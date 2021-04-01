Grid ATR Bands Midline Trend EA
- Experts
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Version: 1.21
- Activations: 5
Important Note: This Expert Advisor is Designed for Advanced Traders Who Love to Customize!
Introducing the Grid ATR Bands Midline Trend Expert Advisor: Your Flexible Trading Companion
Are you a trader who loves precision, adaptability, and intelligent trading strategies? This Expert Advisor is your next trading tool!
Strategic Approach: This Expert Advisor utilizes a sophisticated grid trading mechanism combined with Average True Range (ATR) bands, creating a unique approach to market navigation. Unlike rigid trading systems, this EA provides a flexible framework that allows for deep customization and strategic refinement.
Trading Logic Breakdown: The EA operates on a clever principle of midline trend detection and grid-based position management:
Indicator Mechanics:
- Uses ATR to dynamically calculate price bands
- Tracks price movements relative to a midline
- Generates signals when price crosses the midline
- Implements a grid trading approach with intelligent position sizing
Key Features:
- Customizable ATR period and multiplier
- Configurable grid size and maximum grid levels
- Adaptive lot size management
- Built-in risk control mechanisms
- Comprehensive visual panel for real-time strategy tracking
Optimization Potential: This EA is intentionally left as a starting point for advanced traders. It's NOT a plug-and-play solution, but a sophisticated framework waiting for YOUR trading expertise to refine and optimize.
Risk Management:
- Configurable maximum risk per trade
- Total risk percentage control
- Volume limit checks
- Margin level considerations
Technical Highlights:
- Supports multiple trading instruments
- Handles complex trade management
- Provides detailed debugging and logging options
- Includes a dynamic visual panel for strategy monitoring
Customization Opportunities:
- Adjust grid parameters
- Modify signal generation logic
- Fine-tune risk management settings
- Experiment with different ATR configurations
Technical Requirements:
- MetaTrader 5 Platform
- Basic programming knowledge recommended
- Willingness to test and optimize
Price: $130
Trading Disclaimer: This Expert Advisor is a tool for experienced traders. Trading involves significant risk. Always use proper risk management and never risk more than you can afford to lose.
Would you like to take your trading to the next level? This EA is your canvas – paint your trading masterpiece!