Capitalformular

กลยุทธ์ HFT Hedging แบบปรับลอตเพิ่ม

  1. ตั้งต้นด้วยสถานะสองฝั่ง (Long และ Short)

    • ในการ Hedging คุณจะเปิดสถานะทั้งฝั่ง Long และ Short พร้อมกันในตราสารเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
    • คุณจะเริ่มเปิดสถานะโดยใช้ลอตต่ำที่สุด เพื่อทดสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด

  2. ใช้เงื่อนไขในการเปิดสถานะเพิ่มเติม (ปรับลอตเพิ่ม)

    • เมื่อสถานะหนึ่งขยับเข้าใกล้เป้าหมายกำไร (Take Profit หรือ TP) หรือเริ่มเข้าเขตทำกำไร (เช่น เมื่อ ATR หรือ ค่า Technical Indicator อื่นๆ บอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้น)
    • ปรับลอตในสถานะเดียวกันเพื่อเพิ่มขนาดการถือครอง โดยใช้คำนวณจากขนาดของ ATR หรือตัวชี้วัดอื่นที่แสดงถึงโอกาสความผันผวนในตลาด
    • ตัวอย่างเช่น เมื่อราคาเคลื่อนไหวเกิน 1 เท่าของค่า ATR ให้เพิ่มลอตขึ้น 0.5 เท่า เป็นต้น

  3. การใช้เวลาและเงื่อนไขสำหรับการ Hedging

    • หากสถานะทั้งสองฝั่งมีการเคลื่อนไหวที่สม่ำเสมอ ให้กำหนดเวลาในการปรับสถานะ เช่น ทุก 5 นาที หรือทุกครั้งที่ราคามีการขยับเข้าเขต TP
    • ใช้เงื่อนไขการปรับลอตตามทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด

  4. การปิดสถานะทั้งหมดเมื่อ Hedge เสร็จสิ้น

    • เมื่อกำไรสุทธิถึงระดับที่ต้องการ ปิดสถานะทั้งสองฝั่งพร้อมกันเพื่อล็อกกำไร
    • การทำ Hedging แบบนี้สามารถทำได้ในช่วงสั้น ๆ เพื่อประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาที่รวดเร็ว




Önerilen ürünler
Multi Indicator Bear Version
Vincenzo Tignola
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
ON THIS LINK YOU CAN FIND NEW VERSION  https://www.mql5.com/en/market/product/53022 https://www.mql5.com/en/market/product/53022 /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/-/-/- /-/-/
FREE
Fimathe Mt4
Mario Miguel Marques Vara
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Fimathe MT4 Stratejinizi Otomatikleştirin - Verimlilik ve Hassasiyetle İşlem Yapın Açıklama: Fimathe Stratejisi, karlılığıyla geniş bir tanınma kazanmış olmasının yanı sıra uzun saatler süren piyasa izleme gerekliliğiyle de bilinir. Bu sorunu ele almak için Fimathe MT4'ü tanıtarak stratejinizin otomatik olarak uygulanmasını sağlayan bir robot sunuyoruz. Nasıl Çalışır: Fimathe MT4, "yarı otomatik" modda çalışır. Siz analizinizi yaparsınız ve robot, buna dayalı olarak işlemleri gerçekleştirir.
Break Out Daily
Marco Savia
5 (2)
Uzman Danışmanlar
A very simple Ea that put Buy or Sell at Break-out of Maximun of the day before. Here the external variable: 1  Lots (Lot for Buy and Sell() 2 Stop (Stop for Buy and Sell with value * Point) 3 Take (Take for Buy and Sell with value * Point) 4 UpMax (A value that increase the open position on Buy) 4 DownMin(A value that decrease the open position on Sell) This Ea work on all Forex Graphics For all dubts or problem contact me at crashmens@gmail.com
FREE
Fxraid EA for Intraday Trading
FXRaid UK Ltd
Uzman Danışmanlar
This is a Trend and Reverse based EA. No martingale or hedging strategy is used here. It works on MetaTrader 4 with all major pairs. Here you can see more details about our EA.   Entry Logic: Support resistance to determine the area of buying and selling. We don't enter market if its a ranging market.we filter ranging market with Bollinger band. Also we check the market trend. We use reverse trend strategy Exit Logic: Usually, we have a fixed stop loss which is very low according to the Take pro
EA Night Fox Scalper MT4
Ruslan Pishun
Uzman Danışmanlar
The EA uses scalping strategy at night, trading consists of three algorithms and each algorithm works in its own time interval. The EA uses many smart filters to adapt to almost any economic situation. Pending orders are used for the least slippage when trading scalping. The adviser is safe and does not require any settings from the user, just install it on the chart and you are ready. The EA sets a protective stop order, so the trader does not have to worry that the robot will allow significant
MamyShares
Mohammed Abdulwadud Soubra
Uzman Danışmanlar
This EA is designed specially for trading stock market (shares). However, it has no limitation in symbols and/or time frames. It can work with any broker and any market such as Forex and Oil.. and so on. It is a nice scalper which has a custom built in indicator. Note that this EA will not win every trade but generally difference between won trades and lost ones might be in Positive. Back to the performed back tests, we would like to inform you that all of our tests were performed in a simulated
BabyShares
Mohammed Abdulwadud Soubra
Uzman Danışmanlar
This EA is designed specially for trading stock market (shares). However, it has no limitation in symbols and/or time frames. It can work with any broker and any market such as Forex and Oil.. and so on. It is a nice scalper which has a custom built in indicator. Note that this EA will not win every trade but generally difference between won trades and lost ones might be in Positive. Back to the performed back tests, we would like to inform you that all of our tests were performed in a simulated
