Risk Guardian Pro

🛡️ Risk Guardian Pro V7.62 | Control de DRAWDOWN y GESTIÓN DE RIESGO con Presupuesto Diario (Ideal para Prop Firms)

¡Controla tu Presupuesto de Riesgo Diario, Evita la Sobreoperación y Activa el Plan de Recuperación Automático tras Pérdidas!  

Risk Guardian Pro V7.62 es la herramienta esencial de Gestión de Riesgo Inteligente diseñada para traders que operan en Cuentas de Fondeo (Prop Firms) y cuentas personales. Este indicador funciona como un monitor de cabina inteligente en tiempo real, traduciendo las complejas reglas de riesgo en métricas dinámicas, enfocándose en el Daily Drawdown (DD Diario) y Maximum Drawdown (DD Máximo). Su funcionalidad única se basa en un Presupuesto de Riesgo Diario que suma automáticamente los SL para indicar el riesgo potencial latente, evitando la sobreoperación y el incumplimiento de reglas. En caso de pérdidas, el sistema activa un Plan de Recuperación de Riesgo que ajusta los porcentajes de forma disciplinada, ayudándole a recuperar su capital inicial.

⚙️ Innovaciones Clave de la V7.62

El V7.62 no solo monitorea, sino que reacciona y adapta tus límites de riesgo en función de tu rendimiento:

  • Modo Recuperación Dinámica (NUEVO): El indicador ajusta automáticamente el límite diario del 2.0% (Normal) al 1.0%  (Recuperación) y el RA de 1.5%  al ​​​​0.8%  después de una violación grave o cuando se detecta una pérdida histórica previa . El modo solo se desactiva cuando el balance de apertura supera el Hito de Recuperación .

  • Detección de Pérdida Previa (V7.62): Al cargar el indicador, si el saldo actual está significativamente por debajo del StartingBalance (su hito de capital más alto), el Modo Recuperación se fuerza inmediatamente , garantizando que el trading comience bajo límites estrictos hasta que se recupere ese capital perdido.

  • Alerta DD Condicional y Señal de Alto (ACTUALIZADO): Implementa el concepto de Alerta Suave y Alerta Irreversible . Si el límite diario se alcanza, el monitor se pone en ROJO (Señal de Alto) . Si la superación se debe solo al Riesgo Actual (RA) potencial, la Señal de Alto se levanta automáticamente si el riesgo se reduce (ej. moviendo el SL a BE o cerrando la posición).

📝 Descripción detallada del Indicador (4 Pilares)

Risk Guardian Pro V7.62 monitorea simultáneamente los cuatro elementos críticos de tu rendimiento y riesgo:

  • Objetivo de Crecimiento (OC): Muestra tu avance en porcentaje hacia la meta de ganancia total configurada.

  • Pérdida Total (PT): Monitorea el Drawdown máximo histórico respecto a tu punto de partida (Pico alcanzado). Alerta si se acerca al 5.0%  (o el límite que define).

  • Drawdown Diario (DD) - El Presupuesto de Riesgo Activo:

    • Muestra el presupuesto de pérdida diaria restante (calculado sobre el Balance de Apertura).

    • Este presupuesto se consume tanto por las pérdidas cerradas del día como por el Riesgo Actual (RA) de sus posiciones abiertas.

    • Si se agota, active la Señal de Alto (ROJO) para que detenga las operaciones. El límite es dinámico (2,0% o 1,0%).

  • Riesgo Actual (RA): El riesgo porcentual y monetario total que representan los Stop Loss (SL) de todas tus posiciones abiertas en ese momento, calculado sobre la Equidad de la cuenta.

🎯 Características adicionales

  • Disciplina Inquebrantable: Te fuerza a operar dentro de los límites preestablecidos, eliminando el trading emocional. La ejecución o detención de operaciones depende 100% de la acción del operador al ver las alertas visuales y móviles.

  • Cumplimiento de Prop Firms: Monitorea las métricas más comunes y estrictas: Drawdown Total (PT) y Drawdown Diario (DD) , ahora con gestión de límites dinámica.

  • Persistencia Total: Guarda su Balance inicial, los picos alcanzados, el estado de alerta, el límite DD actual y el Hito de Recuperación , asegurando que el monitoreo sea continuo a través de reinicios o cierres de plataforma.


