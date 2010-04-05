Combat MT4

Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode

Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata

Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e l'analisi del mercato su tutti i periodi

Ha un sistema integrato per l'elaborazione dei dati che apprende il trend move del mercato e si auto regola in base ai valori impostati, inoltre è possibile disattivare qualsiasi stop loss e chiudere qualsiasi posizione anche in esercizio


Ho reso il sistema semiautomatico cercando di abilitare tutte le funzioni con la configurazione di meno input possibili che spiego di seguito


  • CombatRank / regolatore del generatore di segnale, più alto è il valore più accurato e raro sarà il segnale, più basso il valore per un segnale meno accurato ma più frequente
  • CombatFrom / time frame per la ricezione segnale di primo ingresso
  • CombatTo / time frame su cui in base ai dati prenderà decisioni per le successive posizioni
  • FirstSize / misura del lotto iniziale per i blocchi di bilancio impostati in ForCapital
  • ForCapital / misura dei blocchi di bilancio su cui viene applicato il valore impostato in FirstSize
  • NextSizeX / moltiplicatore (esempio: se la prima posizione è da 0.01 x 3.0 = 0.03 per la successiva ecc.) e può essere disattivato impostando il valore a 1.0
  • MaxSize / limitatore di lotto per la prima e le successive posizioni
  • VirtualProfit% / take profit invisibile, virtuale a percentuale
  • HardStopPips / stop loss fisico che verrà attivato istantaneamente ad ogni singola posizione, in pips
  • CombatMagicNumber / numero magico che identifica le posizioni aperte da Combat


Nei screenshot pubblicati di seguito sono riportati alcuni test eseguiti con i valori di dafault e personalizzati che è possibile copiare per testarlo e comprendere come opera


Requisiti:

  • Conto: Hedge (dedicato esclusivamente a Combat)
  • Deposito iniziale: minimo 100, consigliato da 1000 in su
  • Leva: minima 1:500, consigliata da 1:1000 in su per piccoli conti
  • Swap: anche se viene azzerato dal VirtualProfit% che fissa il profitto netto è comunque consigliato un conto swap free


Può essere utilizzato su qualsiasi mercato forex, metalli ecc. ma la configurazione di dafault è relativa al mercato EURUSD


  • Disponibile per l'acquisto il noleggio e in versione di prova gratuita in due versioni: Combat MT4 | Combat MT5


#tag take profit invisibile virtuale percentuale hard stop loss scalping trend lungo medio breve periodo sistema automatico combattere

