Indicador Maestro del Trader
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Juan Manuel Rojas PerezDurante años trabajé en gestión de riesgo para empresas y comunidades. Esa experiencia me enseñó que el éxito en los mercados no se trata de ganar rápido, sino de proteger el capital y operar con consistencia.
- Version: 1.0
Indicador Maestro del Trader
Características Principales:
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Spread del Mercado en Tiempo Real: Visualiza el diferencial entre el precio de compra y venta directamente en tu gráfico.
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Cuenta Regresiva del Cierre de Vela: No más sorpresas al final de la vela. El indicador muestra un cronómetro que te informa cuánto tiempo queda antes de que se cierre la vela actual. ¡Actúa con precisión en los momentos cruciales!
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Ganancias o Pérdidas en Tiempo Real: ¿Estás en verde o en rojo? El Indicador Maestro del Trader te muestra tus ganancias o pérdidas en tiempo real. Mantén un ojo en tus resultados sin tener que cambiar de ventana.
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Porcentaje de Ganancias en Tiempo Real: ¿Cuál es tu tasa de éxito? Este indicador calcula automáticamente el porcentaje de ganancias basado en tus operaciones recientes.
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Pips Recorridos por tu Entrada: ¿Cuántos pips has ganado o perdido desde que abriste tu posición? El indicador te lo dice de manera clara y concisa. Ajusta tus stops y take profits con confianza.
Personalización y Comodidad:
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Ajustes Personalizables: El Indicador Maestro del Trader te permite personalizar colores, tamaños de fuente y otros detalles para que se adapte perfectamente a tu estilo de trading..
Recuerda siempre hacer tu propio análisis y gestionar tus riesgos. ¡Buena suerte en tus operaciones!