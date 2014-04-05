Risk Guardian Pro V6.32

¡Protege tu Capital y Pasa la Prueba de Fondeo!

Risk Guardian Pro V6.32 es la herramienta esencial de gestión de riesgo diseñada para traders que operan tanto en cuentas de fondeo (Prop Firms) como en cuentas personales, donde la disciplina es el pilar del éxito. Este indicador funciona como un monitor de cabina en tiempo real, traduciendo las complejas reglas de riesgo en métricas sencillas y visuales directamente sobre tu gráfico de MetaTrader 5.

¿Cómo Ayuda a Gestionar tu Riesgo?

Risk Guardian Pro te permite mantener la disciplina y el cumplimiento de las reglas automáticamente, previniendo costosas violaciones de límites de pérdida.

Disciplina Inquebrantable: Te fuerza a operar dentro de los límites preestablecidos, eliminando el trading emocional impulsado por el Drawdown flotante.

Gestión Proactiva del Presupuesto Diario (DD): Calcula el presupuesto de pérdida diaria que te queda, incluyendo el riesgo de tus activos SL. Si el riesgo potencial supera el límite, el monitor se pone en ROJO antes de que abras la operación, forzando una gestión responsable.

Cumplimiento de Prop Firms: Monitorea el Drawdown Total (PT) y el Drawdown Diario (DD) , que son las métricas más comunes y estrictas utilizadas por las empresas de fondeo.

Persistencia: Guarda tu Balance inicial y los picos alcanzados, asegurando que el monitoreo sea continuo, incluso si reinicias MetaTrader.

📝 Descripción del Indicador (4 Pilares)

Risk Guardian Pro V6.32 monitorea simultáneamente los cuatro elementos críticos de tu rendimiento y riesgo: