Indicador Maestro del Trader

Indicador Maestro del Trader

Características Principales:

  1. Spread del Mercado en Tiempo Real: Visualiza el diferencial entre el precio de compra y venta directamente en tu gráfico. 

  2. Cuenta Regresiva del Cierre de Vela: No más sorpresas al final de la vela. El indicador muestra un cronómetro que te informa cuánto tiempo queda antes de que se cierre la vela actual. ¡Actúa con precisión en los momentos cruciales!

  3. Ganancias o Pérdidas en Tiempo Real: ¿Estás en verde o en rojo? El Indicador Maestro del Trader te muestra tus ganancias o pérdidas en tiempo real. Mantén un ojo en tus resultados sin tener que cambiar de ventana.

  4. Porcentaje de Ganancias en Tiempo Real: ¿Cuál es tu tasa de éxito? Este indicador calcula automáticamente el porcentaje de ganancias basado en tus operaciones recientes. 

  5. Pips Recorridos por tu Entrada: ¿Cuántos pips has ganado o perdido desde que abriste tu posición? El indicador te lo dice de manera clara y concisa. Ajusta tus stops y take profits con confianza.

Personalización y Comodidad:

  • Ajustes Personalizables: El Indicador Maestro del Trader te permite personalizar colores, tamaños de fuente y otros detalles para que se adapte perfectamente a tu estilo de trading..


Recuerda siempre hacer tu propio análisis y gestionar tus riesgos. ¡Buena suerte en tus operaciones! 