Rebate gnome
Vasilii Konovalov
Uzman Danışmanlar
İndirim robotu. Mevduattaki para sıfır civarında dönerken bir çok işlem yapılır ve bir indirim biriktirilir.Depozito yüklemez, zararı durdur kar al vardır ki bu da günlük grafikte açıkça trend olan bir durumdur. Uzun geri dönüşlerde robot kaybeder, ancak çok yavaş ve nispeten güvenli bir şekilde gerçekleşir, bu nedenle trendi günde en az bir kez izlemeniz ve günlük grafikte bir geri dönüş belirtileri varsa onu kapatmanız önerilir. Ticaretin yönünün bir göstergesi olarak, zarflar robota dikilir.
Macd Arman EA1 AR1
Samir Arman
Uzman Danışmanlar
Hello all How the expert works on the MACD indicator In a way breakthrough level was put in the expert Login to buy or sell With multiplier deals being opened after a number of points All trades are closed together on a 20 pip gain. Parameters: MACD indicator . Lot1: Manual Lot Size Auto_Lot: Set true to automatically calculate optimal Lot Size based on risk preferences, Set False if you want use manual lot size. Max_Risk: Max Risk as percentage of Equity* the greater this percentage is the gre
LimitGridEA Pro TestMode
Miss Sakunaa Kakhesuanworrasakul
Uzman Danışmanlar
LimitGridEA Pro – Smart & Clean Grid EA for Gold and Forex Trade confidently with a Buy/Sell Limit Grid System powered by technical filters, equity control, and a user-friendly interface. Key Features : Buy/Sell Limit Only – Structured order placement, no spamming, no chaos RSI + Bollinger Band Filters – Ensures entries happen only with clear technical signals Combined TP (per side) – Automatically closes all orders on each side when profit target is hit Average Price TP (opt
FREE
Recovery Grip Meta 4
Marta Gonzalez
1 (1)
Uzman Danışmanlar
MANUAL OF RECOVERY GRIP The recovery grip system can recover both an isolated loss and a loss produced by a grip or multiple orders, the algorithm gradually compensates the losses until the equity returns to zero. The time it takes for the algorithm to reverse the loss is proportional to the volatility of the pair and the size of the loss.This system allows you to test the algorithm prior to purchase.For this, it has a powerful simulation system in which you can choose whether your loss is a
Remora fish
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
You know you are not a shark but maybe you can be a   remora fish. You just have to locate a shark and feed on the remains. This system uses an indicator that detects the movements of the shark and positions itself in favor of it, taking advantage of its capture. This system analyzes the market looking for the waves that the shark produces in the forex sea when it attacks the market. Once the shark attack is located, it enters the market to catch a piece of the catch. All operations have thei
Galaxy MT4
Marta Gonzalez
Uzman Danışmanlar
GALAXY  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. Architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable Independently analyzing the market and making trading decisions  GALAXY      It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.        NO INPUT TO SELECT FOR THE TRADER   ALL AUTO MATED THIS SYSTEM IS ALWAIS IN THE MARKET IN THE TWO DIRECCTION MAKE WINING CYCLES   GALAXY  . It is a 100% automatic system, the system controls
Winex AI
Timur Khal'metov
Uzman Danışmanlar
Winex AI   , uzun yıllara dayanan deneyime sahip uzman bir ekip tarafından oluşturulmuş modern bir ticaret robotudur. Algoritma, gelişmiş yapay zeka teknolojilerine dayanıyor; danışman iki paralel derin sinir ağı kullanıyor; biri işlemleri açmaktan, diğeri ise karlılığı hesaplamaktan ve işlemleri kapatmaktan sorumlu. Danışman, her döviz çifti için her zaman yalnızca bir işlem açık olacak şekilde klasik stratejiye göre işlem yapar ve lot, işlem başına risk parametresine göre hesaplanır. Ortalam
Major Currency Momentum
Colin Mundia
2.33 (3)
Uzman Danışmanlar
This EA takes advantage of Momentum in the Major Currencies . If a certain currency has enough momentum, the EA makes trades on the related pairs. The User Inputs of the EA are so straight-forward, they are in form of questions and suggestions. For example, you will see such questions or statements in the input panel: "Should we trade maximum once per day per pair?" "Close order if Break Even not activated after these seconds:" You will specify the required percentage difference between a Bullis
FREE
Ord Mantell
Yury Emeliyanov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
