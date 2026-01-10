O OKEARO V12 é um Expert Advisor (EA) de alta precisão projetado para o MetaTrader 4, focado em operações de reversão de tendência utilizando uma confluênciade indicadores e análise grafica como gatilho principal, aliado a um sistema de gerenciamento de risco dinâmico e proteção de capital.

Aqui está o detalhamento técnico de como ele funciona:

Saldo mínimo 100 USD

Par EURUSD

Timeframe M5

1. Estratégia de Entrada (Gatilho de confluência de indicadores)

O robô monitora o mercado em tempo real buscando estados de exaustão do preço:

Venda: Quando a confluência cruza para cima do nível (Sobrecompra), o EA entende que o preço subiu demais e abre uma ordem de venda.

Compra: Quando a confluência cruza para baixo do nível (Sobrevenda), o EA entende que o preço caiu demais e abre uma ordem de compra.

2. Matemática de Lote Dinâmico (Capital de Risco)

Diferente de EAs comuns com lotes fixos, o OKEARO V12 possui uma inteligência de Auto Lot proporcional ao seu saldo:

Ele aplica o conceito de 0.01 lote para cada 100 USD de capital.

Exemplo: Se você tem $100, ele abre 0.01. Se a conta cresce para $500, ele passa a abrir 0.05 automaticamente.

Se o saldo diminuir devido a saques ou perdas, o lote também diminui proporcionalmente para proteger a margem.

3. Sistema de Recuperação

O robô possui dois modos de lidar com o preço indo contra a posição:

Modo SAR (Stop and Reverse): Se o robô estiver comprado e o RSI tocar o nível de venda (70), ele fecha a compra imediatamente e vira a mão para venda.

4. Proteção de Lucro (Trailing Stop)

Para garantir que o lucro não "fuja", o EA utiliza um Trailing Stop inteligente:

Assim que a operação atinge um gatilho de lucro (Trigger), o robô move o Stop Loss para o lucro.

Conforme o preço continua a favor da operação, o robô "arrasta" o Stop Loss junto, travando o ganho máximo possível.

5. Camadas de Segurança

O código foi blindado com travas profissionais de ganhos para garantir



