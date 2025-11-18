Risk Guardian Pro

🛡️ Risk Guardian Pro V7.62 | Control de DRAWDOWN y GESTIÓN DE RIESGO con Presupuesto Diario (Ideal para Prop Firms)

¡Controla tu Presupuesto de Riesgo Diario, Evita la Sobreoperación y Activa el Plan de Recuperación Automático tras Pérdidas!  

Risk Guardian Pro V7.62 es la herramienta esencial de Gestión de Riesgo Inteligente diseñada para traders que operan en Cuentas de Fondeo (Prop Firms) y cuentas personales. Este indicador funciona como un monitor de cabina inteligente en tiempo real, traduciendo las complejas reglas de riesgo en métricas dinámicas, enfocándose en el Daily Drawdown (DD Diario) y Maximum Drawdown (DD Máximo). Su funcionalidad única se basa en un Presupuesto de Riesgo Diario que suma automáticamente los SL para indicar el riesgo potencial latente, evitando la sobreoperación y el incumplimiento de reglas. En caso de pérdidas, el sistema activa un Plan de Recuperación de Riesgo que ajusta los porcentajes de forma disciplinada, ayudándole a recuperar su capital inicial.

⚙️ Innovaciones Clave de la V7.62

El V7.62 no solo monitorea, sino que reacciona y adapta tus límites de riesgo en función de tu rendimiento:

  • Modo Recuperación Dinámica (NUEVO): El indicador ajusta automáticamente el límite diario del 2.0% (Normal) al 1.0%  (Recuperación) y el RA de 1.5%  al ​​​​0.8%  después de una violación grave o cuando se detecta una pérdida histórica previa . El modo solo se desactiva cuando el balance de apertura supera el Hito de Recuperación .

  • Detección de Pérdida Previa (V7.62): Al cargar el indicador, si el saldo actual está significativamente por debajo del StartingBalance (su hito de capital más alto), el Modo Recuperación se fuerza inmediatamente , garantizando que el trading comience bajo límites estrictos hasta que se recupere ese capital perdido.

  • Alerta DD Condicional y Señal de Alto (ACTUALIZADO): Implementa el concepto de Alerta Suave y Alerta Irreversible . Si el límite diario se alcanza, el monitor se pone en ROJO (Señal de Alto) . Si la superación se debe solo al Riesgo Actual (RA) potencial, la Señal de Alto se levanta automáticamente si el riesgo se reduce (ej. moviendo el SL a BE o cerrando la posición).

📝 Descripción detallada del Indicador (4 Pilares)

Risk Guardian Pro V7.62 monitorea simultáneamente los cuatro elementos críticos de tu rendimiento y riesgo:

  • Objetivo de Crecimiento (OC): Muestra tu avance en porcentaje hacia la meta de ganancia total configurada.

  • Pérdida Total (PT): Monitorea el Drawdown máximo histórico respecto a tu punto de partida (Pico alcanzado). Alerta si se acerca al 5.0%  (o el límite que define).

  • Drawdown Diario (DD) - El Presupuesto de Riesgo Activo:

    • Muestra el presupuesto de pérdida diaria restante (calculado sobre el Balance de Apertura).

    • Este presupuesto se consume tanto por las pérdidas cerradas del día como por el Riesgo Actual (RA) de sus posiciones abiertas.

    • Si se agota, active la Señal de Alto (ROJO) para que detenga las operaciones. El límite es dinámico (2,0% o 1,0%).

  • Riesgo Actual (RA): El riesgo porcentual y monetario total que representan los Stop Loss (SL) de todas tus posiciones abiertas en ese momento, calculado sobre la Equidad de la cuenta.

🎯 Características adicionales

  • Disciplina Inquebrantable: Te fuerza a operar dentro de los límites preestablecidos, eliminando el trading emocional. La ejecución o detención de operaciones depende 100% de la acción del operador al ver las alertas visuales y móviles.

  • Cumplimiento de Prop Firms: Monitorea las métricas más comunes y estrictas: Drawdown Total (PT) y Drawdown Diario (DD) , ahora con gestión de límites dinámica.

