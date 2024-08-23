MAcapitalzone

  • OIL Product setting 



  • Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 50
    • อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ

  • Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: true
    • อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย

  • Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 85.0
    • อธิบาย: กำหนดราคาที่เส้นแดงเริ่มต้น ซึ่งอาจหมายถึงราคาที่เริ่มต้นในการวางคำสั่งซื้อ

  • Interval between red lines in points (ระยะห่างระหว่างเส้นแดง)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 500
    • อธิบาย: กำหนดระยะห่างระหว่างเส้นแดงแต่ละเส้นในหน่วยจุด

  • Minimum distance between orders in points (ระยะห่างขั้นต่ำระหว่างคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 400.0
    • อธิบาย: กำหนดระยะห่างขั้นต่ำระหว่างคำสั่งซื้อแต่ละคำสั่งในหน่วยจุด

  • Number of zones (จำนวนโซนแดง)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 200
    • อธิบาย: กำหนดจำนวนโซนที่สามารถใช้ในการซื้อขายได้

  • Stop loss for buy orders in points (จุดหยุดขาดทุนสำหรับคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 100
    • อธิบาย: กำหนดจุดหยุดขาดทุนสำหรับการซื้อในหน่วยจุด

  • Enable/Disable stop loss for buy (เปิด/ปิดจุดหยุดขาดทุนสำหรับคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: false
    • อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้ฟังก์ชันการหยุดขาดทุนหรือไม่ ถ้าเป็น false จะไม่ใช้ฟังก์ชันนี้

  • Lot size for buy orders (ขนาดล็อตสำหรับคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 0.1
    • อธิบาย: กำหนดขนาดของล็อตที่ใช้ในการซื้อแต่ละครั้ง

  • Magic number for identifying trades (หมายเลขเพื่อระบุการซื้อขาย)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 12345
    • อธิบาย: Magic number ใช้ในการระบุการซื้อขายโดยเฉพาะสำหรับ EA นั้น ๆ

  • Deviation allowed for price in points (ค่าเบี่ยงเบนราคาที่อนุญาต)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 50
    • อธิบาย: กำหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่อนุญาตในราคาที่ซื้อขายจากราคาที่ต้องการ

  • Minimum price to open buy orders (ราคาต่ำสุดที่จะเปิดคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 0.0
    • อธิบาย: กำหนดราคาต่ำสุดที่จะอนุญาตให้เปิดคำสั่งซื้อได้

  • Maximum price to open buy orders (ราคาสูงสุดที่จะเปิดคำสั่งซื้อ)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 85.0
    • อธิบาย: กำหนดราคาสูงสุดที่จะอนุญาตให้เปิดคำสั่งซื้อได้

  • Maximum number of orders (จำนวนคำสั่งสูงสุดที่สามารถใส่ได้)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 100
    • อธิบาย: กำหนดจำนวนคำสั่งซื้อสูงสุดที่ EA สามารถทำได้ในคราวเดียวกัน

  • Enable/Disable MA filter (เปิด/ปิดการกรองด้วยเส้น MA)

    • ค่าที่ตั้งไว้: true
    • อธิบาย: กำหนดว่าจะใช้การกรองคำสั่งซื้อด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือไม่

  • Period for Moving Average (ค่า Period สำหรับเส้น Moving Average)

    • ค่าที่ตั้งไว้: 20
    • อธิบาย: กำหนดช่วงเวลา (Period) สำหรับการคำนวณเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่


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    Download Trial EA Budak Ubat Channel Limited Time Price! The price will increase by 10 USD after every 10 purchases! How it works When the EA is active, it will analyze the chart based on the Execution Mode parameter. If there are no existing positions on the chart, the EA will enter a trade based on the parameter. If the trend is bullish, it will enter a buy trade and if it is bearish it will enter a sell trade. And it will also set a Stop loss order at a certain distance from the opened trad
    ORIX mt4
    Leonid Arkhipov
    4.75 (4)
    Experts
    ORIX System — a trading robot developed specifically for the GBPUSD currency pair on the M5 timeframe. The Expert Advisor is based on price behavior analysis and market structure elements and does not use standard technical indicators. The EA does not use martingale, trading grids, averaging against the market, hedging, opening trades without a stop-loss, or high-frequency or chaotic trading. Live signals Main requirements and recommendations Currency pair: GBPUSD Timeframe: M5 Minimum deposit:
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.67 (15)
    Experts
    Aura Neuron is a distinctive Expert Advisor that continues the Aura series of trading systems. By leveraging advanced Neural Networks and cutting-edge classic trading strategies, Aura Neuron offers an innovative approach with excellent potential performance. Fully automated, this Expert Advisor is designed to trade currency pair XAUUSD (GOLD). It has demonstrated consistent stability across these pairs from 1999 to 2023. The system avoids dangerous money management techniques, such as martingale
    Divo MT4
    Anton Kondratev
    5 (2)
    Experts
    DIVO EA is a Multi-Currency , Flexible , Fully Automated and Multi-Faceted Tool for Identifying Vulnerabilities in the Market Only 7 Copies of 10 Left  for 590 $ Next Price 1475 $ Settings FAQ Optimization About Settings Real Monitoring How to install Not  Grid , Not  Martingale , Not   AI   , Not   Neural Network. Default Settings for One chart  GBPUSD M15   (Supports 1OHLC mode for weak PCs)  After Buying EA, be sure to Write to ME in Private Messages, I will add you to a Private Group , sen
    Adaptive Gold Scalper MT4
    Fan Yang
    Experts
    Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
    Neuralis Cortoid Gold
    Olivier Nomblot
    Experts
    NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD     For NDX       https://www.mql5.com/en/market/product/187869   https://www.mql5.com/en/signals/2385985  ; Early days the brain started learning . You can set the EA one timeframe, one trade  . I use a few timeframes and a basket , but this EA in no way is a grid or martigale ; you set the lots and no of trades. Back tests on neurals are very difficult especially in mt4 ; the mt5 version of this EA has excellent ba
    Gold Zilla AI MT4
    Christophe Pa Trouillas
    5 (2)
    Experts
    Generate controlled returns with an  AI-assisted , risk-diversified and Gold-optimized EA . GoldZILLA AI is a multi-strategy algorithm detecting market regimes to dynamically select from five distinct strategies, optimizing returns while minimizing drawdown on XAUUSD. [ Live Signal ] - [  Dedicated group | Version MT5 - MT4 ] After the purchase, please send me a private message to receive the user manual and the AI setup instructions. Why choose this EA? Dynamic multi-strategy approach Advanced
    Gyroscopes
    Nadiya Mirosh
    Experts
    Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
    Goldbot One MT4
    Profalgo Limited
    5 (5)
    Experts
    LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Buy Goldbot One and choose 1 EA for free!! (for 2 trade accounts) JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Ultimate Combo Deal   ->   click here Introducing   Goldbot One , a highly sophisticated trading robot engineered for the gold market. With its focus on breakout trading, Goldbot One leverages both support and resistance levels to identify prime trading opportunities. This expert advisor is crafted for traders who seek
    Indicement MT4
    Profalgo Limited
    5 (2)
    Experts
    Welcome to Indicement! PROP FIRM READY! -> download set files here LAUNCH PROMO: Only a few copies left at current price! Final price: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT brings my 15 years of experience in creating professional trading algorithms to the Index markets. The EA uses a very well thought out algorithm to find the best
    Dark Algo
    Marco Solito
    4.67 (70)
    Experts
    Last copy at 399$ -> next price 499$ Dark Algo  is a fully automatic Expert Advisor for Scalping Trading on Eurusd and Gbpusd . This Expert Advisor is based on the latest generation of algorithm and is highly customizable to suit your trading needs.  If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get   a second EA for   Free , for More info contact me The basic strategy of this EA is built on a sophisticated algorithm  that allows it to identify and follow market
    Trust EA MT4
    Konstantin Kulikov
    5 (1)
    Experts
    Trust EA   is a real trader's tool, working on a clear principle, with its advantages and disadvantages, so it will not suit everyone, but for some users it can become the best trading robot. * Limited special offer - 50% off the full price of the product. Only 5 copies at this price. The final price is 997$ * Discuss the complexities of Forex trading here:  chat "Age of Expert Advisors" . Logic I have been working with algorithmic trading systems since 2015, and in my experience, systems with
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    Mr Nisit Noijeam
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    EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์
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    Experts
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    BB-Trader Pro: ปลดล็อกพลังการเทรดทำกำไรในทุกสภาวะตลาด! เบื่อไหม? กับ EA ที่ใช้ได้ดีแค่ในตลาดบางช่วง... พอตลาดเปลี่ยนจากมีเทรนด์เป็น Sideways สัญญาณก็เริ่มพลาด ล้างพอร์ตโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย BB-Trader Pro EA อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ "คิดและปรับตัว" ได้เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ! "สมองกลสองโหมด" กลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจหลักของ BB-Trader Pro คือความสามารถในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดจาก Bollinger Bands และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ โหมดเทรดปกติ (N
    Doncapital
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    Experts
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    yony iolok
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    yony iolok 2026.02.20 19:54 
     

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