Capitalformular

กลยุทธ์ HFT Hedging แบบปรับลอตเพิ่ม

  1. ตั้งต้นด้วยสถานะสองฝั่ง (Long และ Short)

    • ในการ Hedging คุณจะเปิดสถานะทั้งฝั่ง Long และ Short พร้อมกันในตราสารเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
    • คุณจะเริ่มเปิดสถานะโดยใช้ลอตต่ำที่สุด เพื่อทดสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด

  2. ใช้เงื่อนไขในการเปิดสถานะเพิ่มเติม (ปรับลอตเพิ่ม)

    • เมื่อสถานะหนึ่งขยับเข้าใกล้เป้าหมายกำไร (Take Profit หรือ TP) หรือเริ่มเข้าเขตทำกำไร (เช่น เมื่อ ATR หรือ ค่า Technical Indicator อื่นๆ บอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น)
    • ปรับลอตในสถานะเดียวกันเพื่อเพิ่มขนาดการถือครอง โดยใช้คำนวณจากขนาดของ ATR หรือตัวชี้วัดอื่นที่แสดงถึงโอกาสความผันผวนในตลาด
    • ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาเคลื่อนไหวเกิน 1 เท่าของค่า ATR ให้เพิ่มลอตขึ้น 0.5 เท่า เป็นต้น

  3. การใช้เวลาและเงื่อนไขสำหรับการ Hedging

    • หากสถานะทั้งสองฝั่งมีการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอ ให้กำหนดเวลาในการปรับสถานะ เช่น ทุก 5 นาที หรือทุกครั้งที่ราคามีการขยับเข้าเขต TP
    • ใช้เงื่อนไขการปรับลอตตามทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด

  4. การปิดสถานะทั้งหมดเมื่อ Hedge เสร็จสิ้น

    • เมื่อกำไรสุทธิถึงระดับที่ต้องการ ปิดสถานะทั้งสองฝั่งพร้อมกันเพื่อล็อกกำไร
    • การทำ Hedging แบบนี้สามารถทำได้ในช่วงสั้น ๆ เพื่อประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว




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HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
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CapitalTrendline
Mr Nisit Noijeam
Experts
EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์
CapitalMAGL
Mr Nisit Noijeam
Experts
GRID MA TRADING Trading Strategy Overview Moving Average (MA) Based Decisions : The EA uses a Moving Average (MA) as a key indicator for its trading decisions. The type (Simple, Exponential, Smooth, Linear Weighted), period, and shift of the MA are configurable. It decides whether to buy or sell based on the position of the price relative to the MA. For example, it may stop buying if the price is below the MA or stop selling if the price is above the MA. Grid Trading System : The EA appears to i
CapitalCraftpercent
Mr Nisit Noijeam
Experts
การดำเนินงานพื้นฐาน : EA ทำงานโดยใช้หลักการของการเทรดแบบกริด ซึ่งหมายถึงการวางคำสั่งซื้อและขายเป็นระยะๆ (กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา) ภายในโซนที่กำหนดไว้ พารามิเตอร์ป้อนข้อมูล : EA ใช้พารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น ขนาดกริด, กำไรที่คาดหวัง, การหยุดขาดทุน (ทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์), โซนสำหรับการซื้อและขาย, ขนาดล็อต, และจำนวนคำสั่งสูงสุดที่อนุญาต พารามิเตอร์เหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดวิธีการทำงานของ EA การเริ่มต้น (OnInit) : เมื่อ EA เริ่มทำงาน, มันจะทำการเริ่มต้นโดยสร้างป้ายบนกราฟ (ชื่อ "MTRADER_Labe
CapitalRiskPerTrade
Mr Nisit Noijeam
Experts
Expert Advisor (EA),  MA Following  commonly known as a trading bot. It implements a grid trading strategy with the following characteristics: Moving Average and Standard Deviation : The EA uses a Moving Average (MA) as the core of its trading strategy, combined with Standard Deviation (SD) for trade entry and exit decisions. There are four types of MAs available: Simple, Exponential, Smoothed, and Linear Weighted. Users can select the MA type and set its period, as well as the period and facto
CapitalAsgard
Mr Nisit Noijeam
Experts
This EA, named "MTRADER," is designed for the MT4 (MetaTrader 4) trading platform. It operates based on a grid trading strategy and includes functionality for both buy and sell orders. Here's an overview of its key features and functionalities: Trading Zones: The EA operates within specified price zones for buying and selling. BuyZoneStart and BuyZoneEnd define the range within which the EA will consider placing buy orders, while SellZoneStart and SellZoneEnd define the range for sell orders. Or
CapitalCraft
Mr Nisit Noijeam
Experts
A Grid EA (Grid Expert Advisor) is an automated trading system used in the financial markets that employs a grid trading strategy. Grid trading involves opening buy and sell orders at predetermined price levels, with a specified price interval, known as the price grid. This trading strategy is similar to placing Buy Limit and Sell Limit orders at pre-defined price and time intervals. The EA operates automatically based on predefined rules and typically includes the following features: Price Gr
CapitalRoyal
Mr Nisit Noijeam
Experts
MA trend following 1sd signal  The EA appears to use a combination of moving averages and standard deviation to make trading decisions, with the option to increase lot sizes after consecutive losses, potentially aiming for a martingale-like strategy. It's important to note that while EAs can automate trading, they come with risks, especially when using strategies like lot size increase on loss. Users should thoroughly backtest and understand the EA's strategy and risks before using it in live tr
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Mr Nisit Noijeam
Experts
Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) platform, named MTRADER. Its primary strategy appears to be a grid trading strategy based on moving averages and average true range (ATR) volatility. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Initialization Parameters : It defines various input parameters such as Moving Average Type (Simple, Exponential, Smoothed, or Linear Weighted), Moving Average Period, ATR Period, ATR Factor, Initial Lot Size, etc. These parameters can be adjust
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Mr Nisit Noijeam
Experts
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Mr Nisit Noijeam
Experts
OIL Product setting  Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้) ค่าที่ตั้งไว้: 50 อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ) ค่าที่ตั้งไว้: true อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง) ค่าที่ตั้งไว้: 85.0 อธิบ
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Mr Nisit Noijeam
Experts
HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
CapitalTrendline2
Mr Nisit Noijeam
Experts
EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์ เป
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Experts
Code Components and Functionality Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
Capitalrecover2
Mr Nisit Noijeam
Experts
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Capitalallweather
Mr Nisit Noijeam
Experts
BB-Trader Pro: ปลดล็อกพลังการเทรดทำกำไรในทุกสภาวะตลาด! เบื่อไหม? กับ EA ที่ใช้ได้ดีแค่ในตลาดบางช่วง... พอตลาดเปลี่ยนจากมีเทรนด์เป็น Sideways สัญญาณก็เริ่มพลาด ล้างพอร์ตโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย BB-Trader Pro EA อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ "คิดและปรับตัว" ได้เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ! "สมองกลสองโหมด" กลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจหลักของ BB-Trader Pro คือความสามารถในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดจาก Bollinger Bands และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ โหมดเทรดปกติ (N
Doncapital
Mr Nisit Noijeam
Experts
https://youtu.be/j_LyNuxNmpc?si=8gKkEP8Mx11TAoqJ อีเอตัวนี้คือ "Grid Trading EA แบบ 2 ทาง (Buy/Sell ทำงานอิสระ)" ที่เสริมระบบป้องกันความเสี่ยงขั้นสูง กลยุทธ์หลัก (Independent Grid): วางตาข่าย Buy และ Sell แยกกัน ถ้าราคาขยับไปชนเส้น Grid ที่ตั้งไว้ บอทก็จะเปิดออเดอร์ฝั่งนั้นๆ สะสมไปเรื่อยๆ ตัวกรองเทรนด์ (Donchian Channel): ใช้ประเมินกรอบราคา สามารถสั่งให้บอท "หยุด" เปิดออเดอร์สวนเทรนด์ (เช่น ห้าม Buy ถ้าราคาอยู่ครึ่งล่าง) และใช้เส้น Donchian เป็นจุดเลื่อน Stop Loss อัตโนมัติได้ ระบบรวบกำไร (Auto
Scout Alpha
Mr Nisit Noijeam
Indicators
Spread Arbitrage Line คืออะไร อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นเครื่องมือสำหรับดู ส่วนต่างราคา (Spread) ระหว่าง สินทรัพย์ที่เปิดกราฟอยู่ กับ สินทรัพย์อีกตัวที่เราเลือก พูดง่าย ๆ คือช่วยให้เห็นว่า ตอนนี้ราคาของ 2 สินทรัพย์ “ห่างกันมากหรือน้อย” กว่าปกติหรือไม่ เหมาะกับคนที่ดูคู่สัมพันธ์ของราคา เช่น Pair Trading Spread Trading Arbitrage แนวสถิติ การหาจังหวะที่ราคาสองตัวเบี่ยงออกจากกันมากเกินไป อินดิเคเตอร์นี้ดูอะไรได้บ้าง ตัวอินดิเคเตอร์จะมี 3 ส่วนหลัก 1) เส้น Spread เป็นเส้นหลักของอินดิเคเตอร์ แสดงค่าความต่า
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