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A new King in town - Indicator + Order management indications(tp1+tp2+tp3) + Optional Telegram Signal sender   INCLUDED (FREE) ( FULL TRADING  and SIGNAL SYSTEM ) Our best EA for Gold: Gold Slayer  This indicator includes an advanced Strategy, a trading system with customisable order management and a mean reversion system that combines envelope extensions, backed by multiple intelligent confirmation filters like RSI to catch high probability reversal entries with BUY and SELL signals . The indi
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SchaffTrendCycle
Juan Manuel Rojas Perez
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Schaff Trend Cycle (STC)  "CON ALERTAS" El Indicador Schaff Trend Cycle (STC) es una herramienta técnica utilizada en el trading e inversión para identificar tendencias y generar señales de compra o venta. ¿Qué es el Schaff Trend Cycle? El STC fue desarrollado por Doug Schaff para mejorar las medias móviles incorporando análisis de ciclos. Su objetivo es identificar tendencias y cambios de tendencia midiendo la fuerza y velocidad de los cambios de precio. Es un oscilador que mide la velocidad
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Velas MTF
Juan Manuel Rojas Perez
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Velas Multi Time Frame Las velas multi time frame, también conocidas como "MTF candles" en inglés, son un indicador técnico que permite visualizar velas japonesas de un marco temporal diferente al marco temporal principal en el que estás operando. Este enfoque ofrece una perspectiva más amplia del comportamiento del precio, lo que resulta especialmente útil para los traders que emplean estrategias de acción del precio. A continuación, se detallan los conceptos clave relacionados con este indic
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Tendencia Magica
Juan Manuel Rojas Perez
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Heiken Ashi Suavizado
Juan Manuel Rojas Perez
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El **Heiken Ashi Smoothed** es una versión suavizada del indicador técnico Heiken Ashi, que se utiliza en el análisis de gráficos de velas para identificar tendencias del mercado y pronosticar movimientos de precios. Este indicador se basa en el promedio de datos de precios para formar un gráfico de velas que ayuda a los traders a filtrar el ruido del mercado. **¿Para qué sirve?** Este indicador se utiliza para identificar cuándo los traders deben permanecer en una operación y cuándo está por
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MAs Multi Tiempo
Juan Manuel Rojas Perez
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El indicador técnico propuesto es un sistema de medias móviles de múltiples marcos temporales diseñado para ayudar a los operadores del mercado financiero a seguir de cerca los movimientos tendenciales. Al combinar medias móviles de diferentes períodos, este indicador ofrece una visión más completa de la dirección de la tendencia, lo que permite a los traders identificar oportunidades de trading con mayor precisión. Al utilizar este indicador, los operadores pueden maximizar sus ganancias al tom
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PreCogniTrade
Juan Manuel Rojas Perez
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PreCogniTrade : Un Indicador Técnico Avanzado para Predecir el Mercado (Fase Beta) El  PreCogniTrade  es un indicador técnico revolucionario diseñado para los traders que buscan una ventaja competitiva en los mercados financieros. Este indicador no solo analiza las tendencias actuales, sino que también predice los movimientos futuros de los precios con una precisión asombrosa, lo que lo convierte en una herramienta de incalculable valor para cualquier estrategia de trading. Características Pri
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Novato
Juan Manuel Rojas Perez
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Descubre el poderoso aliado que te guiará en el laberinto de los mercados financieros. Este indicador revolucionario te llevará de la incertidumbre a la claridad, permitiéndote identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Mejora tus decisiones de entrada y salida, optimiza tus operaciones y ¡multiplica tus ganancias con confianza. ¡Para más información, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en https://t.me/Profit_Evolution  ¡Allí encontrarás contenido exclusivo, an
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Trend detection index TDI
Juan Manuel Rojas Perez
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El Trend Detection Index (TDI) es un indicador técnico introducido por M. H. Pee. Se utiliza para detectar cuándo ha comenzado una tendencia y cuándo ha llegado a su fin. El TDI puede usarse como un indicador independiente o combinado con otros; se desempeñará bien en la detección del comienzo de las tendencias. Los indicadores de tendencia son esenciales para detectar las tendencias de los mercados financieros. Estos indicadores ayudan a determinar la dirección que probablemente siga el activ
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Non Lag Ma MTF
Juan Manuel Rojas Perez
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Versión Beta El indicador técnico Non Lag MA MTF (Non-Lagged Moving Average Multi-Time Frame) es una versión avanzada del Non Lag MA que permite visualizar la media móvil en varios marcos temporales simultáneamente.   Pros: - Visión integral: Proporciona una visión más completa al mostrar la media móvil en diferentes marcos temporales en un solo gráfico. - Anticipación de tendencias: Ayuda a anticipar cambios de tendencia al observar la convergencia o divergencia de las medias móviles en distint
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Novato alertas
Juan Manuel Rojas Perez
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Lineas de tendencia perfecta
Juan Manuel Rojas Perez
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El indicador técnico conocido como   Líneas de Tendencia Perfecta . Este indicador es una herramienta valiosa en el análisis técnico y se utiliza para mejorar la toma de decisiones en el trading. Aquí tienes una descripción paso a paso de cómo funciona y cómo puede ser utilizado por los traders: Identificación de Tendencias : Las líneas de tendencia perfecta se dibujan conectando dos o más puntos de precio en un gráfico, revelando así la dirección general del mercado. Una línea ascendente indica
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Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
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MT5 Enveloping Pattern Detector: Your competitive advantage in trading Are you looking for a tool to help you accurately identify the best trading opportunities in the forex market? Our Engulfing Pattern Detector provides you with a highly reliable buy or sell signal, based on one of the most recognized and effective Japanese candlestick patterns: the engulfing pattern. With an average success rate of 70%, this indicator will allow you to make safer and more profitable investment decisions. Don'
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Martillo con alertas
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MT5 Hammer Pattern Detector: Your guide to more profitable operations Tired of searching for the best trading opportunities? Our innovative indicator gives you a competitive advantage by automatically identifying hammer patterns on your charts. Known for its high probability of success, the hammer pattern has been a fundamental tool in the arsenal of experienced traders for decades. Our indicator, designed to accurately detect this key pattern, will allow you to: Identify trend reversals earl
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