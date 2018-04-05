Capitalrecover2

  • HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY



  • EA_Name

    • ค่า: HFT MTRADER
    • ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History)

  • Lot_fix

    • ค่า: 0.02
    • ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆLots_X
    • ค่า: 1.5
    • ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้

  • High_Low_end_candle

    • ค่า: 10
    • จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระดับ High และ Low เพื่อหาช่วงราคาในการเปิดคำสั่งซื้อขาย

  • High_Low_pips

    • ค่า: 250
    • ระยะห่างระหว่างระดับ High และ Low ที่กำหนดในหน่วยของ pip ซึ่งจะถูกใช้ในการตั้งค่าเงื่อนไขการ Hedge

  • Close_money

    • ค่า: 5.0
    • เป้าหมายกำไรในหน่วยเงิน (Currency) เมื่อถึงกำไรที่กำหนด EA จะปิดคำสั่งทั้งหมด

  • Magic Number

    • ค่า: 5476
    • เป็นรหัสเฉพาะสำหรับคำสั่งเทรดที่เปิดโดย EA เพื่อแยกความแตกต่างระหว่างคำสั่งเทรดที่มาจาก EA ตัวนี้กับคำสั่งอื่น ๆ




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    XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
    The Gold Space
    Ayush V Jain
    5 (3)
    Experts
    Price Increases on monday. Live Signal on Vantage https: // www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminate
    Nexorion Initium Novum EA
    Valentina Zhuchkova
    4.17 (24)
    Experts
    NEXORION: Initium Novum — Deterministic Logic and Algorithmic Synthesis NEXORION is an institutional-grade analytical complex based on rigorous mathematical liquidity processing algorithms. The core concept of the project is "computational transparency": the expert advisor transforms chaotic price feeds into structured geometric zones, visualizing the decision-making process directly on the trading chart. Real-Time Monitoring https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signa
    Gold Neural Core
    TICK STACK LTD
    5 (8)
    Experts
    Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
    Chiroptera
    Rob Josephus Maria Janssen
    4.56 (48)
    Experts
    Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
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    Mr Nisit Noijeam
    Experts
    EnJoy  trend line It is a basic tool in technical analysis which is used to track and predict the direction of price movements. It is created by connecting the lowest or highest points of prices on the chart. To create a straight line that helps in interpreting market direction. For example: Uptrend Line: Connects multiple low points on the chart. It indicates a continuous increase in prices. Downtrend Line: Connects multiple highs. It indicates a continuous decrease in prices. เส้นเทรนด์ไลน์
    CapitalMAGL
    Mr Nisit Noijeam
    Experts
    GRID MA TRADING Trading Strategy Overview Moving Average (MA) Based Decisions : The EA uses a Moving Average (MA) as a key indicator for its trading decisions. The type (Simple, Exponential, Smooth, Linear Weighted), period, and shift of the MA are configurable. It decides whether to buy or sell based on the position of the price relative to the MA. For example, it may stop buying if the price is below the MA or stop selling if the price is above the MA. Grid Trading System : The EA appears to i
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    การดำเนินงานพื้นฐาน : EA ทำงานโดยใช้หลักการของการเทรดแบบกริด ซึ่งหมายถึงการวางคำสั่งซื้อและขายเป็นระยะๆ (กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา) ภายในโซนที่กำหนดไว้ พารามิเตอร์ป้อนข้อมูล : EA ใช้พารามิเตอร์หลายอย่าง เช่น ขนาดกริด, กำไรที่คาดหวัง, การหยุดขาดทุน (ทั้งหมดเป็นเปอร์เซ็นต์), โซนสำหรับการซื้อและขาย, ขนาดล็อต, และจำนวนคำสั่งสูงสุดที่อนุญาต พารามิเตอร์เหล่านี้มีความสำคัญในการกำหนดวิธีการทำงานของ EA การเริ่มต้น (OnInit) : เมื่อ EA เริ่มทำงาน, มันจะทำการเริ่มต้นโดยสร้างป้ายบนกราฟ (ชื่อ "MTRADER_Labe
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    Mr Nisit Noijeam
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    Mr Nisit Noijeam
    Experts
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    CapitalCraft
    Mr Nisit Noijeam
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    A Grid EA (Grid Expert Advisor) is an automated trading system used in the financial markets that employs a grid trading strategy. Grid trading involves opening buy and sell orders at predetermined price levels, with a specified price interval, known as the price grid. This trading strategy is similar to placing Buy Limit and Sell Limit orders at pre-defined price and time intervals. The EA operates automatically based on predefined rules and typically includes the following features: Price Gr
