Private EA

5

ÖZEL EA SİSTEMİ v2.4

Haber Filtresi Ayarları:

  1. MetaTrader 5'te Araçlar → Seçenekler → Uzman Danışmanlar'ı açın .
  2. Listelenen URL için WebRequest'e izin ver seçeneğini etkinleştirin .
  3. Aşağıdaki adresi ekleyin:

  1. EA'yı grafikten kaldırın ve tekrar ekleyin.
  2. Giriş alanlarında "Ekonomik Haber Filtresini Etkinleştir" seçeneğini "true" olarak bırakın .

Bu filtre, yüksek etkili USD, GBP ve EUR haberlerinden 3 saat önce yeni işlemleri engeller ve olaydan 1 saat sonra tekrar işlem yapılmasına izin verir . Panelde OK, NEXT, BLOCK veya NO FEED / BLOCK seçenekleri görüntülenir.

3. resme bakınız

https://youtu.be/5ehWKZQ5QSE

    ÖNEMLİ KURULUM NOTLARI:

  • Exness gibi 3 haneli brokerlarda XAU (Altın) ulaşım yaparken, ızgara mesafesini 180'den 1800'e çıkartıyor.  2 Haneli Ekran: Fiyat iki ondalık basamakla ifade edilir, örneğin 2350,50$. Burada en küçük değişiklik (pip'ten sonraki en küçük birim olan nokta) son rakamdır. 3 Haneli Ekran (Exness, vb.): Fiyat üç ondalık basamakla ifade edilir, örneğin 2350,505$. Son rakama "pipet" veya "nokta" denir.

  • Sistem 1. Modda çalıştırılır.

  • Gönderilen minimum bakiye 50.000 olmalıdır.  

  • önerilen grafik zaman dilimleri şunlardır: M1, M5, M15, H1 ...

Akıllı Şebeke Teknolojisine Sahip Güçlü ve Kontrollü Otomatik İşlem Sistemi: Geleceğin Şebeke Stratejisi   ÖZEL EA SİSTEMİ v1.13, finans piyasalarında rekabet ve kontrollü işlem yönetimi sağlamak üzere geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 (MT5) Uzman Danışmanıdır. Modern algoritmalı işlem teknolojilerini, dinamik risk yönetimini ve gelişmiş şebeke stratejilerini tek bir sistemi birleştiren, güçlü bir otomatik işlem deneyimi sunar.

Bu sistem, yalnızca fiyat hareketlerine dayanmak yerine, piyasadaki oyun düzeyini ölçen ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesini klasik grid mantığıyla birleştirerek daha akıllı ve esnek bir yapı oluşturur. Böylece, düşük oyunluk değişimi gereksiz işlemlerden kaçınırken, yüksek oyunluk süreleri piyasa koşullarına uyum sağlayarak optimum işlem aralıkları oluşur.

Öne Çıkan Özellikler

Akıllı Dinamik ATR Izgara Sistemi PRIVATE EA'nın en güçlü özelliklerinden biri, dinamik ATR tabanlı ızgara mekanizmasıdır. Piyasa oynaklığı arttığında, ızgara mesafeleri otomatik olarak genişler ve oynaklık düştüğünde daha dar işlem aralıkları oluşturulur. Bu şekilde:

  • Gereksiz pozisyon açılışları azaltılıyor.

  • Trend dönemlerinde daha kontrollü davranır.

  • Risk dağılımı optimize edilmiştir.

  • Piyasa koşullarına otomatik uyum sağlanır. Bu yapı sayesinde, sabit şebeke sistemlerinde görülen aşırı pozisyon birikimi önemli ölçüde azalır.

Gelişmiş Arsa Yönetimi PRIVATE EA, iki farklı arsa yönetim sistemi sunmaktadır:

1. Manuel Lot Sıralaması: Kullanıcı dilediği kadar lot seviyesi önceden belirleyebilir. Örnek: 0,02 → 0,02 → 0,02 → 0,04 → 0,04 → 0,06 ... Bu özellik, özellikle profesyonel yatırımcıların kendi risk planlarını titizlikle uygulamalarına olanak tanır.

2. Otomatik Artan Lot Sistemi Lot boyutu, belirtilen işlem bloklarına göre otomatik olarak artırılır. Örneğin:

  • İlk 5 işlem = 0,02 lot

  • Sonraki 5 işlem = 0,04 lot

  • Sonraki 5 işlem = 0,06 lot. Bu yapı, yatırımcının stratejisine bağlı olarak esnek bir pozisyon büyüklüğü modeli oluşturur.

Yön Filtreleme Teknolojisi Robotun üç farklı çalışma modu vardır:

  • Sadece SATIN AL

  • SADECE SATIŞ

  • AL + SAT (Çift yönlü)

    - İşlemler yalnızca hakim trend yönünde açılır, gereksiz ve düşük olasılıklı girişler filtrelenir.

    - Yanlış sinyalleri azaltmaya ve genel sinyal kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur.

    - Piyasadaki dalgalanmalar sırasında daha kontrollü ve verimli işlem yönetimi sağlar.

    - Genel performansı ve işlem verimliliğini artırmak için Akıllı ATR Grid sistemiyle birlikte çalışır.

    Bu özellik sayesinde yatırımcı, mevcut piyasa analizine dayanarak işlemlerin yalnızca belirli yönlerde açılmasını sağlayabilir. Tek yönlü işlem, özellikle trend piyasalarında performansı artırabilir.

Sepet Bazlı Kar Yönetimi, pozisyonları tek tek kapatmak yerine sepet bazlı yönetim uygular. Belirtilen hedef kara ulaşıldığında:

  • Tüm satın alma sepeti kapatılabilir.

  • Tüm satış sepeti kapatılabilir.

  • Kar elde edildi.

  • Yeni bir döngü otomatik olarak başlatılır. Bu sistem, şebeke stratejilerinde daha verimli bir kar toplama fırsatı sağlar.

Gelişmiş Risk Yönetimi Finans piyasalarında başarı sadece kârla ilgili değil, aynı zamanda risk kontrolüyle de ilgilidir. Bu nedenle, PRIVATE EA aşağıdaki güvenlik sistemlerini içermektedir:

  • Maksimum Düşüş Koruması: Belirtilen kayıp oranına ulaşıldığında, tüm açık işlemler kapatılır, yeni işlemlerin açılması engellenir ve hesap korunur. Bu özellik, beklenmedik piyasa hareketlerine karşı önemli bir güvenlik katmanı oluşturur.

  • Maksimum Açık İşlem Limiti: Her yön için maksimum işlem sayısı belirlenebilir. Bu, kontrolsüz pozisyon büyümesini önler, marj kullanımını sınırlar ve hesap güvenliğini artırır.

Zaman ve Fiyat Filtreleri PRIVATE EA, yalnızca uygun piyasa koşullarında işlem açmak üzere tasarlanmıştır.

  • Zaman Filtresi: İşlemler belirtilen zaman aralıklarında açılabilir (Örneğin: 08:00 - 22:00). Bu özellik, likiditenin düşük olduğu saatlerden kaçınmaya yardımcı olur.

  • Fiyat Aralığı Filtresi: Kullanıcı, alım ve satım işlemleri için minimum ve maksimum fiyat aralıkları belirleyebilir. Bu, robotun yalnızca istenen fiyat aralıklarında çalışmasını sağlar.

PRIVATE EA Profesyonel Bilgi Paneli, modern ve kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahiptir. Panelde, aşağıdaki bilgiler tek bir ekrandan anında takip edilebilir:

  • Açık ALIM işlemlerinin sayısı

  • Açık satış işlemlerinin sayısı

  • Mevcut kar/zarar

  • Düşüş oranı

  • ATR Izgara mesafesi

  • Günlük kar

  • Aylık kar

  • Toplam kar

  • Filtreleme durumları Bu yapı, yatırımcıya piyasadaki durumunu anında izleme fırsatı sunar.

Kimler İçin Uygundur? PRIVATE EA şunlar için geliştirilmiştir:

  • Profesyonel yatırımcılar

  • Izgara stratejisi kullanan yatırımcılar

  • XAUUSD yatırımcıları

  • Endeks yatırımcıları

  • Forex kullanıcıları

  • Prop firması yatırımcıları

Çözüm

PRIVATE EA SYSTEM v1.13, klasik grid sistemlerinin güçlü yönlerini korurken modern risk yönetimi ve dinamik volatilite analizi ile geliştirilmiş yeni nesil otomatik işlem platformudur.

Akıllı ATR Grid Teknolojisi, gelişmiş lot yönetimi, sepet kar sistemi ve profesyonel kontrol paneli sayesinde yatırımcılara güçlü, esnek ve güvenilir bir işlem deneyimi sunar. Altın ve tüm enstrümanlar için özelleştirilebilir. XAU için minimum 50.000 sent bakiye önerilir. 

ÖZEL EA SİSTEMİ v1.13 Akıllı Şebeke • Dinamik Güç • Maksimum Kontrol


Отзывы 1
Hasan025
45
Hasan025 2026.06.29 05:46 
 

Very easy to install and use, I have been using this EA and results are impressive. The support from developer is also excellent.

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Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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Фильтр:
Hasan025
45
Hasan025 2026.06.29 05:46 
 

Very easy to install and use, I have been using this EA and results are impressive. The support from developer is also excellent.

Oezkan Kahveci
1204
Ответ разработчика Oezkan Kahveci 2026.06.29 14:52
Thank you so much for your kind words and positive feedback! We’re delighted to hear that you found the EA easy to install and that it has delivered impressive results for you. Your support means a lot to us, and we’re always here to help whenever you need assistance. Wishing you continued success and profitable trading!
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