Prodotti consigliati
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The MT4 Forex Expert Advisor called Gold X5 EA is an advanced automated trading solution for the XAUUSD (Gold vs. US Dollar) currency pair. The advantages of the Gold X5 EA MT4 include 24/7 trading without the emotional factor, fast decision making, and the ability to test on historical data. However, like any trading robot, it does not guarantee profits and requires careful setup and monitoring to achieve optimal results. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/
CapTaiNCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experts
CapTaiNCAT FullAutomated expert advisor. TimeFrame M1 M5 SET FILES;  https://www.mql5.com/en/market/product/38300#!tab=comments&comment=11565247 Recommendations Before using the EA on a real account, test it with minimal risk or on a demo account; Use VPS server with ping less 10ms; ECN account with low spreads + low commissions + quality execution;  Standard settings are optimized for EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF XAUUSD  The settings of the EA  Trade Manager  Magic Number  Slippa
AiM EA MT4
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to corre
Perfection
Mikhail Senchakov
Experts
Perfection is a multicurrency, fully automated and secure trading robot. The robot is designed for both portfolio trading and trading a single instrument. The EA does not use averaging methods, the volume of positions is strictly regulated. Orders are opened only in the direction of market movement in a grid. Due to this, the robot operates efficiently on any strong movements. The decision making algorithm does not use indicators. Instead, the robot automatically calculates the key levels, which
Big Deal
Ong Wee Kiat
Experts
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
Experts
BitcoinWhale   is a professional automatic trading system designed and optimized for the MT4 platform and the  Bitcoin/USD   pair. This system works independently on your terminal, you can run it on your computer or on a VPS because the computer must be turned on while the robot is running. The robot analyzes the market 24 hours a day, thanks to which it is more effective than a human. Updates and optimizations are made on an ongoing basis and will be available to the buyer. The robot will be fu
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Experts
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Golden Symphony
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
MT4 Scalper: A Golden Symphony In a world of rapid financial flows, where seconds decide the fate of capital, the MT4 scalper is not just a trading tool, but a conductor, directing a complex orchestra of market fluctuations. It's not just a program; it's a golden symphony, in which each note represents a separate trade, and the harmony represents a stable profit. A Golden Symphony: a metaphor embodying the elegance and efficiency of the algorithm. Gold symbolizes stability, value, and wealth,
Infinity Gold Impulse
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Infinity Gold Impulse – Advanced Algorithm for Gold Trading (XAU/USD).  Trading gold, like any investment, requires a thorough understanding of market conditions, strategic planning, and consideration of the many factors that determine its value. Gold trading principles are based on the fundamental laws of supply and demand, as well as an analysis of the macroeconomic situation, geopolitics, and market sentiment. Gold is traditionally viewed as a safe haven asset during times of economic ins
KingBoxGod Expert
Nguyen Cong Hoan
Experts
The expert advisor in the XAUUSD pair uses simple yet highly effective methods. If you are a trader who doesn't want to risk use it The EA uses only 3 unique orders with full stoploss and takeprofit Do not use nets or martingales. Only use the pair XAUUSD in H1 frame Use for any account type Sometimes it doesn't need to be too complicated. If there are improvements, I will update a few more functions I will leave it free for about a month before I sell it for a high price. I need your check and
Best Day Trade
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
El Asesor Experto "Precision Day Trader" es una herramienta avanzada diseñada para analizar meticulosamente las condiciones del mercado y ejecutar operaciones con precisión durante el día. Utiliza algoritmos inteligentes y estrategias cuidadosamente diseñadas para identificar oportunidades de trading óptimas, centrándose en la precisión y el rendimiento consistente. Características Principales: Análisis Preciso del Mercado: El EA realiza un análisis detallado de las condiciones del mercado, util
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Stabilized dema cross robot mt4
Ekaterina Saltykova
Experts
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility    currency     basket: GBPUSD and XAUUSD. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading session
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
Falcon Gold is a high-frequency EA with relatively low risk. The scalping algorithm is designed to detect high-probability entry and exit points, ensuring that each trade is executed with the highest chance of success. The optimal currency pair to work with this scalping robot is XAUUSD (Gold vs. US Dollar). It is ideal for traders who prefer an active trading environment. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller MT4 version Key features:
TradeButterfly
Evgeniy Zhdan
Experts