  • Persistencia Total: Guarda su Balance inicial, los picos alcanzados, el estado de alerta, el límite DD actual y el Hito de Recuperación , asegurando que el monitoreo sea continuo a través de reinicios o cierres de plataforma.


    Parámetro de configuración sugerido         
    RA (Riesgo Actual/Activo) 1,50% Máximo riesgo de SL para todas las posiciones abiertas. Permite alcanzar el objetivo de 8% con 2 trades R:R 1:3.
    DD (Pérdida Diaria/Presupuesto) 2.00% Límite máximo de stop-loss por día. Te permite 1.5% de riesgo activo + un colchón de 0.5% extra, y te detiene mucho antes que el límite de 5% de la firma.
    PT (Pérdida Total) 5.00% Límite de disposición de la cuenta. Te detiene con un colchón de 3.0% antes de tocar el límite final de 8% de la firma, dando tiempo para revisar y reiniciar la prueba si es necesario.
    R:R Mínimo 1:3 La base de tu estrategia. Asegúrate de que cada ganancia te compense rápidamente varias pérdidas posibles.

    Uso del indicador por escenario

    La validez de la configuración por defecto o la necesidad de la configuración manual dependen totalmente del estado histórico de su cuenta cuando carga el indicador por primera vez.

    Escenario de Cuenta Acción Recomendada Por qué (Efecto)
    Cuenta Nueva / Limpia USAR POR DEFECTO (Dejar StartingBalance y ForcePeakBalance en 0.0). El indicador registrará el saldo inicial de la cuenta como la base para el OC y el PT automáticamente en el momento de la carga. Esto es perfecto porque el saldo inicial es el máximo hasta ahora.

    Cuenta con Historial MANUAL DE CONFIGURACIÓN (Establecer StartingBalance y ForcePeakBalance con valores históricos). El indicador no tiene memoria de los picos pasados. Si ya tuvo ganancias (ej. $5478.74) y está en una caída, debe inyectar el pico máximo para que el PT Trailing se calcule correctamente desde ese punto alto.


    El indicador, por diseño, solo detecta el "ahora". Si el "ahora" es el inicio de la cuenta, funciona por defecto. Si el "ahora" es a mitad de una evaluación, necesita el contexto histórico (los picos) que usted le proporciona manualmente.




    Productos recomendados
    My Pivot
    Ashok Kumar Singha
    Indicadores
    Mi Pivote es un indicador basado en líneas de pivote y zonas de soporte-resistencia. Este indicador trazará 11 zonas SR incluyendo la línea de pivote que sin duda le ayudará a entender las zonas exactas SR del mercado. Pasos para configurar el indicador: Instale el indicador personalizado; Establecer todas las líneas de color, ancho y estilos; Establecer la visualización de todos los plazos, y HECHO Se puede utilizar para: Todos los Pares: Forex, Criptodivisas, Metales, Acciones, Índices. To
    SMC Venom Model BPR MT5
    Ivan Butko
    Indicadores
    El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
    Gann Angles end Box MT5
    Kirill Borovskii
    Indicadores
    Este indicador es, sin duda, la mejor variación de los ángulos de Gann entre otros. Permite a los operadores que utilizan métodos de Gann calcular automáticamente los ángulos de Gann para el instrumento negociado. La escala se calcula automáticamente cuando el indicador se adjunta al gráfico. Al cambiar de marco temporal, el indicador recalcula la escala para el marco temporal actual. Además, puede introducir sus propias escalas para los ángulos de Gann. Puede introducir sus propias escalas para
    Imbalance Autotrader
    Renato Takahashi
    Asesores Expertos
    Deje de seguir a las "sardinas" y empiece a operar como un gran jugador, automáticamente. El robot Imbalance Autotrader es la última tecnología de trading que monitoriza a los grandes jugadores del mercado financiero. Con una estrategia de breakout o pullback (Fair Value Gap FVG y Order Block) , puede configurar el robot para el activo, según las condiciones en las que desee operar. Además, el robot puede tener stops configurables, dinámicos o fijos. En cuanto a la gestión del capital y del rie
    Heiken Ashi CE Filtered MT5
    Mykola Khandus
    Indicadores
    Visión general Heiken Ashi CE Filtered MT5 es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Integra gráficos de velas suavizadas con una estrategia de salida dinámica y un filtro de tendencia personalizable para ofrecer señales claras de compra y venta. El indicador está diseñado para mejorar la detección de tendencias y la fiabilidad de las señales reduciendo el ruido del mercado. Si desea ver más productos de alta calidad o encargar el desarrollo/conversión de sus propios productos, v
    Mercaria Professional Trading Zones
    Anton Serozhkin
    Indicadores
    ## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
    Harmonic Patterns by ZZ MT5
    Mykola Khandus
    Indicadores
    Visión general Harmonic Patterns MT5 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
    Mine Farm
    Maryna Kauzova
    Asesores Expertos
    Mine Farm es una de las estrategias de scalping más clásicas y probadas en el tiempo, basada en la ruptura de fuertes niveles de precios. Mine Farm es la modificación del autor del sistema para determinar los puntos de entrada y salida en el mercado ... Mine Farm - es la combinación de un gran potencial con fiabilidad y seguridad. ¿Por qué Mine Farm? - cada orden tiene un Stop Loss dinámico corto - el asesor no utiliza ningún método arriesgado (promediado, martingala, rejilla, bloqueo, etc
    Premium level Pro
    Dmitriy Kashevich
    Indicadores
    ¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
    R trend sync indicator
    Ekaterina Saltykova
    Indicadores
    El indicador r-Trend Sync es un sistema de trading manual para mercados con volatilidad extra. Principales características del sistema : El algoritmo del indicador se basa en el análisis de una amplia gama de datos históricos (desde 1995 para EURUSD & EURJPY y desde 2004 para XAUUSD), lo que garantizó la identificación de patrones generales en el comportamiento de estos pares a través de una amplia gama de marcos temporales. El análisis de los datos históricos ayudó al sistema a aprender a recon
    Noize Absorption Index
    Ekaterina Saltykova
    Indicadores
    Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
    Gann Squaring Out of Time and Price
    Yardley Zuniga
    Indicadores
    Gann Time–Price Square Cycles (MT5) Este indicador aplica el concepto de equilibrio entre tiempo y precio introducido por W.D. Gann. Detecta swings de precio en el gráfico y proyecta hacia adelante intervalos temporales de los ciclos Quarter, Half y Full, marcándolos con líneas verticales. La herramienta está diseñada para ayudar a los traders a estudiar la relación entre el tamaño del swing y el tiempo transcurrido directamente en los gráficos de MT5. Funciones Detecta máximos y mínimos de swi
    Harmonic Pattern Suite Pro
    Patricia Manzano Gomez
