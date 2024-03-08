MAs Multi Tiempo

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El indicador técnico propuesto es un sistema de medias móviles de múltiples marcos temporales diseñado para ayudar a los operadores del mercado financiero a seguir de cerca los movimientos tendenciales. Al combinar medias móviles de diferentes períodos, este indicador ofrece una visión más completa de la dirección de la tendencia, lo que permite a los traders identificar oportunidades de trading con mayor precisión. Al utilizar este indicador, los operadores pueden maximizar sus ganancias al tomar decisiones informadas basadas en la evolución de las medias móviles en distintos marcos temporales.


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merky16
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merky16 2024.11.17 18:49 
 

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El indicador técnico Trend Magic es una herramienta de análisis de tendencias que combina el Índice de Canal de Mercancía (CCI) y el Rango Verdadero Medio (ATR) para identificar la dirección de la tendencia del mercado. Aquí tienes un resumen de sus pros y contras, así como las mejores condiciones del mercado para su uso: Pros: - Identificación clara de la tendencia: Cambia de color para indicar tendencias alcistas (azul) y bajistas (rojo), lo que facilita la visualización de la dirección del
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Heiken Ashi Suavizado
Juan Manuel Rojas Perez
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El **Heiken Ashi Smoothed** es una versión suavizada del indicador técnico Heiken Ashi, que se utiliza en el análisis de gráficos de velas para identificar tendencias del mercado y pronosticar movimientos de precios. Este indicador se basa en el promedio de datos de precios para formar un gráfico de velas que ayuda a los traders a filtrar el ruido del mercado. **¿Para qué sirve?** Este indicador se utiliza para identificar cuándo los traders deben permanecer en una operación y cuándo está por
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PreCogniTrade
Juan Manuel Rojas Perez
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PreCogniTrade : Un Indicador Técnico Avanzado para Predecir el Mercado (Fase Beta) El  PreCogniTrade  es un indicador técnico revolucionario diseñado para los traders que buscan una ventaja competitiva en los mercados financieros. Este indicador no solo analiza las tendencias actuales, sino que también predice los movimientos futuros de los precios con una precisión asombrosa, lo que lo convierte en una herramienta de incalculable valor para cualquier estrategia de trading. Características Pri
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Novato
Juan Manuel Rojas Perez
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Descubre el poderoso aliado que te guiará en el laberinto de los mercados financieros. Este indicador revolucionario te llevará de la incertidumbre a la claridad, permitiéndote identificar con precisión los puntos de inflexión del mercado. Mejora tus decisiones de entrada y salida, optimiza tus operaciones y ¡multiplica tus ganancias con confianza. ¡Para más información, te invitamos a unirte a nuestro canal de Telegram en https://t.me/Profit_Evolution  ¡Allí encontrarás contenido exclusivo, an
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Trend detection index TDI
Juan Manuel Rojas Perez
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El Trend Detection Index (TDI) es un indicador técnico introducido por M. H. Pee. Se utiliza para detectar cuándo ha comenzado una tendencia y cuándo ha llegado a su fin. El TDI puede usarse como un indicador independiente o combinado con otros; se desempeñará bien en la detección del comienzo de las tendencias. Los indicadores de tendencia son esenciales para detectar las tendencias de los mercados financieros. Estos indicadores ayudan a determinar la dirección que probablemente siga el activ
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Non Lag Ma MTF
Juan Manuel Rojas Perez
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Versión Beta El indicador técnico Non Lag MA MTF (Non-Lagged Moving Average Multi-Time Frame) es una versión avanzada del Non Lag MA que permite visualizar la media móvil en varios marcos temporales simultáneamente.   Pros: - Visión integral: Proporciona una visión más completa al mostrar la media móvil en diferentes marcos temporales en un solo gráfico. - Anticipación de tendencias: Ayuda a anticipar cambios de tendencia al observar la convergencia o divergencia de las medias móviles en distint
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Novato alertas
Juan Manuel Rojas Perez
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Lineas de tendencia perfecta
Juan Manuel Rojas Perez
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El indicador técnico conocido como   Líneas de Tendencia Perfecta . Este indicador es una herramienta valiosa en el análisis técnico y se utiliza para mejorar la toma de decisiones en el trading. Aquí tienes una descripción paso a paso de cómo funciona y cómo puede ser utilizado por los traders: Identificación de Tendencias : Las líneas de tendencia perfecta se dibujan conectando dos o más puntos de precio en un gráfico, revelando así la dirección general del mercado. Una línea ascendente indica
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Non Lag Ma
Juan Manuel Rojas Perez
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El indicador técnico Non Lag MA (Non-Lagged Moving Average) es una variante de la media móvil que busca reducir el retraso inherente a las medias móviles tradicionales. Pros: - Menos retraso: Al estar diseñado para reducir el retraso, el Non Lag MA puede proporcionar señales más rápidas que las medias móviles tradicionales. - Tendencias claras: Las líneas del Non Lag MA muestran claramente las tendencias alcistas y bajistas, lo que facilita la interpretación de la dirección del mercado. - Pers
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Multi Oscilador
Juan Manuel Rojas Perez
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Un indicador técnico de múltiples osciladores es una herramienta de análisis que combina varios osciladores para proporcionar una visión más completa de la dinámica del mercado. Los osciladores son fórmulas matemáticas que se calculan a partir de los datos de los precios y se representan gráficamente para ayudar a identificar la tendencia actual, el sentimiento del mercado y posibles puntos de giro. **¿Para qué sirve?** Este indicador sirve para identificar condiciones de sobrecompra y sobreve
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Indicador Maestro del Trader
Juan Manuel Rojas Perez
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Indicador Maestro del Trader Características Principales: Spread del Mercado en Tiempo Real : Visualiza el diferencial entre el precio de compra y venta directamente en tu gráfico.  Cuenta Regresiva del Cierre de Vela : No más sorpresas al final de la vela. El indicador muestra un cronómetro que te informa cuánto tiempo queda antes de que se cierre la vela actual. ¡Actúa con precisión en los momentos cruciales! Ganancias o Pérdidas en Tiempo Real : ¿Estás en verde o en rojo? El Indicador Maest
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Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
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MT5 Enveloping Pattern Detector: Your competitive advantage in trading Are you looking for a tool to help you accurately identify the best trading opportunities in the forex market? Our Engulfing Pattern Detector provides you with a highly reliable buy or sell signal, based on one of the most recognized and effective Japanese candlestick patterns: the engulfing pattern. With an average success rate of 70%, this indicator will allow you to make safer and more profitable investment decisions. Don'
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Martillo con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
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MT5 Hammer Pattern Detector: Your guide to more profitable operations Tired of searching for the best trading opportunities? Our innovative indicator gives you a competitive advantage by automatically identifying hammer patterns on your charts. Known for its high probability of success, the hammer pattern has been a fundamental tool in the arsenal of experienced traders for decades. Our indicator, designed to accurately detect this key pattern, will allow you to: Identify trend reversals earl
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Media Movil de Tercera Generacion
Juan Manuel Rojas Perez
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La **Media Móvil de Tercera Generación (TGMMA)** es una versión avanzada del indicador estándar de **Media Móvil (MA)**. Fue descrita por primera vez por Manfred G. Dürschner en su artículo "Gleitende Durchschnitte 3.0" (en alemán). Aquí están las características clave de la TGMMA: 1. **Reducción del Retraso**:    - A diferencia de las MAs tradicionales, la TGMMA reduce significativamente el retraso. Se adapta más rápidamente a los cambios de precios, lo que la hace ideal para traders que busc
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merky16
345
merky16 2024.11.17 18:49 
 

Me gusta mucho este indicador, muchas gracias

Juan Manuel Rojas Perez
12065
Reply from developer Juan Manuel Rojas Perez 2025.03.14 20:49
¡Gracias por tu comentario! Nos alegra saber que te gusta mucho nuestro indicador y que funciona muy bien.
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