Suitable currency pairs: EUR/JPY H1 (there will be sets with settings for other currency pairs in the discussions) Indicators used: "ATR MA Oscillator", "Entry Time", "Top Bottom Price" and "Previous High Low" Default lot size = 5% Other Products:  https://www.mql5.com/ru/users/yura1994ru/seller#products Test results since 2017 for the EUR/JPY H1 pair Initial balance = 500  $ Net profit = 2,372,808  $ Profitability = 4.07 Profitable trades = 84% Drawdown = 7% Recommendation: use an account wi
Taurus Swing EA
Botond Ratonyi
Uzman Danışmanlar
Taurus is a high quality EA designed to be consistently profitable in the long run. Strategy: It is a Swing Trading Strategy that finds key turning points and trades them. It uses fix tight stop loss and dynamic TP to catch swings. It is working on the 7 best pairs for diverzification calculated by AI to maximize reliability and minimize DD.  EA works on the following Pairs:(set files in the comments) -- EURUSD H4(DEFAULT) -- AUDUSD H4 -- CADCHF H4 -- NZDCAD H4 -- AUDNZD H4 -- USDJPY H4 -- A
EA Deposit Acceleration MT4
Sergey Demin
Uzman Danışmanlar
Fully automatic grid advisor for deposit acceleration . Can be used for regular quiet trading . Any timeframe , but I recommend m15, any currency pairs with potential for return movement to the average price, i.e.: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Advantages of this advisor: 1. Usually, grids for return movement use instrument prices from the average value; this advisor uses an abnormal increase in volatility when deviating from the average price. 2. Usually, grids open orders with a further increase
Hybrid EA
Benjamin Allip
Uzman Danışmanlar
Benj Hybrid EA (ATR-BO) Smarter Trading. Less Stress. Full Automation. Important notice: After purchase, please contact via Telegram @CryptomanPh for installation guide and setting. The Benj Hybrid EA (ATR-BO) is a professional-grade multi-market trading robot built for Forex, XAUUSD (Gold), Crypto, and CFDs . Powered by Adaptive ATR-based breakout logic , it combines precision entries with advanced risk controls to help traders automate their strategies across multiple asset classes. Whether y
Orions Gold Explosion assistant
Umberto Boria
2.5 (2)
Uzman Danışmanlar
06/22/23 News! The "news filter" is integrated in the EA. Remember to insert in this url in Tools->Options->Expert Advisor You can disable this filter or use it in two way : Trade only on news No trade on news THANKS ALL! 06/21/23 News! Finally I see the light at the end of tunnel! Thanks all the contributors, now the EA has and efficient and very configurable Trailing Stop. In more It has also the extra profit function that move the Take Profit point by point. I remember you that this is fr
FREE
HERO Time USDJPY
Yang Shu Shen Chuan
Uzman Danışmanlar
Bu sefer "HERO_Time_USDJPY" ile ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz. Bu, "Giriş Zamanlamasında Özellik Bulunan" bir EA'dir. Küçük sermaye ile işlem yapabilir Pozisyonlar sadece birkaç saat sürer Tamamen terk edilebilir Kullanımı kolay ayarlar Bu EA'nın portföyünüze eklemek isteyeceğiniz bir özelliktir, bu yüzden lütfen rahatça okuyun. "HERO_Time_USDJPY" Hakkında 1.000 USD'den 0.27 lot işlem yapma imkanı. USDJPY'nin 1 saatlik grafiğine ayarlıdır. Türü anormalliğe dayalı bir gün içi ticaret EA'sıd
Candles Power
Alexander Nikolaev
4.5 (2)
Uzman Danışmanlar
This adviser analyzes the candles, determines their strength and volume. It trades when there is a high probability of continuing a trend that has formed a little earlier (based on several candles, the number of which is adjustable). Has the ability to use several methods for analyzing the strength of movement by candlelight. Many options are customizable. Input parameters Lots  - lot size; MinProfitForAutoClose - automatic closing of a transaction upon a return signal when the profit in points
FREE
MartinPro
Utibe Udoh
Uzman Danışmanlar
MartinPro   (or Martingale Pro) is a martingale-based  scalper EA. It is recommended to be traded on only one pair at a time -- preferably Gold or GBPUSD . You can set your initial FixLots based on increased equity or simply set the AutoLots to 'Yes' and the robot will use a computed initial lot size. Default setting may be OK for most trades.   Note that this is a martingale  EA; it starts with two opposite orders and opens additional (subsequent) orders with increased lot size and attempts to
MarkAndGain ll
Sergii Onyshchenko
Uzman Danışmanlar
This is a universal EA  with  positive (for traders) slippage. With the help of settings you can create your own strategy. It can be trend, counter-trend, averaged, grid, martingale :), antimartingale. Martingale  sooner or later loses. But you can treat trading as fun as a game. 1 use case. Suppose you have 50 dollars. Do you want to try your luck? You may to make small deposit and use my trading advisor. After 15 trading days, check the result. Of course, you need a virtual server for trading.
