Golden Key MT4
- Uzman Danışmanlar
- Zhen Min Zhu
- Sürüm: 2.66
- Güncellendi: 5 Ağustos 2025
- Etkinleştirmeler: 10
Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统，采用独家专利的行情相位识别技术，并深度融合了精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。
该系统内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了Golden Key，相当于你同时拥有了3款不同的交易系统，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。
近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。
交易对象：XAUUSD（GOLD）
时间范围：任意时间范围
适合人群：
✔️ 希望自动化交易黄金的上班族
✔️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员
✔️ 机构资金管理人（支持千万级资金量）
核心策略：📈趋势追踪模式
- 采用自主训练的多时间框架趋势模型
- 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易
- 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合
- 建议起始资金不低于$200
- 实时信号：Golden Key Classic
- 自适应网格间距：根据前20根K线波动率自动调整（150-400点）
- 多层止盈系统：首单1.5R+尾单3R复合盈利
- 内置熔断机制：连续3单亏损自动切换策略
- 建议起始资金不低于$2000
- 严格限定5层加仓，单品种风险资本≤5%
- 对冲式加仓：每2层反向开对冲单锁定风险
- 暴利收割：5%反弹/回调即平仓，回本即止
- 建议起始资金不低于$5000
安装要求：
- EA 对点差和滑点不敏感，但我建议使用好的 ECN 经纪商；
- EA 应在 VPS 上持续运行；
- 建议账户杠杆在 1:100 以上；
- 建议起始资金 $ 1000（每0.01手的账户余额单位不低于1000，否则您将承受更大的风险）；
- 安装：只需将此EA拖动到任意时间周期的XAUUSD（GOLD）图表上，根据自己的风险偏好设置好相关参数，即可启动EA进行交易。
主要参数设置：
- Lot_Mode-交易数量的计算模式：
- Fixed_Lot - 固定的手数
- Dynamic_Balance_Lot - 基于账户余额的动态手数（例如1000：表示每1000余额单位交易手数为0.01）
- Prepaid_Load_Proportion - 基于预付款加载余额的百分比（例如0.005：表示加载账户余额的 0.5 %用于初始交易）
- Stoploss_Risk_Percent - 基于止损的风险百分比
- Enable_Grid_Trading - 网格交易开关
- Enable_Martin_Trading - 马丁交易开关
- Stop_Loss_Percentage - 止损（基于开单价的百分比）
- Take_Profit_Percentage - 止盈（基于开单价的百分比）
- Maximum_Drawdown - 最大回撤 （如：数值为0.3，表示当回撤达到30%时，自动止损；若为0，则表示不启用该功能）
- Enable_TrailingStop_Fixed - 固态追踪止损开关
- Trail_Percent - 追踪百分比
- Min_Profit_Percent - 启用追踪的最小盈利值
- Enable_TrailingStop_ATR - 动态ATR追踪止损开关
- Enable_TrailingProfit_ATR - 动态ATR追踪止盈开关
- Trailing_Timeframe_ATR - ATR时间框架
- ATR_Period - ATR指标周期
- ATR_Stoploss_Multiplier - 基于ATR的止损倍数
- ATR_Takeprofit_Multiplier - 基于ATR的止盈倍数
- Timeframe_New_Bar - 追踪时间周期
注意：
购买EA后，请在评论区留言，我们会第一时间联系您，保证每个买家都能正常运行EA。
如果有任何疑问或需要设置帮助，请通过私人消息与我们联系。