dinámicas y evaluar la
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Support and Resistance Prototipo ABC
Diego Alejandro Guzman
Experts
Support and Resistance Prototipo ABC V3 https://youtu.be/FXVxBdsxmwM?si=h4jNCVrufdJ9ylQ3 Asesor Experto (Expert Advisor) para MetaTrader 5 Support and Resistance Prototipo ABC es un Expert Advisor (EA) diseñado como una base sólida para la automatización de estrategias basadas en niveles de soporte y resistencia. A diferencia de un indicador, este robot está pensado para ejecutar lógica de trading, gestionar escenarios de mercado y servir como plataforma para el desarrollo de sistemas más avanza
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TrendLine y Breackout
Diego Alejandro Guzman
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TrendLine y Breakout Detecte líneas de tendencia automáticamente e identifique posibles rupturas del mercado TrendLine y Breakout es un indicador para MetaTrader 5 diseñado para detectar automáticamente líneas de tendencia y ayudar al trader a identificar posibles zonas de ruptura (Breakout). El indicador analiza la estructura del precio para proyectar líneas de soporte y resistencia dinámicas, facilitando la identificación de movimientos de continuación o cambio de tendencia sin necesidad de re
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Smart Fractal
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Smart Fractal es un indicador diseñado para identificar automáticamente los fractales más importantes del mercado, resaltando los máximos y mínimos relevantes directamente sobre el gráfico. Su objetivo es ayudar al trader a localizar zonas potenciales de reversión, niveles de soporte y resistencia, así como puntos clave para el análisis de la estructura del precio. A diferencia de un simple indicador visual, Smart Fractal facilita la lectura de la acción del precio al destacar únicamente los piv
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Fractales Auto
Diego Alejandro Guzman
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Fractales Auto (Automaticos) Identifique automáticamente fractales de compra y venta para detectar puntos de giro del mercado Fractales Automáticos es un indicador para MetaTrader 5 que detecta de forma automática los fractales alcistas y bajistas utilizando la estructura clásica de máximos y mínimos relativos. El indicador marca sobre el gráfico los puntos donde el precio forma un máximo o mínimo significativo, facilitando la identificación de posibles zonas de reversión, soportes, resistencias
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Canal de precios
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Canal de Precios Visualice automáticamente los máximos y mínimos recientes mediante un canal dinámico Canal de Precios es un indicador para MetaTrader 5 que dibuja automáticamente un canal basado en los máximos y mínimos alcanzados por el precio durante un período configurable. Su objetivo es proporcionar una representación clara de la estructura del mercado, facilitando la identificación de zonas dinámicas de soporte y resistencia donde el precio puede reaccionar, consolidarse o generar ruptura
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