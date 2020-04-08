Momentum Maxwell V1 PRO

Momentum Maxwell V1 PRO: The Sniper Hybrid Energy

Momentum Maxwell V1 PRO no es un oscilador convencional; es una herramienta de precisión balística diseñada para el trader que opera como un francotirador. Mientras que los indicadores estándar se pierden en el ruido del mercado, el Maxwell V1 PRO utiliza un motor de triple filtrado de energía para detectar el agotamiento del precio con una nitidez quirúrgica.

A diferencia del RSI o el Estocástico, que confinan sus datos en una escala artificial de 0 a 100, el Maxwell V1 PRO utiliza una Escala de Energía Abierta. Esto permite que el indicador respire y muestre la verdadera fuerza del mercado sin "aplastar" la señal en los extremos, revelando divergencias que otros indicadores simplemente no pueden ver.

¿Por qué Maxwell V1 PRO supera al RSI?

La mayoría de los osciladores están normalizados (limitados a una escala fija). Esto causa que en tendencias fuertes se saturen en las zonas de sobrecompra/sobreventa, generando señales de giro falsas.

  • Sin Saturación: Al no tener techos ni suelos artificiales, las divergencias en el Maxwell V1 PRO son reales y proporcionales a la fuerza del activo.

  • Lectura Mecánica: Combina la inercia (Momentum), el ciclo (AO) y la aceleración (AC). Si el precio sube pero el Maxwell baja, el mercado está "frenando" mecánicamente antes de que las velas lo muestren.

Características del Modo Franco-Tirador:

  • Divergencias de Alta Definición: Gracias a su factor de amplificación dinámico, los picos y valles son extremadamente fáciles de identificar para detectar reversiones o continuaciones de tendencia.

  • Línea de Estructura 34 (DASH): Actúa como el visor de tu arma; si la línea naranja cruza la línea de 34, tienes el objetivo en la mira.

  • Nivel Cero de Polaridad (AZUL): La confirmación final. El cruce del nivel 0 es el gatillo para entrar al mercado con la mayor probabilidad a tu favor.

  • Optimización Ultra-Fluida: Código diseñado para el alto rendimiento. El limitador de barras asegura que tu plataforma sea tan rápida como tus decisiones.

Estrategia de Operación:

  1. Identificar el Objetivo: Busque una divergencia clara entre el precio y el oscilador (Precio hace un nuevo bajo, Maxwell hace un bajo más alto).

  2. Calibrar el Tiro: Espere a que la línea de Energía Naranja cruce la Línea de Estructura de 34 períodos.

  3. Fuego: Ejecute la operación cuando el oscilador cruce el Nivel 0 Azul, confirmando el cambio de dominio en la energía del mercado.

Parámetros Técnicos:

  • InpMaxBars: Gestión inteligente de memoria y CPU.

  • InpMomentumPeriod: Ajuste de la sensibilidad del impacto.

  • InpSMAPeriod: Periodo de la línea de señal estructural (Señal Lenta).

  • InpAOFactor: Amplificación visual para una lectura sin errores.

Resumen del Producto:

  • Categoría: Oscilador de Momentum / Acción del Precio.

  • Estilo de Trading: Scalping, Intradía y Swing Trading.

  • Activos: Forex, Criptos, Índices y Commodities.