    Parámetro de configuración sugerido         
    RA (Riesgo Actual/Activo) 1,50% Máximo riesgo de SL para todas las posiciones abiertas. Permite alcanzar el objetivo de 8% con 2 trades R:R 1:3.
    DD (Pérdida Diaria/Presupuesto) 2.00% Límite máximo de stop-loss por día. Te permite 1.5% de riesgo activo + un colchón de 0.5% extra, y te detiene mucho antes que el límite de 5% de la firma.
    PT (Pérdida Total) 5.00% Límite de disposición de la cuenta. Te detiene con un colchón de 3.0% antes de tocar el límite final de 8% de la firma, dando tiempo para revisar y reiniciar la prueba si es necesario.
    R:R Mínimo 1:3 La base de tu estrategia. Asegúrate de que cada ganancia te compense rápidamente varias pérdidas posibles.

    Uso del indicador por escenario

    La validez de la configuración por defecto o la necesidad de la configuración manual dependen totalmente del estado histórico de su cuenta cuando carga el indicador por primera vez.

    Escenario de Cuenta Acción Recomendada Por qué (Efecto)
    Cuenta Nueva / Limpia USAR POR DEFECTO (Dejar StartingBalance y ForcePeakBalance en 0.0). El indicador registrará el saldo inicial de la cuenta como la base para el OC y el PT automáticamente en el momento de la carga. Esto es perfecto porque el saldo inicial es el máximo hasta ahora.

    Cuenta con Historial MANUAL DE CONFIGURACIÓN (Establecer StartingBalance y ForcePeakBalance con valores históricos). El indicador no tiene memoria de los picos pasados. Si ya tuvo ganancias (ej. $5478.74) y está en una caída, debe inyectar el pico máximo para que el PT Trailing se calcule correctamente desde ese punto alto.


    El indicador, por diseño, solo detecta el "ahora". Si el "ahora" es el inicio de la cuenta, funciona por defecto. Si el "ahora" es a mitad de una evaluación, necesita el contexto histórico (los picos) que usted le proporciona manualmente.




