Indicador Maestro del Trader

Trend detection index TDI Juan Manuel Rojas Perez Indicators

El Trend Detection Index (TDI) es un indicador técnico introducido por M. H. Pee. Se utiliza para detectar cuándo ha comenzado una tendencia y cuándo ha llegado a su fin. El TDI puede usarse como un indicador independiente o combinado con otros; se desempeñará bien en la detección del comienzo de las tendencias. Los indicadores de tendencia son esenciales para detectar las tendencias de los mercados financieros. Estos indicadores ayudan a determinar la dirección que probablemente siga el activ