Multi Strategy Dashboard EA
Kevin Beltran Keena
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Multi instrument and multi time frame EA, with the best indicators.  The MSD EA can be used for automated and manual trading. Click on the '?' button on the dashboard to obtain information about the various elements of the MSD EA. Uses ATR Take Profits, ATR Stop Losses and ATR Trailing Stops. Comes with an FX Currency Strength meter and a Market Sessions indicator. Has the option to place Trade Lines (Buy, Sell, Close, Alarm). When the price reaches the trendline, the EA will perform the approp
RSI Bullseye Gold
Mazhar Ul Hassan Noorul Hassan Noor Ul Hassan
5 (2)
Uzman Danışmanlar
Overview RSI Bullseye Gold is a high-accuracy Expert Advisor (EA) designed exclusively for XAU/USD (Gold) trading. Built on an RSI-based sniper strategy, this EA identifies optimal entry points for sharp and efficient trade execution. Whether you're scalping or swing trading, RSI Bullseye Gold is optimized to consistently capture high-probability trades. Key Features RSI-Based Precision Entry: Detects overbought and oversold conditions for sniper-accurate trades. Gold-Focused Strategy: Special
FREE
Safetygrid
Montien Charoenpong
Uzman Danışmanlar
This EA  Can run EURUSD,GBPUSD, AUDUSD at Time frame H1 Balance start 1000$ Indicator with DOJI+BB to be confirm  for Entry MM with Grid system open not over 5 order and Can setting stop-loss begin set 30% Before run real you can optimize new  every time with your balance your risk Remark: Setting I will send to you after you bought because I will optimize to you with your balance and Money management plan
AI Pro
Phong Vu
Uzman Danışmanlar
AI Pro EA – Simple Execution, Smart Money Management Systematically grow your account with AI Pro, a straightforward yet powerful Expert Advisor designed to capture reliable momentum on higher timeframes. AI Pro avoids overcomplicating trading. This EA focuses on a proven core strategy: finding market consensus by tracking strong, consecutive candlestick movements. Why Choose AI Pro? Simple & Effective Logic: The EA enters trades only upon detecting 3 consecutive closing candles in the same di
Candle System EA
Hulya Cinar
Uzman Danışmanlar
Candle System EA is an automated trading robot that does not use any indicators and can trade using only candles. Opens orders using candle systems and algorithms we have created. It opens transaction using 5 different time frames. Works with 4 different pairs. Our goal with this EA is to find the right entry points. There is no need for any external intervention. Automatically does the EA all the work Real account live results = https://www.mql5.com/en/signals/862495 Features and Recommendati
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.76 (21)
Uzman Danışmanlar
Goldex AI: Bugünün başarısı yarının meyvesi olacak SINIRLI SÜRE IÇIN SÜPER INDIRIM! FİYAT ARTMADAN ÖNCE SON 2 KOPYA 299 USD. Canlı Sinyal > IC Markets Real: Goldex AI Yüksek riskli set Kılavuz ve yapılandırma dosyaları: Satın aldıktan sonra kılavuz ve yapılandırma dosyalarını almak için benimle iletişime geçin. Fiyat: Başlangıç fiyatı 899$'dır ve her on satıştan sonra 199$ artacaktır. Mevcut kopya sayısı: 2 Goldex AI - Sinir ağları, trend ve fiyat hareketi ile gelişmiş ticaret robotu. Goldex
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı       Quantum Emperor EA   , prestijli GBPUSD çiftinde işlem yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 uzman danışmanı! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli yatırımcılardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA satın alın ve  Quantum StarMan  ücretsiz edinin!*** Daha fazla ayrıntı için özelden sorun Büyüme Doğrulandı
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Uzman Danışmanlar
Scalp Unscalp, son derece hassas girişlerle hızlı kâr elde etmeyi amaçlayan kısa vadeli çift yönlü bir scalping sistemidir. Scalp Unscalp canlı sinyali yakında geliyor! Mevcut fiyat artırılacak. Sınırlı süreli fiyat 99 USD Grid yok, martingale yok. Her işlem kendi başına girilir Sanal dinamik takipli stop sistemi ile sabit stop loss mevcut Etkileşimli işlem paneli ve hassas lot büyüklüğü ayarları Önerilen Grafik: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zaman dilimi: H1 Girdiler Lot Boyutu Hesaplama Yönt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Uzman Danışmanlar
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (22)
Uzman Danışmanlar