The MT4 trading advisor calculates the formed Gartley Butterfly shapes and makes a decision at the start of trading. "Butterfly Gartley" - one of the figures of graphical analysis, popularized by technical analyst Larry Pesavento, taken from the author's publication "Profit in the stock market", published in the mid-thirties. To date, there are 12 basic "Gartley patterns" - graphic figures with the construction, based on the application of Fibonacci levels and ratios. The algorithm of trackin
McDuckEA
Viktor Shpakovskiy
Experts
McDuckEA – works on the martingale strategy. It shows good results when trading on Gold, XAUUSD. Martingale orders are opened with a step from each other and only after the opening of a new bar of the set timeframe. During the release of important news, the EA suspends the opening of new orders. The EA has an internal risk control system and, if the risk is exceeded, it starts to exit the market, closing extreme positions in pairs. The level of loading of the deposit determines the risk and prof
Ai President EA MT4
Indra Maulana
Experts
30% discount only for 3-month subscription, message me : https://www.mql5.com/en/users/taiberhyphecu 70% refund policy (full version only) A fully automatic expert Designed and produced 100% by artificial intelligence, with the world's most advanced technology All trades have profit and loss limits, with the best and least risky market strategy, without using dangerous strategies such as Martingale and hedges, etc. A specialist who has been trained by artificial intelligence for years to correc
Firemen
Tao He
Experts
In the ever - changing foreign exchange market, the three currency pairs AUDCAD, AUDNZD, and NZDCAD have always been the focus of investors due to their unique market characteristics. They are deeply affected by multiple factors such as commodity prices, economic data, and global risk sentiment. Volatility contains both opportunities and hidden risks. And reasonable position management is the key to moving forward steadily in this complex market. ​ For investors who prefer simple and direct ope
Skillfully run away
Haimin Li
Experts
Skillfully run awayEA is a similar to Martin's EA, from Martin's theory, but the risk is far lower than Martin, built in risk control, so that you are not as open as pure Martin EA, after ten years of historical data retest, repeated modification of the strategy, so far, I have just released, in line with the responsibility of investors and users Prudence is prudent. On the parameters If you want to hang this EA on different varieties, be sure to set the parameters "bm" and "sm" without interfe
Inquisitor ECN
Yury Salikaev
Experts
A non-indicator trading expert that works after the end of the American trading session, 22 (CET). Ideal for working on accounts with low spreads with or without commission    https://www.mql5.com/en/signals/779500 Differences from EA Inquisitor Lite: - commission accounting, the algorithm is adapted to work on ECN, Raw-spread accounts with a spread close to zero; -  prohibition of entries in the direction of trend departure in Murrey reversal zones; - the option to work with virtual Stop-Loss
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Lady Expert Advisor for gold trading in the MetaTrader 4 (MT4) platform is an automated trading system specifically designed for gold (XAU/USD) trading. Such advisors typically use algorithms to execute trades based on technical analysis and other market data. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller The advisor employs neural networks to analyze market data in real time, skillfully adapting to changing conditions and issuing highl
Unusual EA
Khairudi Kherikhanov
Experts
Автоматический советник Unusual EA не предназначен для получения сверх прибыли. Больше подойдет долгосрочным инвесторам, для которых трейдинг не игра, а работа. Советник Unusual EA, также можно использовать в портфеле, совместно с другими советниками. Размер прибыли и просадки зависит от выбранной валютной пары и таймфрейма.Наиболее эффективен на периодах M30,H1 и H4, хотя может использоваться на любых таймфреймах и торговых инструментах. Параметры советника: MagicNumber- метка "своих" сделок
SentimentEA
Sergii Onyshchenko
Experts
This is a rarely working EA.  I recommend this EA for institutional funds. I recommend it only for pair EURUSD. Working timeframe M1 . Orders 1-3 series per month - is optimal. Public monitoring https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategy EA sells when is expensive and buys when cheap. If % bulls in a moment  <x   EA is searching for buys. If % bulls in a moment  >y  EA is searching for sells. For opening EA orders, used Market Structure High (MSH) - Market Structure Low (MSL). Parameters
MTrendingEAv2
CHU HAI HA Chu Hai
Experts
Specification: - Trend trading only on GBPCAD . - EA run using H1 (1 hour) and D1 (daily) timeframes only (so don't worry about strategy tester modelling quality, because of using H1/D1 is enough) . - Each trade opened with pre-determined Stop loss and Take profit. - Having trailing stop. - Based on fixed risk per trade/position (default is 5% of account free margin), then: Expecting net profit is about 60%/year ; Maximum drawdown is only 11% for the whole period (4 years testing). - Medium/L
LazyBoy AI Trader Prob Firm Ready
Hesham Ahmed Kamal Barakat
Experts
NEW!  January 8th 2024  - Flash Sale - 90% Discount! SEP 29 2023  - Get the source code and redistribute the EA as you wish, contact us for details. Trades; Currency pairs - Metals and more. The Strategy; Our Advanced Support/Resistance Trading Strategy is a powerful tool designed to help traders achieve consistent gains while effectively managing risk and avoiding losses. Here are the key strengths of this code: 1. Robust Support/Resistance Zone Identification:    - The strategy uses AI to ide
OnlyBlackBox
Alex Bruna Garcia
Experts
MT5 version This is a trading algorithm and expert advisor that has been specifically developed to operate in funding exams, live funding accounts, as well as personal accounts. The strategy is based on Smart Money Concept, which looks for market structure changes and imbalances, adapting to the demands of these types of companies. The strategy has been tested for years in the US30 market on an H1 timeframe with effectiveness and making use of good risk management. The parameters of the expert
KingofCAT
Nyamsuren Boldbaatar
Experts
/  /; Recommendations Use VPS server with ping less 10ms;  Standard settings are optimized for EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCAD USDJPY USDCHF EURJPY EURGBP GBPJPY;  The settings of the EA - ℕℝ ℕ;   ℂ      - ℕ    ℙ -   ℝ
WOW Dash Scalper IB Pro2 Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experts
I will support only my client. สำหรับลูกค้า Parameters General Trade Settings Money Management  Lot : Fixed (can change) Strategies  - H4 Strategies it is fixed with MA, Bollinger band, Candlestick Levels Close Functions  - H4 Strategies MagicNumber  - individual magic number. The EA will only manage position of the chart symbol with this magic number. NextOpenTradeAfterMinutes  - 15 minutes is default, can change it MaxSpread  - upto currency pairs, MaxSlippage  - upto currency pairs, Push No
QuatronPro
Marek Kvarda
Experts
This robot is designed for major currency pairs and trades several strategies: swings, gaps and SR levels. It uses an advanced algorithm for analyzing price data and looks for the best parameters. Trading signals are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. It is built on the foundations of the successful EA Triton . This is not a scalping robot. It is not sensitive to spread and slip. It will be traded at all brokers with quotation accurate to points
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan  o  Quantum King   gratis!*** Chiedi in privato per maggiori
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.55 (11)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del denaro,
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experts
Exorcist Bot   is a multi-currency, multi-functional advisor that works on any time frame and in any market conditions. - The robot’s operation is based on an averaging system with a non-geometric progression of constructing a trading grid. - Built-in protection systems: special filters, spread control, internal trading time limitation. - Construction of a trading network taking into account important internal levels. - Ability to customize the aggressiveness of trading. - Working with pending
Dynamic Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
5 (1)
Experts
️ Possiedi già il  Boring Pips EA ? Hai diritto a uno  sconto aggiuntivo del 30% ! Contattaci per scoprire: Come richiedere il tuo rebate (rimborso) Il secondo mandato di Trump ha riacceso un'ondata di politiche commerciali aggressive, a partire dal ritorno di dazi doganali su larga scala che stanno scuotendo i mercati globali. Le tensioni in Medio Oriente sono aumentate — recentemente tra Israele e Iran — influenzando potenzialmente l’aumento del prezzo del petrolio. La guerra tra R
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experts
Trillion Pips GridX EA — Advanced Grid & Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA by Trillion Pips is a professional-grade, fully automated Expert Advisor designed for traders who want to harness the power of grid, martingale, and hedging strategies under intelligent risk control. It dynamically manages positions to capitalize on both trending and ranging markets while optimizing capital deployment and drawdown recovery. Core Features Advanced Grid Strategy – Automatically opens and ma
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experts
️ THREE LITTLE BIRDS EA Forgiato dalla perdita. Perfezionato dal dolore. Rilasciato con uno scopo. ️ STRUTTURA. NON SPECULAZIONE. Three Little Birds EA non è solo un altro robot di trading. È un motore forgiato in battaglia, creato attraverso anni di veri fallimenti e progettato per una missione:   proteggere, recuperare e far crescere il tuo capitale, quando il mercato diventa crudele. Combina   tre potenti strategie   in perfetta sincronia: Grid on Loss con Martingala   : asso
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experts
The trading Expert Advisor's strategy is based on one of the most powerful technical analysis signals - the Pin Bar. When determining this figure, a trading expert studies the current market situation and, if there is a combination of certain factors, it starts working. It is recommended to start working with a small trading lot . As you become familiar with the work of an expert, the trading lot can be increased (use money management) to a psychologically acceptable size. Attention : the fo
MM Flip CodePro
Allistair Kabelo Mandow
Experts
"MM 3.0 FLIP CODEPRO IS DESIGNED TO MULTIPLY YOUR CAPITAL UP TO 300 TIMES OR MORE A WEEK ON SMALL ACCOUNTS USING 1:UNLIMITED THIS POWERFUL TRADING ROBOT CAN TURN SMALL INVESTMENTS INTO MASSIVE RETURNS DEPENDING ON MARKET CONDITIONS" "WITH JUST $100 FOR FORISTANCE YOU HAVE THE POTENTIAL TO GENERATE $30 000+ IN A SINGLE WEEK....BASED ON OUR EXPERIENCE CONSTANT CONSISTENT PROFITS WITHIN 7 TRADING DAYS DAYSARE ACHIEVABLE" "OUR TEAM IS HERE TO GUIDE AND SUPPORT YOU EVERY STEP OF THE WAY WITH MM3
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experts
