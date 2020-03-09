Golden Key MT4

Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统，采用独家专利的行情相位识别技术，并深度融合了精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。

该系统内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了Golden Key，当于你同时拥有了3款不同的交易系统，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。

近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。

交易对象：XAUUSD（GOLD）

时间范围：任意时间范围

适合人群：

✔️ 希望自动化交易黄金的上班族

✔️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员

✔️ 机构资金管理人（支持千万级资金量）

核心策略：

📈趋势追踪模式 
      • 采用自主训练的多时间框架趋势模型
      • 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易
      • 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合
      📈智能网格模式
          • 趋势模型+自适应网格间距
          • 多层止盈系统：首单+尾单复合盈利
          • 内置熔断机制：连续亏损达到预定值时，自动结束交易，不抗单
          • 建议起始资金不低于$2000
          📈马丁格尔模式
              • 多时间框架趋势模型+马丁策略
              • 每个订单都自动设有止损止盈
              • 可对冲式加仓
              • 建议起始资金不低于$5000

              安装要求：

              • EA 对点差和滑点不敏感，但我建议使用好的 ECN 经纪商；
              • EA 应在 VPS 上持续运行；
              • 建议账户杠杆在100倍以上；
              • 安装：只需将此EA拖动到任意时间周期的XAUUSD（GOLD）图表上，根据自己的风险偏好设置好相关参数，即可启动EA进行交易。


              主要参数设置：

              • Lot_Mode-交易数量的计算模式：
                • Fixed_Lot - 固定的手数
                • Dynamic_Balance_Lot - 基于账户余额的动态手数（例如1000：表示每1000余额单位交易手数为0.01）
                • Prepaid_Load_Proportion - 基于预付款加载余额的百分比（例如0.005：表示加载账户余额的 0.5 %用于初始交易）
                • Stoploss_Risk_Percent - 基于止损的风险百分比
              • Enable_Grid_Trading - 网格交易开关
              • Enable_Martin_Trading - 马丁交易开关
              • Stop_Loss_Percentage - 止损（基于开单价的百分比）
              • Take_Profit_Percentage - 止盈（基于开单价的百分比）
              • Maximum_Drawdown - 最大回撤 （如：数值为0.3，表示当回撤达到30%时，自动止损；若为0，则表示不启用该功能）
              • Enable_TrailingStop_Fixed - 固态追踪止损开关
              • Trail_Percent - 追踪百分比
              • Min_Profit_Percent - 启用追踪的最小盈利值
              • Enable_TrailingStop_ATR - 动态ATR追踪止损开关
              • Enable_TrailingProfit_ATR - 动态ATR追踪止盈开关
              • Trailing_Timeframe_ATR - ATR时间框架
              • ATR_Period - ATR指标周期
              • ATR_Stoploss_Multiplier - 基于ATR的止损倍数
              • ATR_Takeprofit_Multiplier - 基于ATR的止盈倍数
              • Timeframe_New_Bar - 追踪时间周期


