Golden Key MT4

Golden Key是一款完全自动化的智能交易系统，采用独家专利的行情相位识别技术，并深度融合了精妙的价格行为分析与专为黄金市场定制的神经网络。

该系统内置3种不同模式的交易策略，当你拥有了Golden Key，相当于你同时拥有了3款不同的交易系统，你可以根据自己的交易风格和风险偏好，选择适合自己的策略。

近年来，我们倾尽全力，反复雕琢Golden Key的每一个细节，直至确信它能完美地适应市场的变化。Golden Key绝非普通交易助手，它是无数个日夜深耕黄金市场、洞悉其律动，以及创新研发独家算法的集大成者。

交易对象：XAUUSD（GOLD）

时间范围：任意时间范围

适合人群：

✔️ 希望自动化交易黄金的上班族

✔️ 寻求对冲手工交易风险的职业交易员

✔️ 机构资金管理人（支持千万级资金量）

核心策略：

📈

采用自主训练的多时间框架趋势模型 每个订单都自动设有止损止盈，不带有任何高风险交易 追踪止损止盈算法：固态点数正止损和动态ATR止损止盈相结合 建议起始资金不低于$200

实时信号：Golden Key Classic

📈

自适应网格间距：根据前20根K线波动率自动调整（150-400点） 多层止盈系统：首单1.5R+尾单3R复合盈利 内置熔断机制：连续3单亏损自动切换策略 建议起始资金不低于$2000

📈

严格限定5层加仓，单品种风险资本≤5% 对冲式加仓：每2层反向开对冲单锁定风险 暴利收割：5%反弹/回调即平仓，回本即止 建议起始资金不低于$5000

安装要求：

EA 对点差和滑点不敏感，但我建议使用好的 ECN 经纪商；



EA 应在 VPS 上持续运行；

建议账户杠杆在 1:100 以上；

以上； 建议起始资金 $ 1000（每0.01手的账户余额单位不低于1000，否则您将承受更大的风险）；

1000（每0.01手的账户余额单位不低于1000，否则您将承受更大的风险）； 安装：只需将此EA拖动到任意时间周期的XAUUSD（GOLD）图表上，根据自己的风险偏好设置好相关参数，即可启动EA进行交易。





主要参数设置：

Lot_Mode-交易数量的计算模式：

Fixed_Lot - 固定的手数



Dynamic_Balance_Lot - 基于账户余额的动态手数（例如1000：表示每1000余额单位交易手数为0.01）



Prepaid_Load_Proportion - 基于预付款加载余额的百分比（例如0.005：表示加载账户余额的 0.5 %用于初始交易）



Stoploss_Risk_Percent - 基于止损的风险百分比

Enable_Grid_Trading - 网格交易开关

Enable_Martin_Trading - 马丁交易开关

Stop_Loss_Percentage - 止损（基于开单价的百分比）

Take_Profit_Percentage - 止盈 （基于开单价的百分比）

Maximum_Drawdown - 最大回撤 （如：数值为0.3，表示当回撤达到30%时，自动止损；若为0，则表示不启用该功能）



Enable_TrailingStop_Fixed - 固态追踪止损开关

Trail_Percent - 追踪百分比

Min_Profit_Percent - 启用追踪的最小盈利值

Enable_TrailingStop_ATR - 动态ATR追踪止损开关

Enable_TrailingProfit_ATR - 动态ATR追踪止盈开关

Trailing_Timeframe_ATR - ATR时间框架

ATR_Period - ATR指标周期

ATR_Stoploss_Multiplier - 基于ATR的止损倍数

ATR_Takeprofit_Multiplier - 基于ATR的止盈倍数

Timeframe_New_Bar - 追踪时间周期





注意： 购买EA后，请在评论区留言，我们会第一时间联系您，保证每个买家都能正常运行EA。 如果有任何疑问或需要设置帮助，请通过私人消息与我们联系。







