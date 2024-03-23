SchaffTrendCycle

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Schaff Trend Cycle (STC)  "CON ALERTAS"


El Indicador Schaff Trend Cycle (STC) es una herramienta técnica utilizada en el trading e inversión para identificar tendencias y generar señales de compra o venta.

  1. ¿Qué es el Schaff Trend Cycle?
    • El STC fue desarrollado por Doug Schaff para mejorar las medias móviles incorporando análisis de ciclos.
    • Su objetivo es identificar tendencias y cambios de tendencia midiendo la fuerza y velocidad de los cambios de precio.
    • Es un oscilador que mide la velocidad de los movimientos de precio.
  2. Cálculo del Schaff Trend Cycle:
    • Una versión común del cálculo STC es la siguiente:
      • Resta la EMA (media móvil exponencial) de 23 períodos de la EMA de 50 períodos.
      • Luego, suaviza el resultado con una media móvil de 10 períodos.
    • El STC oscila entre 0 y 100. Valores por encima de 50 indican una tendencia alcista, mientras que valores por debajo de 50 indican una tendencia bajista.
  3. Características del STC:
    • Identifica tendencias de manera más suave y sensible que las medias móviles tradicionales y, en ciertos parámetros, incluso que el MACD.
    • Combina beneficios de indicadores de tendencia y ciclo, minimizando sus desventajas como retrasos o señales falsas.
  4. Modo de Uso:
    • Tendencia alcista: Cuando el STC está por encima de 50, considera buscar oportunidades de compra.
    • Tendencia bajista: Cuando el STC está por debajo de 50, considera oportunidades de venta.
    • Oversold (sobreventa): Si el STC revierte después de caer por debajo de 25, podría indicar condiciones de sobreventa.
    • Overbought (sobrecompra): Si el STC cae desde arriba de 75, podría indicar condiciones de sobrecompra.

5.     Varios usos de STC

En primer lugar, configure los parámetros. El STC tiene tres (3) parámetros: el período rápido y el período lento. El período rápido determina qué tan rápido reacciona el indicador a los cambios de precios, mientras que el período lento suaviza la señal. Los valores predeterminados para los períodos rápido y lento tienden a ser 23 y 50, respectivamente. El tercer parámetro es el parámetro de suavizado, que normalmente se establece en 10.

Un uso del STC es identificar tendencias. Esto se hace buscando períodos sostenidos en los que el indicador esté por encima o por debajo de la línea cero. Una línea STC ascendente indica una tendencia alcista, mientras que una línea STC descendente indica una tendencia bajista.

Otro uso del STC es identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Esto se hace observando los períodos en los que el indicador está por encima o por debajo de los niveles 25 y 75. Una línea STC que está por encima del nivel 75 indica una condición de sobrecompra, mientras que una línea STC que está por debajo del nivel 25 indica una condición de sobreventa.

Además, el STC se puede utilizar para generar señales de compra y venta buscando cruces de la línea STC con la línea cero. Se genera una señal de compra cuando la línea STC cruza por encima de la línea cero, mientras que se genera una señal de venta cuando la línea STC cruza por debajo de la línea cero.

  1. Recomendaciones:
    • Combina el STC con otros indicadores para confirmar señales.
    • Ajusta los parámetros según tu estilo de trading y el activo que estés analizando.
  2. Entradas al Mercado con el STC:
    • Compra: Busca oportunidades de compra cuando el STC cruza por encima de 50 y muestra una tendencia alcista.
    • Venta: Considera vender cuando el STC cruza por debajo de 50 y muestra una tendencia bajista.

Recuerda siempre practicar con una cuenta demo antes de operar con dinero real y adapta estas recomendaciones a tu estrategia personal.

 

Es importante tener en cuenta que el indicador STC no es perfecto y, en ocasiones, puede generar señales falsas. Otra nota importante es que el indicador debe usarse junto con otros indicadores de análisis técnico y análisis fundamental para confirmar cualquier señal que genere.


Reviews 5
Mica
16
Mica 2025.06.07 13:25 
 

An excellent indicator for my strategy. Everything is working as it should. Thank you

Oleg Pokhilko
321
Oleg Pokhilko 2024.03.28 20:15 
 

thank you for indicator. could you please add an alert in instance, but not after the candle is closed

Findolin
2670
Findolin 2024.03.27 12:02 
 

Ein sehr guter Indikator mit hoher Effizienz und Komfort (visuelle und akustische Signale). Vielen Dank!

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Mica
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Mica 2025.06.07 13:25 
 

An excellent indicator for my strategy. Everything is working as it should. Thank you

Louis Peplerd
133
Louis Peplerd 2025.04.01 16:12 
 

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Javier Herrera
448
Javier Herrera 2024.08.26 01:00 
 

User didn't leave any comment to the rating

Oleg Pokhilko
321
Oleg Pokhilko 2024.03.28 20:15 
 

thank you for indicator. could you please add an alert in instance, but not after the candle is closed

Juan Manuel Rojas Perez
12065
Reply from developer Juan Manuel Rojas Perez 2024.04.03 22:45
You are welcome! I can definitely add a real-time alert, so it goes off before the candle closes. I'll be sure to implement that for you in the near future.
Findolin
2670
Findolin 2024.03.27 12:02 
 

Ein sehr guter Indikator mit hoher Effizienz und Komfort (visuelle und akustische Signale). Vielen Dank!

Juan Manuel Rojas Perez
12065
Reply from developer Juan Manuel Rojas Perez 2024.04.03 22:48
Es ist schön zu wissen, dass der Indikator für Sie nützlich war! Wenn Sie noch etwas brauchen, zögern Sie nicht, es mir zu sagen. Dann sagen Sie uns, welche Blinkerkonfiguration Ihnen am besten gefällt.
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