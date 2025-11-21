🛡️ Risk Guardian Pro V7.62 | DRAWDOWN-Kontrolle und RISIKOMANAGEMENT mit Tagesbudget (Ideal für Prop-Firmen)

Kontrollieren Sie Ihr tägliches Risikobudget, vermeiden Sie Overtrading und aktivieren Sie den automatischen Verlustausgleichsplan!

Risk Guardian Pro V7.62 ist das unverzichtbare intelligente Risikomanagement-Tool für Trader, die mit Prop Firms und persönlichen Konten handeln. Dieser Indikator fungiert als intelligenter Echtzeit-Cockpit-Monitor, der komplexe Risikoregeln in dynamische Metriken umsetzt und sich dabei auf den täglichen Drawdown und den maximalen Drawdown konzentriert. Seine einzigartige Funktionalität basiert auf einem täglichen Risikobudget, das automatisch SLs aggregiert, um ein potenzielles latentes Risiko anzuzeigen und so Overtrading und Regelverstöße zu verhindern. Im Falle von Verlusten aktiviert das System einen Risikowiederherstellungsplan, der die Prozentsätze auf disziplinierte Weise anpasst und Ihnen hilft, Ihr ursprüngliches Kapital wiederherzustellen.

⚙️ Die wichtigsten Neuerungen von V7.62

V7.62 überwacht nicht nur, sondern reagiert und passt Ihre Risikolimits auf der Grundlage Ihrer Performance an :

Dynamischer Erholungsmodus (NEU): Der Indikator passt das Tageslimit automatisch von 2,0 % (Normal) auf 1,0 % (Erholung) und das AR von 1,5 % auf 0,8 % an , wenn eine schwere Verletzung vorliegt oder wenn ein früherer historischer Verlust festgestellt wird. Der Modus wird nur deaktiviert, wenn der Eröffnungssaldo den Recovery-Meilenstein überschreitet.

Erkennung früherer Verluste (V7.62): Wenn beim Laden des Indikators der aktuelle Saldo deutlich unter dem StartingBalance (Ihrem höchsten Equity-Meilenstein) liegt, wird der Recovery-Modus sofort erzwungen , wodurch sichergestellt wird, dass der Handel unter strengen Beschränkungen beginnt, bis das verlorene Eigenkapital wiederhergestellt ist.

Conditional DD Alert und Stop Signal (UPDATED): Implementiert das Konzept des Soft Alert und des Irreversible Alert . Wenn das Tageslimit erreicht wird, schaltet der Monitor auf ROT (Stoppsignal) . Wenn die Überschreitung nur auf das potenzielle tatsächliche Risiko (AR) zurückzuführen ist, wird das Stoppsignal automatisch aufgehoben , wenn das Risiko reduziert wird (z. B. durch Verschieben des SL auf BE oder Schließen der Position).

📝 Detaillierte Beschreibung des Indikators (4 Säulen)

Risk Guardian Pro V7.62 überwacht gleichzeitig die vier entscheidenden Elemente Ihrer Performance und Ihres Risikos:

Wachstumsziel (OC): zeigt Ihren Fortschritt in Prozent in Richtung des konfigurierten Gesamtgewinnziels.

Total Loss (TP): Überwacht den historischen maximalen Drawdown von Ihrem Startpunkt (Peak). Warnt , wenn er sich 5 ,0 % (oder dem von Ihnen festgelegten Limit) nähert.

Täglicher Drawdown (DD) - Das aktive Risikobudget: Zeigt das verbleibende tägliche Verlustbudget an (berechnet aus dem Eröffnungssaldo). Dieses Budget wird sowohl durch die geschlossenen Verluste des Tages als auch durch das aktuelle Risiko (AR) Ihrer offenen Positionen aufgezehrt. Wenn es ausgeschöpft ist, aktivieren Sie das Stop-Signal (ROT), um den Handel zu beenden. Das Limit ist dynamisch (2,0% oder 1,0%).

Aktuelles Risiko (AR): Das gesamte prozentuale und monetäre Risiko, das durch die Stop Losses (SL) aller Ihrer offenen Positionen zu diesem Zeitpunkt repräsentiert wird, berechnet auf dem Eigenkapital des Kontos.

Zusätzliche Merkmale