              注意：

              购买EA后，请在评论区留言，我们会第一时间联系您，保证每个买家都能正常运行EA。

              如果有任何疑问或需要设置帮助，请通过私人消息与我们联系。

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              4.25 (48)
              Эксперты
              8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
              Exorcist Projects
              Ivan Simonika
              3 (1)
              Эксперты
              Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
              AccountUP Algo
              Aurelian-eusebio Enescu
              Эксперты
              Short Description: Advanced, stable multi-order EA featuring dual-mode Trailing/Breakeven, hidden levels, and steady 80% Win Rate. Engineered for robust capital growth with tight ~10% Drawdown. Non-overoptimized. Long Description : AccountUP Algo is a premium, fully automated Expert Advisor engineered for stable, long-term equity growth without exposing your account to extreme market risks. Designed with a deep focus on capital preservation, this EA delivers a smooth, almost linear equity curv
              Benefit EA
              Vsevolod Merzlov
              Эксперты
              Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
              Octopus Stability
              Aleksandr Shurgin
              Эксперты
              Робот предназначен для торговли на валютных парах EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY и других с небольшим спредом. Торговля осуществляется на 5-и минутном таймфрейме, от уровней, определяемых роботом с помощью нескольких методов расчета ценового движения. Эксперт не использует опасные методы управления капиталом. Все позиции имеют стоп-лосс и тейк-профит. Параметры эксперта можно оптимизировать на коротких временных интервалах. Параметры Use_LOGO - использовать логотип на графике (Замедляет тестиров
              Avato
              Nikolaos Bekos
              Эксперты
              Советник Avato - один из наших автономных инструментов. (Сигнал на основе советника будет в будущем представлен на сайте). Он разработан на основе комбинированной формы хеджирования и мартингейла и использует сложные алгоритмы и фильтры для размещения сделок. Эксперт использует стоп-лосс и тейк-профит, размер лота рассчитывается автоматически на основе соответствующих настроек. Это готовый инструментарий для опытных трейдеров. Разработан для рынка золота, однако его можно протестировать и на дру
              AreaFiftyOne
              Valeri Balachnin
              Эксперты
              Торговый робот генерирует сигналы об изменениях тренда. Генерация сигналов может происходить с использованием различных стратегий. При открытии позиция оснащается тейк-профитом и стоп-лоссом. Если позиция становится прибыльной, на основе указанных значений (TrailingStep и DistanceStep) для нее устанавливается динамический стоп-лосс и постоянно подтягивается. Это позволяет всегда закрывать позиции в плюсе. Параметры Основные настройки LotSize = 0.01 - Фиксированный размер позиции; LotAutoSize = f
              Price Breakthrough EA
              Jun Hu
              Эксперты
              Внимание : Значение спреда, проскальзывание брокера и скорость VPS влияют на результаты торговли советника. Рекомендации: золото со спредом до 3, USDJPY со спредом до 1,7, EURUSD со спредом до 1,5. Чем лучше условия, тем лучше будут результаты. Значение задержки между VPS и сервером брокера должно быть не выше 10 мс. Кроме того, чем меньше стоп-уровень брокера, тем лучше. Идеальным является стоп-уровень = 0. Советник основан на системе пробоя, а после открытия сделок он сопровождает все открытые
              Perfection
              Mikhail Senchakov
              Эксперты
              Perfection - это мультивалютный, полностью автоматизированный и безопасный торговый робот. Робот предназначен как для портфельной торговли, так и для торговли на одном инструменте. Советник не использует усредняющие методы, объем позиций строго регулируется. Ордера открываются только в сторону движения рынка по принципу сетки. Благодаря этому, робот чувствует себя уверенно на любых сильных движениях. Алгоритм принятия решений не использует индикаторы, вместо этого робот самостоятельно рассчитыва
              Smart Trade
              Phong Vu
              Эксперты
              Введение в Smart Trade Price Action Smart Trade Price Action — это экспертный советник (EA) с разнообразной стратегией работы, который функционирует на 15 валютных парах с временными рамками H4. Это повышает шансы на устойчивый рост и снижает риск зависимости от одной пары или отдельных сделок. Управление рисками строго контролируется. Вам не нужны специальные знания, так как конфигурация очень проста и не требует оптимизации. Не нужно беспокоиться о том, следует ли активировать EA, поскольку ег
              Multiday Overlay Strategy
              Fabio De Gaetano
              Эксперты
              Советник Multiday Overlay Strategy позволяет торговать параллельно на всех основных и кросс-парах Форекс. Этот советник довольно уникален, поскольку он способен "следить за рынком", что означает: оптимизация не требуется; одинаковые входные параметры подходят для всех пар; не нужно менять входные параметры, даже если меняются рыночные условия. Эти 3 особенности означают, что советник не нужно "вручную адаптировать" к определенной паре на определенном таймфрейме, как это обычно происходит при опт
              Price Action EA V3
              Mehmet Haluk Tunc
              Эксперты
              Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
              CSM System
              Michal Milko
              Эксперты
              Система CSM System в настоящее время полностью автоматизирована, обладает всеми специальными особенностями и функциями и регулярно контролируется. Ее эволюция, параметры и индивидуальные алгоритмы оцениваются профессионалами и оптимизируются группой опытных программистов, которые разрабатывают новые обновленные версии системы. В отличие от других систем, мы сосредоточили свое внимание на создании системы, в которой успешные результаты тестирования соответствуют реальной торговле. Основная идея
              TSO Price Channel
              Dionisis Nikolopoulos
              Эксперты
              TSO Price Channel - полная торговая стратегия, направленная на получения прибыли от волатильности рынка. Система использует внутреннюю тенденцию рынка достигать своих периодических максимальных и минимальных уровней. Благодаря использованию нескольких инструментов, риск системы по любому отдельному инструменту снижена. Полная стратегия, включающая полностью интегрированное управление прибыльными и убыточными сделками. Работает на любом инструменте. Отложенные ордера не устанавливаются. Можно раб
              Marrykey stock indexes
              Kostiantyn Kuzmin
              Эксперты
              ВНИМАНИЕ ЭТО ВАЖНО: Не используйте эту систему для торговли на валютных парах. ВНИМАНИЕ ЭТО ВАЖНО:  Не используйте эту систему для торговли и тестирования без индивидуальных set файлов для выбранного брокера.    Marrykey stock Indexes - это система скальпер построенная на гибридной комбинаторике Ichimoku Kinko Hyo снабжена 6 различными стратегиями и рассчитанная в первую очередь на работу на американских фондовых индексах таких как S&P500, NASDAQ, Dow Jones, Russell2000. Система способна работат
              Win Sniper Follow
              Nirundorn Promphao
              1 (1)
              Эксперты
              I will support only my client. สำหรับลูกค้า Win Sniper Follow  is a fully automated Expert Advisor with no use of martingale. Night scalping strategy. The RSI indicator and an ATR-based filter are used for entries. Real operation monitoring as well as my other products can be found here :  https://www.mql5.com/en/users/winwifi/ General Recommendations The minimum deposit is 100 USD, the recommended timeframe is M15, H1, H4. Use a broker with good execution and with a spread of 2-5 points. A ver
              The seed of a big tree
              Jun Feng
              Эксперты
              This is a fully automatic EA based on price fluctuation, it uses principle of special recognition of price and balance. The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with shock, trend, data, news and other types of market, and the performance is stable. Run timeframe: the results are the same in any period. Execution demonstration of the EA can be viewed in the links below: https://www.mql5.com/zh/signals/470101 Requirements and suggestions Please use this EA on EURUSD H1 timeframe, V
              Chicken peck rices
              Jun Feng
              Эксперты
              Chicken peck rices This is a short-term EA what based on price breakthroughs,and the parameters are simple and adaptable. Requirements: Run timeframe: H1; The type of account:ECN,spread of currency≤3,for example,EURUSD,USDJPY,and others. The minimum spread for order modification:0,it means that the minimum distance is zero between setting stop loss or take profit and current price. You must use the required accounts to ensure the reliability of profit. Input parameters: explanation=chicken peck
              YinYang hedging
              Jun Feng
              Эксперты
              YinYang hedging This is a fully automatic EA base on two currency hedging.The parameters are simple and adaptable,the EA can deal with any type of market, and the performance is stable. Using Requirements: Run timeframe: H1; EA loading currency:currency A,currency B do not need to loading the EA; Minimum account funds:$1000; When used,the parameters "Test" should be adjusted to "false" from "true" by default; VPS hosting 24/7 is strongly advised; Currency pairs are recommended:A-GBPUSD，B-EURUSD；
              Big Hunter
              Mehdi Sabbagh
              5 (1)
              Эксперты