    Indicadores
    Harmonic Pattern Suite Pro Introducción Harmonic Pattern Suite Pro es un indicador diseñado para identificar y representar en el gráfico estructuras armónicas basadas en secuencias X-A-B-C-D. El objetivo del indicador es mostrar, de manera visual y ordenada, las formaciones que cumplen parámetros geométricos y proporcionales definidos para cada tipo de patrón. El sistema automatiza el proceso de detección, evitando mediciones manuales de relaciones internas y permitiendo analizar la estructura
    FREE
    Fibonacci Auto
    Makarii Gubaydullin
    Indicadores
    Traza automáticamente niveles Fibonacci, basado en los precios Máximo y Mínimo del marco de tiempo especificado Varias velas   pueden unirse: por ejemplo, puede obtener un Fibonacci basado en los Máximos y Mínimos de 10 días Mi   #1   Utilidad : 66+ funciones, incluido este indicador  |   Contácteme  para cualquier pregunta  |    Versión MT4 Ayuda a ver niveles potenciales de reversión; Los patrones formados en los niveles Fibonacci tienden a ser más fuertes; Reduce   significativamente   el   t
    WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
    Wissam Hussein
    Indicadores
    Bienvenido al indicador de reconocimiento Ultimate Harmonic Patterns Este indicador detecta el patrón de Gartley, el patrón de murciélago y el patrón de cifrado en función de HH y LL de la estructura de precios y los niveles de Fibonacci, y cuando se alcanzan ciertos niveles de fib, el indicador mostrará el patrón en el gráfico. Este indicador es una combinación de mis otros 3 indicadores que detecta patrones avanzados Características : Algoritmo avanzado para detectar el patrón con alta precisi
    Super Suavizador
    Cesar Juan Flores Navarro
    Indicadores
    Indicador en MQL5 que obtiene el promedio de 10 EMAS que son alineadas y procesadas según Fibonacci luego el promedio es suavizado"  Se ingresa un número de 2 a N que multiplica los EMA-Fibonacci y por consiguiente aumenta los fibonacci, resultando un promedio.   Se ingresa un número que suaviza los EMA-Fibonacci. Considerando los números 1/1 seria la suavización minima. Considerando los números 3/5 seria la suavización media. Considerando los números 10/30 seria la suavización alta.....etc
    TradeForge AlphaGain AI
    Akshay Chunilal Patil
    Asesores Expertos
    AlphaGain AI – Precisión de élite impulsada por IA AlphaGain AI es un Asesor Experto (EA) avanzado para MetaTrader 5, potenciado por inteligencia artificial y más de 10 años de análisis histórico. Se adapta a condiciones del mercado en tiempo real, proporcionando entradas muy precisas y control riguroso del riesgo. Características principales: Núcleo IA: detecta configuraciones de alta probabilidad usando velas, zonas de volatilidad y lógica de momentum; Entrenado en más de 10 años de dato
    Gecko EA MT5
    Profalgo Limited
    5 (1)
    Asesores Expertos
    NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
    ProEngulfing For MT5
    Ashkan Hazegh Nikrou
    Indicadores
    La versión gratuita de ProEngulfing es QualifiedEngulfing, con una limitación de una señal por día y menos funciones. Únete al canal de Koala Trading Solution en la comunidad de mql5 para conocer las últimas novedades sobre todos los productos de Koala. Enlace de acceso: https ://www .mql5 .com /en /channels /koalatradingsolution La versión MT4 de este producto ya está disponible para descargar en el siguiente enlace: https ://www .mql5 .com /en /market /product /52023 Presentamos ProEngulfing
    Power Trade Indicator Plus
    Joel Malebana
    Indicadores
    Presentamos el indicador Power Trade Plus diseñado por un pequeño grupo de traders con varios años de experiencia operando en el mercado de forma rentable. El Power Trade Plus se deriva del indicador Power Trade, el indicador se esfuerza en entradas de francotirador de gran alcance y tomar los niveles de beneficios, con un algoritmo que puede determinar la volatilidad de los mercados y Proporciona entradas basadas en la volatilidad actual del mercado. Este indicador es mucho más eficaz en accion
    A Plus Engulfing Strong and Weak
    Alam Bakhtiar
    Indicadores
    Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
    Fit Line Trending
    Ta Thi Thuy Linh
    Indicadores
    La línea de ajuste ayuda a extrapolar el próximo movimiento del mercado y a tomar decisiones de compra/venta. Indicador que utiliza el algoritmo spline para la extrapolación. Puede cambiar el número de spline con el parámetro "PointsNumber" y el número de puntos de extrapolación con "ExtrapolateBars". Los puntos de extrapolación se guardarán en formato csv, con prefijo en el parámetro "PointsPrefix", y se almacenarán en la carpeta File de Data Folder.
    PZ Head and Shoulders MT5
    PZ TRADING SLU
    Indicadores
    Un patrón de cabeza y hombros es una formación de gráfico que se asemeja a una línea de base con tres picos, los dos exteriores tienen una altura cercana y el medio es el más alto. Predice una inversión de tendencia alcista a bajista y se cree que es uno de los patrones de inversión de tendencia más confiables. Es uno de varios patrones principales que indican, con diversos grados de precisión, que una tendencia está llegando a su fin. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de
    WVAP Scalping
    Domantas Juodenis
    Indicadores
    VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Tecnología VWAP + Perfil de Mercado de nivel profesional para operaciones de precisión VWAP Scalping Pro es una herramienta analítica avanzada que integra el análisis del precio medio ponderado por volumen (VWAP) con la visualización profesional del perfil de mercado. Proporciona a los operadores una visión institucional de la estructura de precios, la distribución del volumen y la dinámica de la sesión, ideal para estrategias de scalpi
    SMMA Bands Indicator
    Elie Baptiste Granger
    Indicadores
    El indicador de bandas SMMA es una herramienta avanzada de negociación basada en la volatilidad que crea 6 niveles dinámicos de soporte y resistencia en torno a una envolvente formada por dos medias móviles suavizadas (SMMA). Este indicador combina la fiabilidad de la identificación de tendencias SMMA con la precisión de las bandas de volatilidad basadas en la desviación estándar, por lo que es adecuado tanto para estrategias de seguimiento de tendencias como de reversión de medias. Cada banda
    PZ Harmonacci Patterns MT5
    PZ TRADING SLU
    3 (6)
    Indicadores
    Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
    PZ Divergence Trading MT5
    PZ TRADING SLU
    3.71 (7)
    Indicadores
    Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
    Elliott Wave Trend MT5
    Young Ho Seo
    4 (4)
    Indicadores
    Elliott Wave Trend fue diseñado para el conteo científico de ondas. Esta herramienta se centra en deshacerse de la vaguedad de la clásica Elliott Wave Counting utilizando la pauta de la plantilla y el enfoque patrón. Para ello, en primer lugar, Elliott Wave Trend ofrece la plantilla para el recuento de ondas. En segundo lugar, ofrece la puntuación estructural de la onda para ayudar a identificar la formación de la onda precisa. Ofrece tanto la puntuación estructural de la onda impulsiva como la
    RM Divergence Pro
    Mohammadreza Mahdi Mavaddat
    Indicadores
    RM Divergence Pro es un indicador de divergencia RSI profesional, sin repintado, diseñado para operadores que desean una visión estructural real más allá de las herramientas de divergencia clásicas. Detecta con precisión la Divergencia Regular (RD), la Divergencia Oculta (HD), la Incapacidad (IA) y la Divergencia Potencial (P-DVG) utilizando una lógica estable basada en el swing. Construido para la claridad, la precisión y el análisis limpio de la estructura del mercado. ----------------------
    Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
    Hendrik Lodewyk Coetsee
    Indicadores
    Ultimate Boom and Crash Indicator El Ultimate Boom and Crash Indicator es una herramienta de vanguardia desarrollada por Coetsee Digital , diseñada para identificar oportunidades potenciales de picos en el mercado. Creado para los operadores que se centran en los mercados sintéticos Deriv y Weltrade, este indicador está optimizado para operar exclusivamente en los marcos temporales de 3 minutos (M3), 5 minutos (M5), 15 minutos (M15), 30 minutos (M30) y 1 hora (H1), y sólo admite los siguientes
    Los compradores de este producto también adquieren
    Smart Trend Trading System MT5
    Issam Kassas
    4.66 (56)
    Indicadores
    Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
    Power Candles MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
    Divergence Bomber
    Ihor Otkydach
    4.96 (76)
    Indicadores
    Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
    Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
    Sirikorn Rungsang
    4.91 (33)
    Indicadores
    ***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
    FX Power MT5 NG
    Daniel Stein
    5 (28)
    Indicadores
    FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
    Gold Sniper Scalper Pro
    Ich Khiem Nguyen
    3.29 (7)
    Indicadores
    Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
    Atomic Analyst MT5
    Issam Kassas
    4.19 (27)
    Indicadores
    En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
    Azimuth Pro
    Ottaviano De Cicco
    Indicadores
    PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
    Trend Screener Pro MT5
    STE S.S.COMPANY
    4.84 (99)
    Indicadores
    Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
    Quantum TrendPulse
    Bogdan Ion Puscasu
    5 (20)
    Indicadores
    Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
    Smart Stop Indicator MT5
    Daniel Stein
    5 (2)
    Indicadores
    Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
    Trend indicator AI mt5
    Ramil Minniakhmetov
    5 (13)
    Indicadores
    Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
    FX Levels MT5
    Daniel Stein
    5 (12)
    Indicadores
    FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
    Smart Price Action Concepts MT5
    Issam Kassas
    4 (14)
    Indicadores
    Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
    IX Power MT5
    Daniel Stein
    4.92 (12)
    Indicadores
    IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
    Grabber System MT5
    Ihor Otkydach
    4.81 (21)
    Indicadores
    Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
    SynaptixQuant Dominance Matrix
    Devie Arevalo Montemayor
    5 (1)
    Indicadores
    Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
    M1 Scalper Pro MT5
    Elif Kaya
    5 (9)
    Indicadores
    - Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
    ARIPoint
    Temirlan Kdyrkhan
    1 (1)
    Indicadores
    ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
    Meravith AUTO
    Ivan Stefanov
    5 (1)
    Indicadores
    Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith. El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al v
    Berma Bands
    Muhammad Elbermawi
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
    FX Volume MT5
    Daniel Stein
    4.79 (24)
    Indicadores
    FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
    ACB Breakout Arrows MT5
    KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
    5 (1)
    Indicadores
    El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
    Super Signal Skyblade Edition
    Shengzu Zhong
    5 (2)
    Indicadores
    Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
    Atbot
    Zaha Feiz
    4.62 (55)
    Indicadores
    AtBot: Cómo funciona y cómo usarlo ### Cómo funciona El indicador "AtBot" para la plataforma MT5 genera señales de compra y venta utilizando una combinación de herramientas de análisis técnico. Integra la Media Móvil Simple (SMA), la Media Móvil Exponencial (EMA) y el índice de Rango Verdadero Promedio (ATR) para identificar oportunidades de trading. Además, puede utilizar velas Heikin Ashi para mejorar la precisión de las señales. Deja una reseña después de la compra y recibe un regalo especia
    TPSproTREND PrO MT5
    Roman Podpora
    4.74 (19)
    Indicadores
    TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
    Volatility Master MT5
    INTRAQUOTES
    Indicadores
    Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
    Trend Forecaster
    Alexey Minkov
    5 (7)
    Indicadores
    El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
    RelicusRoad Pro MT5
    Relicus LLC
    5 (24)
    Indicadores
    ¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
    Quantum Trend Sniper
    Bogdan Ion Puscasu
    4.74 (53)
    Indicadores
    Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
    Otros productos de este autor
    Momentum Maxwell V1 PRO
    Henry Armando Baltazar
    Indicadores
    Momentum Maxwell V1 PRO: The Sniper Hybrid Energy Momentum Maxwell V1 PRO no es un oscilador convencional; es una herramienta de precisión balística diseñada para el trader que opera como un francotirador . Mientras que los indicadores estándar se pierden en el ruido del mercado, el Maxwell V1 PRO utiliza un motor de triple filtrado de energía para detectar el agotamiento del precio con una nitidez quirúrgica. A diferencia del RSI o el Estocástico, que confinan sus datos en una escala artificial
    V Power Cloud System
    Henry Armando Baltazar
    Indicadores
    V-POWER CLOUD SYSTEM:  V-Power Cloud es un indicador de estructura avanzada que redefine el análisis de volumen mediante la visualización de la Masa Crítica en el precio. A diferencia de las nubes convencionales, este sistema está diseñado para identificar los niveles donde las instituciones acumulan órdenes y defienden sus posiciones mediante Bases Planas y Densidad de Nube . 1. El Concepto de Masa (Densidad de la Nube) La nube representa la cantidad de contratos y liquidez presentes en una zon
    Filtro:
    No hay comentarios
    Respuesta al comentario