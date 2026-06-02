Private EA

ÖZEL EA SİSTEMİ v2.4



Haber Filtresi Ayarları:

MetaTrader 5'te Araçlar → Seçenekler → Uzman Danışmanlar'ı açın . Listelenen URL için WebRequest'e izin ver seçeneğini etkinleştirin . Aşağıdaki adresi ekleyin:

EA'yı grafikten kaldırın ve tekrar ekleyin. Giriş alanlarında "Ekonomik Haber Filtresini Etkinleştir" seçeneğini "true" olarak bırakın .

Bu filtre, yüksek etkili USD, GBP ve EUR haberlerinden 3 saat önce yeni işlemleri engeller ve olaydan 1 saat sonra tekrar işlem yapılmasına izin verir . Panelde OK, NEXT, BLOCK veya NO FEED / BLOCK seçenekleri görüntülenir.



3. resme bakınız

https://youtu.be/5ehWKZQ5QSE





ÖNEMLİ KURULUM NOTLARI:

Exness gibi 3 haneli brokerlarda XAU (Altın) ulaşım yaparken, ızgara mesafesini 180'den 1800'e çıkartıyor. 2 Haneli Ekran: Fiyat iki ondalık basamakla ifade edilir, örneğin 2350,50$. Burada en küçük değişiklik (pip'ten sonraki en küçük birim olan nokta) son rakamdır. 3 Haneli Ekran (Exness, vb.): Fiyat üç ondalık basamakla ifade edilir, örneğin 2350,505$. Son rakama "pipet" veya "nokta" denir.

Sistem 1. Modda çalıştırılır.

Gönderilen minimum bakiye 50.000 olmalıdır.

önerilen grafik zaman dilimleri şunlardır: M1, M5, M15, H1 ...

Akıllı Şebeke Teknolojisine Sahip Güçlü ve Kontrollü Otomatik İşlem Sistemi: Geleceğin Şebeke Stratejisi ÖZEL EA SİSTEMİ v1.13, finans piyasalarında rekabet ve kontrollü işlem yönetimi sağlamak üzere geliştirilmiş profesyonel bir MetaTrader 5 (MT5) Uzman Danışmanıdır. Modern algoritmalı işlem teknolojilerini, dinamik risk yönetimini ve gelişmiş şebeke stratejilerini tek bir sistemi birleştiren, güçlü bir otomatik işlem deneyimi sunar.

Bu sistem, yalnızca fiyat hareketlerine dayanmak yerine, piyasadaki oyun düzeyini ölçen ATR (Ortalama Gerçek Aralık) göstergesini klasik grid mantığıyla birleştirerek daha akıllı ve esnek bir yapı oluşturur. Böylece, düşük oyunluk değişimi gereksiz işlemlerden kaçınırken, yüksek oyunluk süreleri piyasa koşullarına uyum sağlayarak optimum işlem aralıkları oluşur.

Öne Çıkan Özellikler

Akıllı Dinamik ATR Izgara Sistemi PRIVATE EA'nın en güçlü özelliklerinden biri, dinamik ATR tabanlı ızgara mekanizmasıdır. Piyasa oynaklığı arttığında, ızgara mesafeleri otomatik olarak genişler ve oynaklık düştüğünde daha dar işlem aralıkları oluşturulur. Bu şekilde:

Gereksiz pozisyon açılışları azaltılıyor.

Trend dönemlerinde daha kontrollü davranır.

Risk dağılımı optimize edilmiştir.

Piyasa koşullarına otomatik uyum sağlanır. Bu yapı sayesinde, sabit şebeke sistemlerinde görülen aşırı pozisyon birikimi önemli ölçüde azalır.

Gelişmiş Arsa Yönetimi PRIVATE EA, iki farklı arsa yönetim sistemi sunmaktadır:

1. Manuel Lot Sıralaması: Kullanıcı dilediği kadar lot seviyesi önceden belirleyebilir. Örnek: 0,02 → 0,02 → 0,02 → 0,04 → 0,04 → 0,06 ... Bu özellik, özellikle profesyonel yatırımcıların kendi risk planlarını titizlikle uygulamalarına olanak tanır.

2. Otomatik Artan Lot Sistemi Lot boyutu, belirtilen işlem bloklarına göre otomatik olarak artırılır. Örneğin:

İlk 5 işlem = 0,02 lot

Sonraki 5 işlem = 0,04 lot

Sonraki 5 işlem = 0,06 lot. Bu yapı, yatırımcının stratejisine bağlı olarak esnek bir pozisyon büyüklüğü modeli oluşturur.

Yön Filtreleme Teknolojisi Robotun üç farklı çalışma modu vardır:

Sadece SATIN AL

SADECE SATIŞ

AL + SAT (Çift yönlü)

- İşlemler yalnızca hakim trend yönünde açılır, gereksiz ve düşük olasılıklı girişler filtrelenir. - Yanlış sinyalleri azaltmaya ve genel sinyal kalitesini iyileştirmeye yardımcı olur. - Piyasadaki dalgalanmalar sırasında daha kontrollü ve verimli işlem yönetimi sağlar. - Genel performansı ve işlem verimliliğini artırmak için Akıllı ATR Grid sistemiyle birlikte çalışır. Bu özellik sayesinde yatırımcı, mevcut piyasa analizine dayanarak işlemlerin yalnızca belirli yönlerde açılmasını sağlayabilir. Tek yönlü işlem, özellikle trend piyasalarında performansı artırabilir.

Sepet Bazlı Kar Yönetimi, pozisyonları tek tek kapatmak yerine sepet bazlı yönetim uygular. Belirtilen hedef kara ulaşıldığında:

Tüm satın alma sepeti kapatılabilir.

Tüm satış sepeti kapatılabilir.

Kar elde edildi.

Yeni bir döngü otomatik olarak başlatılır. Bu sistem, şebeke stratejilerinde daha verimli bir kar toplama fırsatı sağlar.

Gelişmiş Risk Yönetimi Finans piyasalarında başarı sadece kârla ilgili değil, aynı zamanda risk kontrolüyle de ilgilidir. Bu nedenle, PRIVATE EA aşağıdaki güvenlik sistemlerini içermektedir:

Maksimum Düşüş Koruması: Belirtilen kayıp oranına ulaşıldığında, tüm açık işlemler kapatılır, yeni işlemlerin açılması engellenir ve hesap korunur. Bu özellik, beklenmedik piyasa hareketlerine karşı önemli bir güvenlik katmanı oluşturur.

Maksimum Açık İşlem Limiti: Her yön için maksimum işlem sayısı belirlenebilir. Bu, kontrolsüz pozisyon büyümesini önler, marj kullanımını sınırlar ve hesap güvenliğini artırır.

Zaman ve Fiyat Filtreleri PRIVATE EA, yalnızca uygun piyasa koşullarında işlem açmak üzere tasarlanmıştır.

Zaman Filtresi: İşlemler belirtilen zaman aralıklarında açılabilir (Örneğin: 08:00 - 22:00). Bu özellik, likiditenin düşük olduğu saatlerden kaçınmaya yardımcı olur.

Fiyat Aralığı Filtresi: Kullanıcı, alım ve satım işlemleri için minimum ve maksimum fiyat aralıkları belirleyebilir. Bu, robotun yalnızca istenen fiyat aralıklarında çalışmasını sağlar.

PRIVATE EA Profesyonel Bilgi Paneli, modern ve kullanıcı dostu bir kontrol paneline sahiptir. Panelde, aşağıdaki bilgiler tek bir ekrandan anında takip edilebilir:

Açık ALIM işlemlerinin sayısı

Açık satış işlemlerinin sayısı

Mevcut kar/zarar

Düşüş oranı

ATR Izgara mesafesi

Günlük kar

Aylık kar

Toplam kar

Filtreleme durumları Bu yapı, yatırımcıya piyasadaki durumunu anında izleme fırsatı sunar.

Kimler İçin Uygundur? PRIVATE EA şunlar için geliştirilmiştir:

Profesyonel yatırımcılar

Izgara stratejisi kullanan yatırımcılar

XAUUSD yatırımcıları

Endeks yatırımcıları

Forex kullanıcıları

Prop firması yatırımcıları

Çözüm

PRIVATE EA SYSTEM v1.13, klasik grid sistemlerinin güçlü yönlerini korurken modern risk yönetimi ve dinamik volatilite analizi ile geliştirilmiş yeni nesil otomatik işlem platformudur.

Akıllı ATR Grid Teknolojisi, gelişmiş lot yönetimi, sepet kar sistemi ve profesyonel kontrol paneli sayesinde yatırımcılara güçlü, esnek ve güvenilir bir işlem deneyimi sunar. Altın ve tüm enstrümanlar için özelleştirilebilir. XAU için minimum 50.000 sent bakiye önerilir.

ÖZEL EA SİSTEMİ v1.13 Akıllı Şebeke • Dinamik Güç • Maksimum Kontrol