    Recommended products
    My Pivot
    Ashok Kumar Singha
    Indicators
    My Pivot is an Indicator based on Pivot Lines and Support-Resistance zones. This Indicator will Plot 11 SR zones including Pivot Line which will definitely help you to understand the exact SR zones of the Market. Steps to Setup the Indicator: Install the Custom Indicator; Set all the Lines Color, Width and Styles; Set visualization to All Timeframe; and DONE It can be used for: All Pairs: Forex, Cryptocurrencies, Metals, Stocks, Indices.  All Timeframe All Brokers All type of Trading S
    SMC Venom Model BPR MT5
    Ivan Butko
    Indicators
    The SMC Venom Model BPR indicator is a professional tool for traders working within the Smart Money (SMC) concept. It automatically identifies two key patterns on the price chart: FVG   (Fair Value Gap) is a combination of three candles, in which there is a gap between the first and third candles. It forms a zone between levels where there is no volume support, which often leads to a price correction. BPR   (Balanced Price Range) is a combination of two FVG patterns that form a “bridge” - a zon
    Gann Angles end Box MT5
    Kirill Borovskii
    Indicators
    This indicator is, without a doubt, the best variation of the Gann Angles among others. It allows traders using Gann methods to automatically calculate the Gann angles for the traded instrument. The scale is automatically calculated when the indicator is attached to the chart. When switching timeframes, the indicator recalculates the scale for the current timeframe. Additionally, you can enter your own scales for the Gann angles. You can enter your own scales either for both vectors or for each
    Imbalance Autotrader
    Renato Takahashi
    Experts
    Pare de seguir as "sardinhas" e comece a operar como big player, de forma automática. O robô Imbalance Autotrader é a mais recente tecnologia de trade que monitora os big players (grandes investidores) do mercado financeiro. Com estratégia de rompimento ( breakout ) ou pullback (Fair Value Gap FVG e Order Block) , você consegue configurar o robô para o ativo, conforme condições que você deseja operar. Além disso, o robô pode ter stops configuráveis, dinâmicos ou fixos. Na questão de gerenciamen
    Heiken Ashi CE Filtered MT5
    Mykola Khandus
    Indicators
    Overview Heiken Ashi CE Filtered MT5 is a technical indicator for the MetaTrader 5 platform. It integrates smoothed candlestick charting with a dynamic exit strategy and a customizable trend filter to deliver clear buy and sell signals. The indicator is designed to improve trend detection and signal reliability by reducing market noise. If you want to see more high-quality products or order the development/conversion of your own products, visit my partners' website: 4xDev Get 10% OFF on manual
    Mercaria Professional Trading Zones
    Anton Serozhkin
    Indicators
    ##   ONLY GOLD ##   Тiльки Золото ## **Mercaria Professional Trading Zones - Complete Guide** ## **Mercaria Professional Trading Zones - Повний посібник** ### **How Mercaria Zones Work / Як працюють зони Mercaria** **English:** Mercaria Zones is an advanced trading indicator that identifies high-probability support and resistance areas using ZigZag extremes combined with mathematical zone calculations. The indicator works on multiple timeframes simultaneously, providing a comprehensive view
    Harmonic Patterns by ZZ MT5
    Mykola Khandus
    Indicators
    Overview Harmonic Patterns MT5 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
    Mine Farm
    Maryna Kauzova
    Experts
    Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
    Premium level Pro
    Dmitriy Kashevich
    Indicators
    Premium level is a unique indicator with more than 80% accuracy of correct predictions! This indicator has been tested for more than two months by the best Trading Specialists! The author's indicator you will not find anywhere else! From the screenshots you can see for yourself the accuracy of this tool! 1 is great for trading binary options with an expiration time of 1 candle. 2 works on all currency pairs, stocks, commodities, cryptocurrencies Instructions: As soon as the red arrow app
    R trend sync indicator
    Ekaterina Saltykova
    Indicators
    r-Trend Sync indicator is manual trading system for extra volatility markets. Main System features : The indicators's algorithm is based on the analysis of an extensive array of historical data (from 1995 for EURUSD & EURJPY and from 2004 for XAUUSD), which ensured the identification of general patterns in the behavior of these pairs across a wide range of timeframes. The analysis of historical data helped the system learn to recognize market triggers for medium-term trends and cycles, as well a
    Noize Absorption Index
    Ekaterina Saltykova
    Indicators
    Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
    Gann Squaring Out of Time and Price
    Yardley Zuniga
    Indicators
    Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
    Harmonic Pattern Suite Pro
    Patricia Manzano Gomez
    Indicators
    Harmonic Pattern Suite Pro Introduction Harmonic Pattern Suite Pro is an indicator designed to identify and display harmonic structures on the chart based on X-A-B-C-D sequences. Its purpose is to present pattern formations that meet geometric and proportional criteria, providing a clear visual representation directly on the chart. The indicator automates the detection process, removing the need for manual measurement of ratios and allowing the user to review the structural configuration withou
    FREE
    Fibonacci Auto