Trend Ai EA, trend tanımlamayı eyleme geçirilebilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek kendi piyasa analizini yapan ve göstergenin tüm sinyallerini otomatik olarak devralan Trend Ai indikatörüyle çalışmak üzere tasarlanmıştır! EA, tamamen ayarlanabilir bir dizi harici parametre içerir ve yatırımcının uzmanını kendi tercihine göre özelleştirmesine olanak tanır. Yeşil nokta belirir belirmez EA, alım işlemine hazır hale gelir. Yükseliş trendi mavi okla onaylandığı anda EA, b
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Uzman Danışmanlar
PROP FİRMASI HAZIR!   (   SETFILE'ı indirin   ) PROMO BAŞLAT: Mevcut fiyata yalnızca birkaç kopya kaldı! Son fiyat: 990$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Altın Reaper'a hoş geldiniz! Çok başarılı Goldtrade Pro'yu temel alan bu EA, aynı anda birden fazla zaman diliminde çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve ticaret sıklığını çok muhafazakardan aşırı değişke
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Uzman Danışmanlar
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Vortex - geleceğe yatırımınız Vortex Gold EA uzman Danışmanı, Metatrader platformunda altın ticareti (XAU / USD) için özel olarak yapılmıştır. Tescilli göstergeler ve gizli yazarın algoritmaları kullanılarak oluşturulan bu EA, altın piyasasındaki karlı hareketleri yakalamak için tasarlanmış kapsamlı bir ticaret stratejisi kullanır. Stratejisinin temel bileşenleri, ideal giriş ve çıkış noktalarını doğru bir şekilde işaret etmek için birlikte çalışan CCI ve Parabolik Gösterge gibi klasik gösterge
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.4 (20)
Uzman Danışmanlar
Aura Black Edition, yalnızca ALTIN ​​ticareti yapmak için tasarlanmış tamamen otomatik bir EA'dır. Uzmanlar, 2011-2020 döneminde XAUUSD'de istikrarlı sonuçlar gösterdi. Hiçbir tehlikeli para yönetimi yöntemi kullanılmadı, martingale yok, grid veya scalp yok. Herhangi bir broker koşulu için uygundur. Çok katmanlı bir algılayıcı ile eğitilen EA Sinir Ağı (MLP), ileri beslemeli yapay sinir ağı (ANN) sınıfıdır. MLP terimi belirsiz bir şekilde kullanılır, bazen gevşek bir şekilde herhangi bir ileri b
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1055)
Uzman Danışmanlar
EA Gold Stuff, özellikle altın ticareti için tasarlanmış bir Uzman Danışmandır. İşlem, Gold Stuff göstergesi kullanılarak emir açılmasına dayalıdır, bu nedenle EA, trendi takip etmek anlamına gelen "Trend Follow" stratejisine göre çalışır. Gerçek zamanlı sonuçlar burada görüntülenebilir. Ayarları ve kişisel bir bonusu almak için satın alma işleminden hemen sonra benimle iletişime geçin!  Güçlü Destek ve Trend Tarayıcı göstergemizin ücretsiz bir kopyasını pm'den alabilirsiniz. Ben!  AYARLAR
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (60)
Uzman Danışmanlar
Only 1 copy left for $199 Tomorrow price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced pos
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Uzman Danışmanlar
️ Zaten Boring Pips EA sahibisiniz? Ekstra %30 indirim hakkınız var! Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin: Geri ödemenizi (rebate) nasıl alırsınız Trump’ın ikinci dönemi , küresel piyasaları sarsan kapsamlı gümrük tarifelerinin geri dönüşüyle birlikte, agresif ticaret politikalarında yeni bir dalgayı ateşledi. Orta Doğu’daki gerilimler , özellikle son zamanlarda İsrail ile İran arasında artış gösterdi — bu da petrol fiyatları üzerinde potansiyel bir baskı yaratıyor. Rusya–Uk
Capybara
Sergey Kasirenko
5 (32)
Uzman Danışmanlar
Capybara EA, Hama göstergesini temel alan gelişmiş bir otomatik trend takip sistemidir. Piyasanın düşüş eğilimi göstermesi ve göstergenin kırmızıya dönmesi durumunda EA satış yapacak, piyasa yükselişe geçip göstergenin maviye dönmesi durumunda EA satın alma yapacaktır. EA, yükseliş ve düşüş trendlerinin başlangıcını doğru bir şekilde tespit edebilir ve TP'ye ulaşana kadar açık işlemleri martingale/grid tarzında kontrol edecektir. Önerilen çiftler: Eurosd gibi tüm önemli çiftler; audusd; GBpusD;
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Uzman Danışmanlar
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.75 (91)
Uzman Danışmanlar
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Uzman Danışmanlar
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Uzman Danışmanlar