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    Mr Nisit Noijeam
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    OIL Product setting  Define maximum allowed slippage as an input parameter (กำหนดค่า Slippage สูงสุดที่ยอมรับได้) ค่าที่ตั้งไว้: 50 อธิบาย: กำหนดความแตกต่างสูงสุดระหว่างราคาที่คาดว่าจะได้ซื้อขายกับราคาจริงที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการซื้อขายที่เกิดขึ้นในราคาที่ไม่ต้องการ Enable buy orders (เปิดให้รับคำสั่งซื้อ) ค่าที่ตั้งไว้: true อธิบาย: กำหนดว่าจะเปิดใช้งานการซื้อ (Buy Orders) หรือไม่ ถ้า true แสดงว่าเปิดการซื้อขาย Initial price for red line (ราคาเริ่มต้นสำหรับเส้นแดง) ค่าที่ตั้งไว้: 85.0 อธิบ
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    Mr Nisit Noijeam
    Experts
    กลยุทธ์ HFT Hedging แบบปรับลอตเพิ่ม ตั้งต้นด้วยสถานะสองฝั่ง (Long และ Short) ในการ Hedging คุณจะเปิดสถานะทั้งฝั่ง Long และ Short พร้อมกันในตราสารเดียวกันเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง คุณจะเริ่มเปิดสถานะโดยใช้ลอตต่ำที่สุด เพื่อทดสอบทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาด ใช้เงื่อนไขในการเปิดสถานะเพิ่มเติม (ปรับลอตเพิ่ม) เมื่อสถานะหนึ่งขยับเข้าใกล้เป้าหมายกำไร (Take Profit หรือ TP) หรือเริ่มเข้าเขตทำกำไร (เช่น เมื่อ ATR หรือ ค่า Technical Indicator อื่นๆ บอกถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ
    Capitalrecover
    Mr Nisit Noijeam
    Experts
    HFT  ZONE MOMENTUM RECOVERY EA_Name ค่า: HFT MTRADER ใช้สำหรับระบุชื่อของ EA เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการหรือตรวจสอบในประวัติการเทรด (History) Lot_fix ค่า: 0.02 ใช้กำหนดขนาดของล็อตคงที่ (Fixed Lot Size) ที่ EA จะเปิดในแต่ละคำสั่งเทรด โดยไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่น ๆ Lots_X ค่า: 1.5 ตัวคูณล็อต (Lot Multiplier) ซึ่งมักใช้ในการเพิ่มขนาดล็อตในลักษณะการ Martingale หรือ Hedging โดยเมื่อขาดทุนหรือเปิดคำสั่งถัดไป ระบบจะเพิ่มล็อตตามค่าที่กำหนดไว้ High_Low_end_candle ค่า: 10 จำนวนแท่งเทียนที่ใช้ในการคำนวณระ
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    Mr Nisit Noijeam
    Experts
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    CapitalGrid
    Mr Nisit Noijeam
    Experts
    Code Components and Functionality Basic Information #property : Used to define the EA properties like copyright, link, version, and description. input : Parameters that users can customize in the EA, such as enabling/disabling buy/sell orders, price levels, take profit points, lot sizes, etc. Main Functions OnInit() : Executes when the EA is initialized. It creates a label on the chart and draws red lines at specified price levels (Red Line). OnDeinit(const int reason) : Executes when the EA is
    Capitalallweather
    Mr Nisit Noijeam
    Experts
    BB-Trader Pro: ปลดล็อกพลังการเทรดทำกำไรในทุกสภาวะตลาด! เบื่อไหม? กับ EA ที่ใช้ได้ดีแค่ในตลาดบางช่วง... พอตลาดเปลี่ยนจากมีเทรนด์เป็น Sideways สัญญาณก็เริ่มพลาด ล้างพอร์ตโดยไม่รู้ตัว ถึงเวลาแล้วที่จะปฏิวัติการเทรดของคุณด้วย BB-Trader Pro EA อัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ "คิดและปรับตัว" ได้เหมือนเทรดเดอร์มืออาชีพ! "สมองกลสองโหมด" กลยุทธ์ที่ไม่เคยหยุดนิ่ง หัวใจหลักของ BB-Trader Pro คือความสามารถในการวิเคราะห์ความผันผวนของตลาดจาก Bollinger Bands และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การเทรดโดยอัตโนมัติ โหมดเทรดปกติ (N
    Doncapital
    Mr Nisit Noijeam
    Experts
    https://youtu.be/j_LyNuxNmpc?si=8gKkEP8Mx11TAoqJ อีเอตัวนี้คือ "Grid Trading EA แบบ 2 ทาง (Buy/Sell ทำงานอิสระ)" ที่เสริมระบบป้องกันความเสี่ยงขั้นสูง กลยุทธ์หลัก (Independent Grid): วางตาข่าย Buy และ Sell แยกกัน ถ้าราคาขยับไปชนเส้น Grid ที่ตั้งไว้ บอทก็จะเปิดออเดอร์ฝั่งนั้นๆ สะสมไปเรื่อยๆ ตัวกรองเทรนด์ (Donchian Channel): ใช้ประเมินกรอบราคา สามารถสั่งให้บอท "หยุด" เปิดออเดอร์สวนเทรนด์ (เช่น ห้าม Buy ถ้าราคาอยู่ครึ่งล่าง) และใช้เส้น Donchian เป็นจุดเลื่อน Stop Loss อัตโนมัติได้ ระบบรวบกำไร (Auto
    Scout Alpha
    Mr Nisit Noijeam
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    Spread Arbitrage Line คืออะไร อินดิเคเตอร์ตัวนี้เป็นเครื่องมือสำหรับดู ส่วนต่างราคา (Spread) ระหว่าง สินทรัพย์ที่เปิดกราฟอยู่ กับ สินทรัพย์อีกตัวที่เราเลือก พูดง่าย ๆ คือช่วยให้เห็นว่า ตอนนี้ราคาของ 2 สินทรัพย์ “ห่างกันมากหรือน้อย” กว่าปกติหรือไม่ เหมาะกับคนที่ดูคู่สัมพันธ์ของราคา เช่น Pair Trading Spread Trading Arbitrage แนวสถิติ การหาจังหวะที่ราคาสองตัวเบี่ยงออกจากกันมากเกินไป อินดิเคเตอร์นี้ดูอะไรได้บ้าง ตัวอินดิเคเตอร์จะมี 3 ส่วนหลัก 1) เส้น Spread เป็นเส้นหลักของอินดิเคเตอร์ แสดงค่าความต่า
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