    Makarii Gubaydullin
    Indicators
    Automatically plots Fibo levels, based on the High & Low prices from the specified time frame Multiple bars   may be united: e.g. you can get a Fibo based on the 10-days Highs and Lows My   #1   Utility : 66+ features, including this indicator  |   Contact me  for any questions  |    MT4 version Helps to see potential reversal levels; Patterns formed at the Fibo levels tend to be stronger; Significantly   reduces   the   time   spent   on   manual  plotting ; Settings: Timeframe to calculate the
    WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
    Wissam Hussein
    Indicators
    Welcome to the Ultimate Harmonic Patterns recognition indicator that is focused to detect advanced patterns. The Gartley pattern, Bat pattern, and Cypher pattern  are popular technical analysis tools used by traders to identify potential reversal points in the market. Our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator is a powerful tool that uses advanced algorithms to scan the markets and identify these patterns in real-time. With our Ultimate Harmonic Patterns recognition Indicator, you ca
    Super Suavizador
    Cesar Juan Flores Navarro
    Indicators
    Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
    TradeForge AlphaGain AI
    Akshay Chunilal Patil
    Experts
    AlphaGain AI – Elite Precision Trading Redefined AlphaGain AI is a powerful, AI-enhanced Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed to help traders consistently capture profitable trades using advanced machine learning and deep historical data analysis. Built for both beginners and professionals, AlphaGain AI adapts to market conditions in real-time—giving you a powerful advantage every step of the way. ️ Key Features: Artificial Intelligence Core AI-based algorithm identifies high-p
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Experts
    NEW PROMO: Only a few copies copies available at 349$ Next price: 449$ Make sure to check out our " Ultimate EA combo package " in our   promo blog ! Gecko runs a simple, yet very effective, proven strategy.  It looks for important recent support and resistance levels and will trade the breakouts.  This is a "real" trading system, which means it will use a SL to protect the account.  It also means it will not use any dangerous techniques like martingale, grid or averaging down. The EA shows its
    ProEngulfing For MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Indicators
    Pro Engulfing Indicator is professional indicator can detect qualified engulf patterns Free version of ProEngulfing is   QuallifiedEngulfing   By One Signal Limitation per day and less features Join   Koala Trading Solution Channel   in mql5 community to find out the latest news about all koala products, join link is below : https://www.mql5.com/en/channels/koalatradingsolution MT4 Version of this product already downable in link below :  https://www.mql5.com/en/market/product/52023 Introducing
    Power Trade Indicator Plus
    Joel Malebana
    Indicators
    Introducing the Power Trade Plus indicator designed by a small group of traders with a few years of experience trading the market profitably.  The Power Trade Plus is derived from the Power Trade indicator,  the indicator strive in powerful sniper entries and take profit levels,  with an algorithm that's can determine the markets volatility and Provides entries based on the current market volatility. This indicator is much more effective in stock ,currencies and indices.
    A Plus Engulfing Strong and Weak
    Alam Bakhtiar
    Indicators
    Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
    Fit Line Trending
    Ta Thi Thuy Linh
    Indicators
    Fit line supports to extrapolation next movement of market, support for buy/sell decision. Indicator using spline algorithm to extrapolation.  You can change number of spline with parameter "PointsNumber" and number of extrapolation point with "ExtrapolateBars". Eextrapolation points will be save into csv format, with prefix in parameter "PointsPrefix", and store in folder File of Data Folder.
    PZ Head and Shoulders MT5
    PZ TRADING SLU
    Indicators
    Master head and shoulders patterns for better trading decisions A head and shoulders pattern is a chart formation that resembles a baseline with three peaks, the outside two are close in height and the middle is highest. It predicts a bullish-to-bearish trend reversal and is believed to be one of the most reliable trend reversal patterns. It is one of several top patterns that signal, with varying degrees of accuracy, that a trend is nearing its end.  [ Installation Guide | Update Guide | Troub
    WVAP Scalping
    Domantas Juodenis
    Indicators
    VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Professional-Grade VWAP + Market Profile Technology for Precision Trading VWAP Scalping Pro is an advanced analytical tool that integrates Volume-Weighted Average Price (VWAP) analysis with professional Market Profile visualization. It provides traders with institutional-style insights into price structure, volume distribution, and session dynamics — ideal for scalping, intraday, and swing trading strategies. Key Features Triple VWAP St
    SMMA Bands Indicator
    Elie Baptiste Granger
    Indicators
    The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
    PZ Harmonacci Patterns MT5
    PZ TRADING SLU
    3 (6)
    Indicators
    Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pri
    PZ Divergence Trading MT5
    PZ TRADING SLU
    3.71 (7)
    Indicators
    Unlock hidden profits: accurate divergence trading for all markets Tricky to find and scarce in frequency, divergences are one of the most reliable trading scenarios. This indicator finds and scans for regular and hidden divergences automatically using your favourite oscillator. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Easy to trade Finds regular and hidden divergences Supports many well known oscillators Implements trading signals based on breakouts Displays
    Elliott Wave Trend MT5
    Young Ho Seo
    4 (4)
    Indicators
    Elliott Wave Trend was designed for the scientific wave counting. This tool focuses to get rid of the vagueness of the classic Elliott Wave Counting using the guideline from the template and pattern approach. In doing so, firstly Elliott Wave Trend offers the template for your wave counting. Secondly, it offers Wave Structural Score to assist to identify accurate wave formation. It offers both impulse wave Structural Score and corrective wave Structure Score. Structural Score is the rating to sh
    RM Divergence Pro
    Mohammadreza Mahdi Mavaddat
    Indicators
    RM Divergence Pro is a professional, non-repainting RSI divergence indicator designed for traders who want real structural insight beyond classic divergence tools. It accurately detects Regular Divergence (RD), Hidden Divergence (HD), Inability (IA), and Potential Divergence (P-DVG) using stable swing-based logic. Built for clarity, precision, and clean market structure analysis. -------------------------------------------------- OVERVIEW RM Divergence Pro is an advanced RSI-based divergence
    Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
    Hendrik Lodewyk Coetsee
    Indicators
    Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
    Buyers of this product also purchase
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indicators
    New Update of   Smart Trend Trading System MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional Trade Manager + EA  for FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading System is Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator Which makes it ideal from both manual and robot trading .  [Online course] , [manual] and [download presets] . The Smart Trend Trading System MT5 is a comprehensive trading solution tailored for new and experienced traders
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicators
    Power Candles – Strength-Based Entry Signals for Any Market Power Candles brings Stein Investments’ proven strength analysis directly onto your price chart. Instead of reacting to price alone, each candle is colored based on real market strength, allowing you to instantly identify momentum build-ups, strength acceleration, and clean trend transitions. One Logic for All Markets Power Candles works automatically on all trading symbols . The indicator detects whether the current symbol is a Forex p
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indicators
    Each buyer of this indicator also receives the following for free: The custom utility "Bomber Utility", which automatically manages every trade, sets Stop Loss and Take Profit levels, and closes trades according to the rules of this strategy Set files for configuring the indicator for various assets Set files for configuring Bomber Utility in the following modes: "Minimum Risk", "Balanced Risk", and "Wait-and-See Strategy" A step-by-step video manual to help you quickly install, configure, and s
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (32)
    Indicators
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool developed based on Smart Money Concepts (SMC). It is designed to help traders analyze market structure systematically and gain a clearer view of overall market direction. The system analyzes Reversal Points, Key Zones, and Market Structure across multiple timeframes, while displaying Point Of Interest (POI) , No Repaint Signals, and Auto Fibonacci Levels to help detect pullbacks and reversal points with precision. Real
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indicators
    FX Power: Analyze Currency Strength for Smarter Trading Decisions Overview FX Power is your go-to tool for understanding the real strength of currencies and Gold in any market condition. By identifying strong currencies to buy and weak ones to sell, FX Power simplifies trading decisions and uncovers high-probability opportunities. Whether you’re looking to follow trends or anticipate reversals using extreme delta values, this tool adapts seamlessly to your trading style. Don’t just trade—trade
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indicators
    Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Trading System on MetaTrader 5 For the serious trader: Approach Gold trading with a structured, data-driven methodology that combines multiple market analysis factors. This tool is built to support your Gold trading analysis. Limited Price Opportunity This is a chance to own Gold Sniper Scalper Pro before the price increases. The product price will increase by $50 after every 10 subsequent purchases. Final Price: $498 Features That Define Your Analytical
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.19 (27)
    Indicators
    New Update of   Atomic Analyst MT5 For  2026 Market: If You Buy this Indicator you will Get my Professional   Trade Manager + EA  for   FREE . First of all Its worth emphasizing here that this Trading Indicator is   Non-Repainting   , Non Redrawing and Non Lagging Indicator   Indicator, Which makes it ideal from both manual and robot trading.  User manual: settings, inputs and strategy . The Atomic Analyst  is a PA Price Action Indicator that uses Strength and Momentum of the price to find a bet
