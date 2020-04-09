Capitalformular
- Experts
- Mr Nisit Noijeam
- Version: 1.0
กลยุทธ์ HFT Hedging แบบปรับลอตเพิ่ม
-
ตั้งต้นด้วยสถานะสองฝั่ง (Long และ Short)
- ในการ Hedging คุณจะเปิดสถานะทั้งฝั่ง Long และ Short พร้อมกันในตราสารเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
- คุณจะเริ่มเปิดสถานะโดยใช้ลอตต่ำที่สุด เพื่อทดสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด
-
ใช้เงื่อนไขในการเปิดสถานะเพิ่มเติม (ปรับลอตเพิ่ม)
- เมื่อสถานะหนึ่งขยับเข้าใกล้เป้าหมายกำไร (Take Profit หรือ TP) หรือเริ่มเข้าเขตทำกำไร (เช่น เมื่อ ATR หรือ ค่า Technical Indicator อื่นๆ บอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น)
- ปรับลอตในสถานะเดียวกันเพื่อเพิ่มขนาดการถือครอง โดยใช้คำนวณจากขนาดของ ATR หรือตัวชี้วัดอื่นที่แสดงถึงโอกาสความผันผวนในตลาด
- ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาเคลื่อนไหวเกิน 1 เท่าของค่า ATR ให้เพิ่มลอตขึ้น 0.5 เท่า เป็นต้น
-
การใช้เวลาและเงื่อนไขสำหรับการ Hedging
- หากสถานะทั้งสองฝั่งมีการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอ ให้กำหนดเวลาในการปรับสถานะ เช่น ทุก 5 นาที หรือทุกครั้งที่ราคามีการขยับเข้าเขต TP
- ใช้เงื่อนไขการปรับลอตตามทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด
-
การปิดสถานะทั้งหมดเมื่อ Hedge เสร็จสิ้น
- เมื่อกำไรสุทธิถึงระดับที่ต้องการ ปิดสถานะทั้งสองฝั่งพร้อมกันเพื่อล็อกกำไร
- การทำ Hedging แบบนี้สามารถทำได้ในช่วงสั้น ๆ เพื่อประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว