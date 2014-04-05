Risk Guardian Pro

🛡️ Risk Guardian Pro V7.62 | Control de DRAWDOWN y GESTIÓN DE RIESGO con Presupuesto Diario (Ideal para Prop Firms)

¡Controla tu Presupuesto de Riesgo Diario, Evita la Sobreoperación y Activa el Plan de Recuperación Automático tras Pérdidas!  

Risk Guardian Pro V7.62 es la herramienta esencial de Gestión de Riesgo Inteligente diseñada para traders que operan en Cuentas de Fondeo (Prop Firms) y cuentas personales. Este indicador funciona como un monitor de cabina inteligente en tiempo real, traduciendo las complejas reglas de riesgo en métricas dinámicas, enfocándose en el Daily Drawdown (DD Diario) y Maximum Drawdown (DD Máximo). Su funcionalidad única se basa en un Presupuesto de Riesgo Diario que suma automáticamente los SL para indicar el riesgo potencial latente, evitando la sobreoperación y el incumplimiento de reglas. En caso de pérdidas, el sistema activa un Plan de Recuperación de Riesgo que ajusta los porcentajes de forma disciplinada, ayudándole a recuperar su capital inicial.

⚙️ Innovaciones Clave de la V7.62

El V7.62 no solo monitorea, sino que reacciona y adapta tus límites de riesgo en función de tu rendimiento:

  • Modo Recuperación Dinámica (NUEVO): El indicador ajusta automáticamente el límite diario del 2.0% (Normal) al 1.0%  (Recuperación) y el RA de 1.5%  al ​​​​0.8%  después de una violación grave o cuando se detecta una pérdida histórica previa . El modo solo se desactiva cuando el balance de apertura supera el Hito de Recuperación .

  • Detección de Pérdida Previa (V7.62): Al cargar el indicador, si el saldo actual está significativamente por debajo del StartingBalance (su hito de capital más alto), el Modo Recuperación se fuerza inmediatamente , garantizando que el trading comience bajo límites estrictos hasta que se recupere ese capital perdido.

  • Alerta DD Condicional y Señal de Alto (ACTUALIZADO): Implementa el concepto de Alerta Suave y Alerta Irreversible . Si el límite diario se alcanza, el monitor se pone en ROJO (Señal de Alto) . Si la superación se debe solo al Riesgo Actual (RA) potencial, la Señal de Alto se levanta automáticamente si el riesgo se reduce (ej. moviendo el SL a BE o cerrando la posición).

📝 Descripción detallada del Indicador (4 Pilares)

Risk Guardian Pro V7.62 monitorea simultáneamente los cuatro elementos críticos de tu rendimiento y riesgo:

  • Objetivo de Crecimiento (OC): Muestra tu avance en porcentaje hacia la meta de ganancia total configurada.

  • Pérdida Total (PT): Monitorea el Drawdown máximo histórico respecto a tu punto de partida (Pico alcanzado). Alerta si se acerca al 5.0%  (o el límite que define).

  • Drawdown Diario (DD) - El Presupuesto de Riesgo Activo:

    • Muestra el presupuesto de pérdida diaria restante (calculado sobre el Balance de Apertura).

    • Este presupuesto se consume tanto por las pérdidas cerradas del día como por el Riesgo Actual (RA) de sus posiciones abiertas.

    • Si se agota, active la Señal de Alto (ROJO) para que detenga las operaciones. El límite es dinámico (2,0% o 1,0%).

  • Riesgo Actual (RA): El riesgo porcentual y monetario total que representan los Stop Loss (SL) de todas tus posiciones abiertas en ese momento, calculado sobre la Equidad de la cuenta.

🎯 Características adicionales

  • Disciplina Inquebrantable: Te fuerza a operar dentro de los límites preestablecidos, eliminando el trading emocional. La ejecución o detención de operaciones depende 100% de la acción del operador al ver las alertas visuales y móviles.

  • Cumplimiento de Prop Firms: Monitorea las métricas más comunes y estrictas: Drawdown Total (PT) y Drawdown Diario (DD) , ahora con gestión de límites dinámica.

  • Persistencia Total: Guarda su Balance inicial, los picos alcanzados, el estado de alerta, el límite DD actual y el Hito de Recuperación , asegurando que el monitoreo sea continuo a través de reinicios o cierres de plataforma.


    Parámetro de configuración sugerido         
    RA (Riesgo Actual/Activo) 1,50% Máximo riesgo de SL para todas las posiciones abiertas. Permite alcanzar el objetivo de 8% con 2 trades R:R 1:3.
    DD (Pérdida Diaria/Presupuesto) 2.00% Límite máximo de stop-loss por día. Te permite 1.5% de riesgo activo + un colchón de 0.5% extra, y te detiene mucho antes que el límite de 5% de la firma.
    PT (Pérdida Total) 5.00% Límite de disposición de la cuenta. Te detiene con un colchón de 3.0% antes de tocar el límite final de 8% de la firma, dando tiempo para revisar y reiniciar la prueba si es necesario.
    R:R Mínimo 1:3 La base de tu estrategia. Asegúrate de que cada ganancia te compense rápidamente varias pérdidas posibles.

    Uso del indicador por escenario

    La validez de la configuración por defecto o la necesidad de la configuración manual dependen totalmente del estado histórico de su cuenta cuando carga el indicador por primera vez.

    Escenario de Cuenta Acción Recomendada Por qué (Efecto)
    Cuenta Nueva / Limpia USAR POR DEFECTO (Dejar StartingBalance y ForcePeakBalance en 0.0). El indicador registrará el saldo inicial de la cuenta como la base para el OC y el PT automáticamente en el momento de la carga. Esto es perfecto porque el saldo inicial es el máximo hasta ahora.

    Cuenta con Historial MANUAL DE CONFIGURACIÓN (Establecer StartingBalance y ForcePeakBalance con valores históricos). El indicador no tiene memoria de los picos pasados. Si ya tuvo ganancias (ej. $5478.74) y está en una caída, debe inyectar el pico máximo para que el PT Trailing se calcule correctamente desde ese punto alto.


    El indicador, por diseño, solo detecta el "ahora". Si el "ahora" es el inicio de la cuenta, funciona por defecto. Si el "ahora" es a mitad de una evaluación, necesita el contexto histórico (los picos) que usted le proporciona manualmente.