Lansman Promosyonu: Mevcut fiyattan sınırlı sayıda kopya mevcuttur Son fiyat: 990$ YENİ: 1 EA'yı ücretsiz alın!   (2 ticaret hesabı için) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files DayTrade Pro Algo'ya hoş geldiniz!   Yıllarca piyasaları inceledikten ve farklı stratejiler programladıktan sonra, iyi bir ticaret sisteminin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip bir algoritma buldum: Broker bağımsızdır Bağımsız y
BB Scalping
Vasiliy Strukov
5 (1)
Uzman Danışmanlar
BB Scalping uzmanı, altın alım satımında hassas bir şekilde güçlü bir çıkış/scalping ve martingale dışı bir başyapıtım olan son teknoloji ürünüm! Bu sistem, Bollinger bandı ve Zig-zag göstergesini birlikte kullanarak çıkışları yönetir. Bollinger bantlarının en yüksek ve en düşük seviyelerine birden fazla bekleyen emir verilir ve tetiklendiğinde, çıkış fiyatını takip eden ve emirler durdurulana kadar bir takip eden stop emri bulunur. EA, hesabınızı korumak ve riski doğru bir şekilde yönetmek için
Gold Trend Scalping MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Gold Trend Scalping'e Hoş Geldiniz LANS MANİPÜLASYONU: Sonraki fiyat: 899$ Son fiyat: 1999$   Gold Trend Scalping, özellikle altın için tasarladığım ilk EA'dir. EA, daha büyük zaman dilimlerine dayanan bir trend takip stratejisi kullanır. Büyük zaman dilimindeki ana trendi tespit etmek için süper trend kullanır ve ardından daha küçük zaman dilimlerinde işlemler açar. EA, her işlem için her zaman 100 pip olarak belirlenmiş sabit bir stop loss kullanır. Ayrıca karı güvence altına almak için bir
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Uzman Danışmanlar
ULTRA-OPTİMİZE EDİLMİŞ SÜRÜM – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , MT4 versiyonunda şimdiye kadarki en güçlü, en kararlı ve en rafine sürümdür. HFT, yalnızca Altın (XAUUSD) üzerinde M1 zaman diliminde işlem yapan yüksek frekanslı bir scalping uzman danışmandır. Günlük olarak çok sayıda işlem gerçekleştirir. Gerçek bir scalping stratejisi için çok makul lot büyüklükleriyle çalışır ve bu nedenle özel scalping hesapları (RAW veya ECN) gerektirir. ICMarkets , özellikle düşük spread ve daha az slippa
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Uzman Danışmanlar
Tanıtımı başlat! 449$'dan sadece birkaç kopya kaldı! Sonraki fiyat: 599$ Son fiyat: 999$ 1 EA'yı ücretsiz alın (2 ticari hesap için) -> satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro, Altın ticareti EA'ları kulübüne katılıyor, ancak büyük
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Uzman Danışmanlar
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Uzman Danışmanlar
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Uzman Danışmanlar
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Uzman Danışmanlar
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Uzman Danışmanlar
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor, kârsız pozisyonları kurtarmak için tasarlanmış bir sistemdir.   Yazarın algoritması kaybeden bir pozisyonu kilitler, onu birçok ayrı parçaya böler ve her birini ayrı ayrı kapatır. Kolay kurulum, düşüş durumunda gecikmeli başlatma, kilitleme, diğer Uzman Danışmanları devre dışı bırakma, trend filtreleme ile ortalama alma ve kaybedilen bir pozisyonun kısmi kapanması tek bir araçta yerleşiktir. Sadece tüm gruplarda siparişleri kapatan şebeke stratejilerinin aksine, kayıplarla daha g
Croesus Gold EA MT4
Lin Lin Ma
3.43 (7)
Uzman Danışmanlar
Product Introduction to Croesus Gold EA   Croesus Gold EA is a professional automated trading tool developed specifically for the MetaTrader 4 (MT4) trading platform. It focuses primarily on the XAUUSD (gold) trading instrument and is highly optimized for 5-minute (M5) chart scenarios, aiming to provide traders with efficient and precise automated trading solutions. Given the characteristics of gold’s frequent short-term price fluctuations and fast market rhythm, this EA replaces manual monitor
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Uzman Danışmanlar
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Yazarın diğer ürünleri
CapitalGrid
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
Code Components and Functionality: Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
FREE
Capitalrecover2
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
CapitalSMC
Mr Nisit Noijeam
5 (3)
Göstergeler
The "SMC Trading Strategy" or "Smart Money Concept" is a trading strategy that focuses on understanding and following the movements of "large capital" or "Smart Money", which usually refers to institutional investors or major players who can influence the stock or asset markets. This strategy relies on technical and behavioral market analysis to predict market or stock price directions by observing the actions of Smart Money. These investors are believed to have more information, resources, and
FREE
CapitalTrendline2
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์ เป
FREE
CapitalVolumeprofile
Mr Nisit Noijeam
Göstergeler
Volume Profile เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ระดับการซื้อขายของตลาดในแต่ละระยะเวลาโดยใช้ปริมาณการซื้อขาย (volume) ซึ่งช่วยให้เราเข้าใจว่ามีการซื้อขายเกิดขึ้นมากที่สุดที่ราคาใด รวมทั้งช่วยในการหาจุดที่มีความนิยมในการซื้อขาย (Point of Control: POC) และระดับการซื้อขายอื่น ๆ ที่สำคัญ เรียกว่า Value Area. การใช้งาน Volume Profile ในการวิเคราะห์ตลาดมักจะมีขั้นตอนดังนี้: กำหนดระยะเวลาที่ต้องการวิเคราะห์ : เราต้องกำหนดระยะเวลาที่เราสนใจในการวิเคราะห์ Volume Profile เช่น ชั่วโมง, วัน, หรือสัปดาห์
FREE
Capitalallweather
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
BB-Trader Pro: ปลดล็อกพลังการเทรดทำกำไรในทุกสภาวะตลาด! เบื่อไหม? กับ EA ที่ใช้ได้ดีแค่ในตลาดบางช่วง... พอตลาดเปลี่ยนจากมีเทรนด์เป็น Sideways สัญญาณก็เริ่มพลาด ล้างพอร์ตโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย BB-Trader Pro EA อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ "คิดและปรับตัว" ได้เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ! "สมองกลสองโหมด" กลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจหลักของ BB-Trader Pro คือความสามารถในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดจาก Bollinger Bands และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ โหมดเทรดปกติ (N
FREE
Capitalrecover
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
FREE
CapitalMAGL
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
GRID MA TRADING Trading Strategy Overview Moving Average (MA) Based Decisions : The EA uses a Moving Average (MA) as a key indicator for its trading decisions. The type (Simple, Exponential, Smooth, Linear Weighted), period, and shift of the MA are configurable. It decides whether to buy or sell based on the position of the price relative to the MA. For example, it may stop buying if the price is below the MA or stop selling if the price is above the MA. Grid Trading System : The EA appears to i
FREE
CapitalTrendline
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์
CapitalCraftpercent
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
การดำเนินงานพื้นฐาน : EA ทำงานโดยใช้หลักการของการเทรดแบบกริด ซึ่งหมายถึงการวางคำสั่งซื้อและขายเป็นระยะๆ (กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา) ภายในโซนที่กำหนดไว้ พารามิเตอร์ป้อนข้อมูล : EA ใช้พารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น ขนาดกริด, กำไรที่คาดหวัง, การหยุดขาดทุน (ทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์), โซนสำหรับการซื้อและขาย, ขนาดล็อต, และจำนวนคำสั่งสูงสุดที่อนุญาต พารามิเตอร์เหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดวิธีการทำงานของ EA การเริ่มต้น (OnInit) : เมื่อ EA เริ่มทำงาน, มันจะทำการเริ่มต้นโดยสร้างป้ายบนกราฟ (ชื่อ "MTRADER_Labe
CapitalRiskPerTrade
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor (EA),  MA Following  commonly known as a trading bot. It implements a grid trading strategy with the following characteristics: Moving Average and Standard Deviation : The EA uses a Moving Average (MA) as the core of its trading strategy, combined with Standard Deviation (SD) for trade entry and exit decisions. There are four types of MAs available: Simple, Exponential, Smoothed, and Linear Weighted. Users can select the MA type and set its period, as well as the period and facto
CapitalAsgard
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
This EA, named "MTRADER," is designed for the MT4 (MetaTrader 4) trading platform. It operates based on a grid trading strategy and includes functionality for both buy and sell orders. Here's an overview of its key features and functionalities: Trading Zones: The EA operates within specified price zones for buying and selling. BuyZoneStart and BuyZoneEnd define the range within which the EA will consider placing buy orders, while SellZoneStart and SellZoneEnd define the range for sell orders. Or
CapitalCraft
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
A Grid EA (Grid Expert Advisor) is an automated trading system used in the financial markets that employs a grid trading strategy. Grid trading involves opening buy and sell orders at predetermined price levels, with a specified price interval, known as the price grid. This trading strategy is similar to placing Buy Limit and Sell Limit orders at pre-defined price and time intervals. The EA operates automatically based on predefined rules and typically includes the following features: Price Gr