              The Multi Strategy Trading Robot This automated trading robot always uses stop loss. Big Hunter is specially designed to trade gold , but you can test it on other pairs since you have the access to the parameters. The robot uses different strategies like swing trading ,  momentum trading , position trading and more. It's backtested for the last 10 years under the harshest, simulated market conditions. Each trade has  unique SL, TP, Trailing stop, and breakeven. These parameters are variable a
              The Revolution Simple Trade
              Herry Gani
              Эксперты
              THE REVOLUTION Simple Trade is suitable for all type of traders whether you are a Swing Trader, Day Trader or Scalper. THE REVOLUTION Package consist of 3 EAs which combine into a Single EA which can create many stategies depend on the trading skills used/known by each traders. We provide AUTO_SETTING expecially for beginner or no experience investors which this AUTO_SETTING will trade to achieve 1000 Points or 10%/month, and for traders/investors who have experiences in trading can develop thei
              Crypto System Automatic
              Michal Milko
              Эксперты
              Kryptosystém automaticky   Automatický kryptosystém je v súčasnosti plne automatizovaný so všetkými špeciálnymi vlastnosťami a funkciami, je kontrolovaný a pravidelne monitorovaný. Jeho vývoj, parametre a jednotlivé algoritmy sú odborne vyhodnotené a optimalizované skúsenou vývojovou skupinou programátorov, ktorí vyvíjajú nové aktualizované verzie systému. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
              The Revolution Target Achiever
              Herry Gani
              Эксперты
              The Revolution Target Achiever FT -  Auto_Setting 1000 Points  Hi all Investors and traders, We've just updated this EA to a new version 3.0, which has a much more benefits , for Investors who want to run this EA 24 hours using vps can try the Auto_Setting to achieved 1000 Points or 10 %, for traders who have their own set up and target 1-100% can use the manual_setting, THE REVOLUTION Target Achiever is suitable for the investor who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). Th
              Broker
              Andrey Spiridonov
              Эксперты
              Broker - самообучающийся советник. Алгоритм данного советника постоянно подстраивается под торговую динамика рынка. Советник имеет минимальное количество параметров, что облегчает работу новичков на валютном рынке. Преимущества советника работает на любом временном периоде работает с любым торговым символом нет параметров, которым нужна оптимизация на каждой сделке советник самообучается и подстраивается под текущую торговую ситуацию Параметры советника lot_persent=10   - объем торговой позиции
              The Revolution Great Achiever FT
              Herry Gani
              Эксперты
              The REVOLUTION Great Achiever FT - AUTO 1000 POINTS / 10 %   ANOTHER EXCELLENT EA FOR YOU TO CONSIDER USING IT TO GROW YOUR INVESTMENT !!! THE REVOLUTION Great Achiever is suitable for the investors who want to have a simple and ready to use Expert Advisor (EA). This fixed EA Setting is modified and created from The REVOLUTION Simple Trade which has free customized Setting or Strategy Build EA which is suitable for experienced/advanced traders who have many ideas and strategies innovated  system
              Duality
              Evgeniy Zhdan
              Эксперты
              Duality - автономная автоматическая торговая система, не использующая опасные метоты торговли (нет мартингейла, нет усреднений, нет увеличения лота). Основа стратегии советника - корреляционная разность между свечными формациями и средними ценовыми значениями в разные моменты времени относительно основных точек отчета. Рекомендуется использовать: EURUSD 5m, GBPUSD 5m, USDJPY 5m. Настройки: Risk for Lot - Процент риска для расчета торгового лота; If MaxRisk = 0, lot will be - Если Risk for Lot =
              DawnScapl
              Waichun Liao
              5 (1)
              Эксперты
              DawnScapl  采用全自动化交易，不使用马丁，加仓或不止损等方式。专为在低市场波动期间进行剥头皮而设计。运用多种高级算法交易，设计多道风控保驾护航。 使用货币对：具体查看参数例表提标。 工作周期时间： M15. 实盘信号： https://www.mql5.com/zh/signals/536396 一般建议 最低存款为100美元，   使用如：ICMARKETS,TICKMILL等价差小的平台. 参数 EA Comment - 订单注释 Slippage  - 最大允许价格滑点 Lots  - 固定下单手数 Auto_Risk  - 自动下单手数 TradeOnFriday-周五交易开关 Friday_Hour-如果周五交易为True,则止时间为停止新订交易时间
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              Golden Key MT5
              Zhen Min Zhu
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              Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统， 采用 独家专利的行情相位识别技术，并 深度融合了 精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。 该系统 内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了 Golden Key， 相当于你同时拥有了3款不同的交易系统，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。 近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。 交易对象： XAUUSD（GOLD） 时间范围： 任意时间范围 适合人群： ️ 希望自动化交易黄金的上班族 ️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员 ️ 机构资金管理人（支持千万级资金量） 核心策略： 趋势追踪模式  采用自主训练的多时间框架趋势模型 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合 建议起始资金不低于$200 实时信号： Golden Key Classic 智能网格模式
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