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indicators
    Introducing Quantum TrendPulse , the ultimate trading tool that combines the power of SuperTrend , RSI , and Stochastic into one comprehensive indicator to maximize your trading potential. Designed for traders who seek precision and efficiency, this indicator helps you identify market trends, momentum shifts, and optimal entry and exit points with confidence. Key Features: SuperTrend Integration: Easily follow the prevailing market trend and ride the wave of profitability. RSI Precision: Detect
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indicators
    Unlock the Power of Trends Trading with the Trend Screener Indicator: Your Ultimate Trend Trading Solution powered by Fuzzy Logic and Multi-Currencies System! Elevate your trading game with the Trend Screener, the revolutionary trend indicator designed to transform your Metatrader into a powerful Trend Analyzer. This comprehensive tool leverages fuzzy logic and integrates over 13 premium features and three trading strategies, offering unmatched precision and versatility. LIMITED TIME OFFER : Tre
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indicators
    LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299 $ for the first 100 buyers. Final price will be 499 $ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines,
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicators
    Smart Stop Indicator – Intelligent Stop-Loss Precision Directly on Your Chart Overview The Smart Stop Indicator is the tailored solution for traders who want to place their stop loss clearly and methodically instead of guessing or relying on gut feeling. This tool combines classic price-action logic (higher highs, lower lows) with modern breakout recognition to identify where the next logical stop level truly is. Whether in trending markets, ranges, or fast breakout phases, the indicator displ
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indicators
    Trend Ai indicator  mt5 is great tool that will enhance a trader’s market analysis by combining trend identification with actionable entry points and reversal alerts.  This indicator empowers users to navigate the complexities of the forex market with confidence and precision Beyond the primary signals, Trend Ai indicator identifies secondary entry points that arise during pullbacks or retracements, enabling traders to capitalize on price corrections within the established trend. Important Advan
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indicators
    How many times have you bought a trading indicator with great back-tests, live account performance proof with fantastic numbers and stats all over the place but after using it, you end up blowing your account? You shouldn't trust a signal by itself, you need to know why it appeared in the first place, and that's what RelicusRoad Pro does best! User Manual + Strategies + Training Videos + Private Group with VIP Access + Mobile Version Available A New Way To Look At The Market RelicusRoad is the
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indicators
    First of all Its worth emphasizing here that this Trading Tool is Non Repainting , Non Redrawing and Non Lagging Indicator , Which makes it ideal for professional trading . [Online course] ,   and   [manual] The Smart Price Action Concepts Indicator is a very powerful tool for both new and experienced traders . It packs more than 20 useful indicators into one , combining advanced trading ideas like Inner Circle Trader Analysis and Smart Money Concepts Trading Strategies . This indicator focuses
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indicators
    FX Levels: Exceptionally Accurate Support & Resistance for All Markets Quick Overview Looking for a reliable way to pinpoint support and resistance levels across any market—currencies, indices, stocks, or commodities? FX Levels merges our traditional “Lighthouse” method with a forward-thinking dynamic approach, offering near-universal accuracy. By drawing from real-world broker experience and automated daily plus real-time updates, FX Levels helps you identify reversal points, set profit targe
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indicators
    IX Power: Unlock Market Insights for Indices, Commodities, Cryptos, and Forex Overview IX Power is a versatile tool designed to analyze the strength of indices, commodities, cryptocurrencies, and forex symbols. While FX Power offers the highest precision for forex pairs by leveraging all available currency pair data, IX Power focuses exclusively on the underlying symbol’s market data. This makes IX Power an excellent choice for non-forex markets and a reliable option for forex charts when deta
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indicators
    Let me introduce you to an excellent technical indicator – Grabber, which works as a ready-to-use "All-Inclusive" trading strategy. Within a single code, it integrates powerful tools for technical market analysis, trading signals (arrows), alert functions, and push notifications. Every buyer of this indicator also receives the following for free: Grabber Utility for automatic management of open orders Step-by-step video guide: how to install, configure, and trade with the indicator Custom set fi
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indicators
    ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
    SynaptixQuant Dominance Matrix
    Devie Arevalo Montemayor
    5 (1)
    Indicators
    SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indicators
    - Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indicators
    The Berma Bands (BBs) indicator is a valuable tool for traders seeking to identify and capitalize on market trends. By analyzing the relationship between the price and the BBs, traders can discern whether a market is in a trending or ranging phase. Visit the [ Berma Home Blog ] to know more. Berma Bands are composed of three distinct lines: the Upper Berma Band, the Middle Berma Band, and the Lower Berma Band. These lines are plotted around the price, creating a visual representation of the pric
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indicators
    FX Volume: Experience Genuine Market Sentiment from a Broker’s Perspective Quick Overview Looking to elevate your trading approach? FX Volume provides real-time insights into how retail traders and brokers are positioned—long before delayed reports like the COT. Whether you’re aiming for consistent gains or simply want a deeper edge in the markets, FX Volume helps you spot major imbalances, confirm breakouts, and refine your risk management. Get started now and see how genuine volume data can
    Support and Resistance Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.82 (22)
    Indicators
    Support And Resistance Screener Breakthrough unique Solution With All Important levels analyzer and Markets Structures Feature Built Inside One Tool ! Our indicator has been developed by traders for traders and with one Indicator you will find all Imporant market levels with one click. LIMITED TIME OFFER : Support and Resistance Screener Indicator is available for only 50 $ and lifetime. ( Original price 125$ ) (offer extended) The available tools ( Features ) in our Indicator are :  1. HH-LL S
    Meravith AUTO
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicators
    Meravith Auto is an automated version of the Meravith trading system. (The price is prоmotional) The indicator consists of: Trend line that changes its color. When bullish it is green, and when bearish it is red. This is the trend support line. Liquidity line, where bullish volume is equal to bearish volume. Triple bullish deviation line. Triple bearish deviation line.  Purple and blue dots that indicate high volume. The purple dot indicates volume greater by two deviations from the average volu
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indicators
    TPSproTrend PRO identifies the moment when the market actually changes direction and forms an entry point at the beginning of the move. You enter the market when the price is just starting to move, and not after the movement has already taken place.   Indicator       It doesn't redraw signals and automatically displays entry points, Stop Loss, and Take Profit, making trading clear, visual, and structured. INSTRUCTIONS RUS   -   MT4 VERSION Main advantages Signals without redrawing.   All signal
    Volatility Master MT5
    INTRAQUOTES
    Indicators
    Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Setup & Guide: 
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indicators
    The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indicators
    Introducing   Quantum Trend Sniper Indicator , the groundbreaking MQL5 Indicator that's transforming the way you identify and trade trend reversals! Developed by a team of experienced traders with trading experience of over 13 years,   Quantum Trend Sniper Indicator   is designed to propel your trading journey to new heights with its innovative way of identifying trend reversals with extremely high accuracy. ***Buy Quantum Trend Sniper Indicator and you could get Quantum Breakout Indicator for
    Advanced Supply Demand MT5
    Bernhard Schweigert
    4.5 (14)
    Indicators
    Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potential of Advanced Supply
    Entry Points Pro for MT5
    Yury Orlov
    4.47 (136)
    Indicators
    Top indicator for MT5   providing accurate signals to enter a trade without repainting! It can be applied to any financial assets:   forex, cryptocurrencies, metals, stocks, indices .  Watch  the video  (6:22) with an example of processing only one signal that paid off the indicator! MT4 version is here It will provide pretty accurate trading signals and tell you when it's best to open a trade and close it. Most traders improve their trading results during the first trading week with the help of
    More from author
    Momentum Maxwell V1 PRO
    Henry Armando Baltazar
    Indicators
    Momentum Maxwell V1 PRO: The Sniper Hybrid Energy Momentum Maxwell V1 PRO no es un oscilador convencional; es una herramienta de precisión balística diseñada para el trader que opera como un francotirador . Mientras que los indicadores estándar se pierden en el ruido del mercado, el Maxwell V1 PRO utiliza un motor de triple filtrado de energía para detectar el agotamiento del precio con una nitidez quirúrgica. A diferencia del RSI o el Estocástico, que confinan sus datos en una escala artificial
    V Power Cloud System
    Henry Armando Baltazar
    Indicators
    V-POWER CLOUD SYSTEM:  V-Power Cloud es un indicador de estructura avanzada que redefine el análisis de volumen mediante la visualización de la Masa Crítica en el precio. A diferencia de las nubes convencionales, este sistema está diseñado para identificar los niveles donde las instituciones acumulan órdenes y defienden sus posiciones mediante Bases Planas y Densidad de Nube . 1. El Concepto de Masa (Densidad de la Nube) La nube representa la cantidad de contratos y liquidez presentes en una zon
    Filter:
    No reviews
    Reply to review