CapitalRoyal
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
MA trend following 1sd signal  The EA appears to use a combination of moving averages and standard deviation to make trading decisions, with the option to increase lot sizes after consecutive losses, potentially aiming for a martingale-like strategy. It's important to note that while EAs can automate trading, they come with risks, especially when using strategies like lot size increase on loss. Users should thoroughly backtest and understand the EA's strategy and risks before using it in live tr
Capital ATR
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
Expert Advisor (EA) for MetaTrader 4 (MT4) platform, named MTRADER. Its primary strategy appears to be a grid trading strategy based on moving averages and average true range (ATR) volatility. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Initialization Parameters : It defines various input parameters such as Moving Average Type (Simple, Exponential, Smoothed, or Linear Weighted), Moving Average Period, ATR Period, ATR Factor, Initial Lot Size, etc. These parameters can be adjust
Capital Pivot
Mr Nisit Noijeam
Göstergeler
Pivot Points และระดับ (Support) และ(Resistance) บนแผนภูมิการเทรดใน MetaTrader 4 สำหรับตลาด Forex : คำนวณ Pivot Points : สคริปต์คำนวณจุด Pivot โดยใช้ข้อมูลราคาประวัติศาสตร์ เช่น ราคาเปิด, ราคาสูงสุด, ราคาต่ำสุด, และราคาปิด จากช่วงเวลาที่กำหนด (เช่น วัน, ชั่วโมง, ฯลฯ) จุด Pivot และระดับต่างๆ เช่น R1, R2, R3 (ระดับการต้านทาน) และ S1, S2, S3 (ระดับการสนับสนุน) ถูกคำนวณออกมา แสดงบนแผนภูมิ : หลังจากคำนวณจุด Pivot และระดับต่างๆ, สคริปต์จะแสดงเส้นเหล่านี้บนแผนภูมิ MT4 เพื่อช่วยให้นักเทรดสามารถเห็นจุดที่
Capital Trend
Mr Nisit Noijeam
Göstergeler
indicator named "MTRADER" designed to be used with the MetaTrader 4 trading platform. It appears to be a technical analysis tool for forex or stock market trading. Here's a breakdown of its key components and functionalities: Indicator Properties and Inputs : The code begins by setting up basic properties of the indicator, such as its name, version, and drawing styles. It defines two indicator buffers with blue and red colors, likely used for graphical representation on charts. Input parameters
Capitalgrid01
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
A grid trading strategy is a method used in financial markets, particularly in forex trading, that involves placing buy and sell orders at regular intervals above and below a set price level. This creates a grid-like pattern of orders on the chart, hence the name "grid trading." Here’s a detailed explanation: Grid Trading Strategy Basic Concept : Grid trading is designed to capitalize on market volatility. The strategy works best in ranging or sideways markets, where prices fluctuate within a c
MAcapitalzone
Mr Nisit Noijeam
Uzman Danışmanlar
OIL Product setting  Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้) ค่าที่ตั้งไว้: 50 อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ) ค่าที่ตั้งไว้: true อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง) ค่าที่ตั้งไว้: 85.0 อธิบ
CapitalMIXindy
Mr Nisit Noijeam
Göstergeler
The indicator plots up/down buffer arrows in the chart window two of the following indicator conditions are met. Moving Average ; Moving Average Convergence/Divergence (MACD ); Oscillator of Moving Averages (OsMA ); Stochastic Oscillator ; Relative Strength Index (RSI) ; Commodity Channel Index (CCI) ; Relative Vigor Index (RVI ); Average Directional Index (ADX) ; Triple Exponential Average ; Bollinger Bands ; ตัวบ่งชี้จะพล็อตลูกศรขึ้น/ลงในหน้าต่างแผนภูมิเมื่อตรงตามเงื่อนไขของตัวบ่งชี้สองตัวต่อ
CapitalSupportResistance
Mr Nisit Noijeam
Göstergeler
"Support and Resistance" is a fundamental concept in technical analysis for trading stocks, currencies, or other assets in financial markets. Here's how to use it: Identifying Support Support is a price level where buying is strong. When the price drops to this level, there tends to be significant buying activity, preventing the price from falling further. Identifing Support: Look for the lowest points in a given period and find levels where the price has bounced back up multiple times. Usage:
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt