Risk Guardian Pro

🛡️ Risk Guardian Pro V7.62 | DRAWDOWN-Kontrolle und RISIKOMANAGEMENT mit Tagesbudget (Ideal für Prop-Firmen)

Kontrollieren Sie Ihr tägliches Risikobudget, vermeiden Sie Overtrading und aktivieren Sie den automatischen Verlustausgleichsplan!

Risk Guardian Pro V7.62 ist das unverzichtbare intelligente Risikomanagement-Tool für Trader, die mit Prop Firms und persönlichen Konten handeln. Dieser Indikator fungiert als intelligenter Echtzeit-Cockpit-Monitor, der komplexe Risikoregeln in dynamische Metriken umsetzt und sich dabei auf den täglichen Drawdown und den maximalen Drawdown konzentriert. Seine einzigartige Funktionalität basiert auf einem täglichen Risikobudget, das automatisch SLs aggregiert, um ein potenzielles latentes Risiko anzuzeigen und so Overtrading und Regelverstöße zu verhindern. Im Falle von Verlusten aktiviert das System einen Risikowiederherstellungsplan, der die Prozentsätze auf disziplinierte Weise anpasst und Ihnen hilft, Ihr ursprüngliches Kapital wiederherzustellen.

⚙️ Die wichtigsten Neuerungen von V7.62

V7.62 überwacht nicht nur, sondern reagiert und passt Ihre Risikolimits auf der Grundlage Ihrer Performance an :

  • Dynamischer Erholungsmodus (NEU): Der Indikator passt das Tageslimit automatisch von 2,0 % (Normal) auf 1,0 % (Erholung) und das AR von 1,5 % auf 0,8 % an, wenn eine schwere Verletzung vorliegt oder wenn ein früherer historischer Verlust festgestellt wird. Der Modus wird nur deaktiviert, wenn der Eröffnungssaldo den Recovery-Meilenstein überschreitet.

  • Erkennung früherer Verluste (V7.62): Wenn beim Laden des Indikators der aktuelle Saldo deutlich unter dem StartingBalance (Ihrem höchsten Equity-Meilenstein) liegt, wird der Recovery-Modus sofort erzwungen , wodurch sichergestellt wird, dass der Handel unter strengen Beschränkungen beginnt, bis das verlorene Eigenkapital wiederhergestellt ist.

  • Conditional DD Alert und Stop Signal (UPDATED): Implementiert das Konzept des Soft Alert und des Irreversible Alert . Wenn das Tageslimit erreicht wird, schaltet der Monitor auf ROT (Stoppsignal) . Wenn die Überschreitung nur auf das potenzielle tatsächliche Risiko (AR) zurückzuführen ist, wird das Stoppsignal automatisch aufgehoben , wenn das Risiko reduziert wird (z. B. durch Verschieben des SL auf BE oder Schließen der Position).

📝 Detaillierte Beschreibung des Indikators (4 Säulen)

Risk Guardian Pro V7.62 überwacht gleichzeitig die vier entscheidenden Elemente Ihrer Performance und Ihres Risikos:

  • Wachstumsziel (OC): zeigt Ihren Fortschritt in Prozent in Richtung des konfigurierten Gesamtgewinnziels.

  • Total Loss (TP): Überwacht den historischen maximalen Drawdown von Ihrem Startpunkt (Peak). Warnt , wenn er sich 5 ,0 % (oder dem von Ihnen festgelegten Limit) nähert.

  • Täglicher Drawdown (DD) - Das aktive Risikobudget:

    • Zeigt das verbleibende tägliche Verlustbudget an (berechnet aus dem Eröffnungssaldo).

    • Dieses Budget wird sowohl durch die geschlossenen Verluste des Tages als auch durch das aktuelle Risiko (AR) Ihrer offenen Positionen aufgezehrt.

    • Wenn es ausgeschöpft ist, aktivieren Sie das Stop-Signal (ROT), um den Handel zu beenden. Das Limit ist dynamisch (2,0% oder 1,0%).

  • Aktuelles Risiko (AR): Das gesamte prozentuale und monetäre Risiko, das durch die Stop Losses (SL) aller Ihrer offenen Positionen zu diesem Zeitpunkt repräsentiert wird, berechnet auf dem Eigenkapital des Kontos.

Zusätzliche Merkmale

  • Unerschütterliche Disziplin: Zwingt Sie, innerhalb vorgegebener Grenzen zu handeln und eliminiert emotionales Handeln . Die Ausführung oder das Anhalten des Handels hängt zu 100 % von den Handlungen des Händlers ab , wenn er visuelle und bewegliche Alarme sieht.

  • Prop Firms Compliance: Überwacht die gängigsten und strengsten Metriken: Total Drawdown (PT) und Daily Drawdown (DD) , jetzt mit dynamischem Limit-Management.

  • Total Persistence: Speichert Ihren Startsaldo, erreichte Spitzenwerte, den Alarmstatus, das aktuelle DD-Limit und den Wiederherstellungsmeilenstein , um sicherzustellen, dass die Überwachung auch bei einem Neustart oder Abschalten der Plattform fortgesetzt wird.


    Vorgeschlagene Konfigurationsparameter
    RA (Current/Active Risk) 1.50% Maximales SL-Risiko für alle offenen Positionen. Ermöglicht es , das 8%-Ziel mit 2 R:R 1:3-Trades zu erreichen.
    DD (Tagesverlust/Budget) 2.00% Maximales Stop-Loss-Limit pro Tag. Erlaubt Ihnen 1,5 % des aktiven Risikos + ein zusätzliches Polster von 0,5 % und stoppt Sie deutlich vor dem festen Limit von 5 %.
    PT (Total Loss) 5.00% Limit für den Kontoverlust. Stoppt Sie mit einem Polster von 3,0 %, bevor Sie das endgültige Limit von 8 % der Firma erreichen, was Zeit gibt, den Test zu überprüfen und gegebenenfalls neu zu starten.
    R:R Minimum 1:3 Die Basis Ihrer Strategie. Achten Sie darauf, dass jeder Gewinn mehrere mögliche Verluste schnell ausgleicht .

    Verwendung des Indikators pro Szenario

    Die Gültigkeit der Standardeinstellungen oder die Notwendigkeit einer manuellen Konfiguration hängt ganz vom historischen Stand Ihres Kontos ab, wenn Sie den Indikator zum ersten Mal laden.

    Konto Szenario Empfohlene Aktion Warum (Wirkung)
    Neues / sauberes Konto USE DEFAULT (StartingBalance und ForcePeakBalance auf 0,0 belassen). Der Indikator wird den Anfangssaldo des Kontos als Grundlage für OC und PT automatisch beim Laden erfassen. Dies ist perfekt, da der Startsaldo das bisherige Maximum ist.

    Konto mit Historie MANUELLE EINSTELLUNG (StartingBalance und ForcePeakBalance mit historischen Werten einstellen). Der Indikator hat kein Gedächtnis für vergangene Spitzenwerte. Wenn Sie bereits einen Gewinn erzielt haben (z. B. $ 5478,74) und sich in einem Abschwung befinden, müssen Sie den Höchststand eingeben, damit der PT Trailing von diesem Höchststand aus korrekt berechnet wird.


    Der Indikator ist so konzipiert, dass er nur das "Jetzt" erkennt. Wenn das "Jetzt" der Beginn des Kontos ist, funktioniert er standardmäßig. Wenn das "Jetzt" in der Mitte einer Auswertung liegt, benötigt er den historischen Kontext (die Spitzen), den Sie manuell bereitstellen.