### Forex Hedging Expert Advisor: No Loss Strategy #### Overview The Forex Hedging Expert Advisor (EA) with a No Loss Strategy is an advanced automated trading system designed to mitigate risk and protect against adverse market movements. The core principle behind this EA is to implement a sophisticated hedging strategy that aims to lock in profits and minimize losses in volatile forex markets. This EA is ideal for traders who seek a robust, risk-averse trading solution that maintains capital
Tree Of Life
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid recipe.    The News Filte
Trending Mechanisms
Tatiana Savkevych
Experts
**Description of the Trending Mechanism Forex Trading Bot** **Trending Mechanism** is a high-tech trading bot for the MetaTrader 5 platform designed for automatic market analysis and trading in the Forex market. By utilizing the latest market analysis and capital management technologies, this bot allows traders to effectively identify trends and make informed trading decisions based on current market conditions. It is ideal for both experienced traders and beginners, thanks to its intuitive se
Scipio Gold Bot
Stefano Frisetti
Experts
Attenzione alle TRUFFE! SCIPIO GOLD BOT e' distribuito solo su MQL5.com Questo non e' un BOT commerciale, ma e' professionale, la distribuzione e' limitata a 100 copie in tutto ed inoltre il costo puo' aumentare senza avviso. questa e' la versione per  MT4, se vuoi la versione per Mt5:  https://www.mql5.com/it/market/product/148820 Le Differenze che rendono SCIPIO EA unico sono: + nessuna impostazione variabile o che il TRADER deve inserire + apre 1 solo trade alla volta + usa sempre STOP LOSS
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Una soluzione sicura ed efficace per il trading dell'oro Offerta lancio Solo 1 copie rimaste al prezzo attuale!  Prezzo successivo: $699.99 Prezzo finale: $1999.99 Versione MT5 Ciao! Sono EA Gold Blitz   , il secondo EA della famiglia Diamond Forex Group, progettato specificamente per il trading dell'oro (XAU/USD). Con funzionalità eccezionali e un approccio focalizzato sulla sicurezza, prometto di offrire un'esperienza di trading dell'oro sostenibile ed efficace per i trade
Crude Oil Robot MT4
MQL TOOLS SL
Experts
The Best Oil Trading Robot in the World.   Crude Oil Robot   is the undisputed, top-tier trading robot designed for the   XTIUSD or any crude instrument   offered by your broker. This is not a generic algorithm, but it's a   highly specialized system   built exclusively for the crude oil market,   utilizing unique technologies   not available in any other trading bot. Crude Oil Robot is equipped with   exclusive features tailored specifically for the OIL market , such as: Volatility Anomaly Fil
Neon Trade MT4
Evgeniy Ilin
5 (1)
Experts
La quintessenza di un approccio complesso, il cui obiettivo principale è un guadagno a lungo termine e realistico con rischi minimi per il trader. La base sono i concetti avanzati di trading in combinazione con l'apprendimento automatico, che si potenziano efficacemente a vicenda. Un'altra caratteristica unica è che il sistema non ha bisogno di essere ottimizzato, poiché questa funzione è affidata ai miei server. Il sistema implementa un trading conservativo e a lungo termine con minime perdite
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Experts
Velora EA – Sistema di breakout a griglia e adattivo Velora è un Expert Advisor di alta qualità progettato a partire dal nucleo di Instant Volatility Breakout (IVB), con un Grid Engine adattivo, logica di trailing dinamica, meccanismi di chiusura parziale e voci automatizzate basate sulla volatilità. Progettata per i trader che cercano un mix di aggressività, sicurezza e adattabilità, Velora non è solo reattiva, è anche reattiva. Punti di forza principali IVB Breakout Engine:   rileva raffiche d
Secret Impulse MT4
Eugen Funk
Experts
L'EA (Expert Advisor) apre una posizione quando il mercato inizia a muoversi durante la sessione di New York (volume più alto). In questo modo, il momentum viene mantenuto dal volume e possiamo raggiungere il Take Profit con alta probabilità in modo immediato. Segnale (292%, 10% DD):   https ://www .mql5 .com /en /signals /2274145 Entrata basata sul momentum durante la sessione di New York L'EA rileva l'impulso nascosto attraverso gli FVG (Fair Value Gaps) su timeframe inferiori. Quando l'impuls
EA Quantum IQ7 ALL in ONE
Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
Experts
It is time to change the game !; the Expert Advisor (EA) that once dominated you has evolved into an EA Mastermind. There are EA-AutoRobot algorithms, EA-Panel Trading algorithms, and advanced AI Analysts available. It is time for you to become a self-taught expert. You can even compare eight Pair systems and their precise predictions. Here, you have the capability to perform three activities simultaneously. Become an Analyst, Trader, and Investor on five robot machines that can operate identic
Sigma Trend Protocol EA STP
Bashir Abdi Jama
Experts
Black Friday Price (Nov 10–30, 2025): $1,497 On Dec 1, the price returns to $25,000 . License includes 5 activations . No martingale/grid; rule-based entries for XAUUSD & GBPJPY. This is a time-limited price. Functionality and support are unchanged. SIGMA Trend Protocol EA (MT4) Rule-based Expert Advisor for XAUUSD (Gold) and GBPJPY. Trades only when predefined conditions are met. No martingale, no grid, no arbitrage. Compiled EX4; no DLL calls. Overview • Selective entries using multi
Trend rider pro
Okezie Ojimadu
Experts
Live Result:  https://www.mql5.com/en/signals/1924716 Download set file for EURUSD Trend Rider Pro V2 is a trading robot that works on all forex pair and helps you trade automatically. It is uniquely coded to manage your forex investments and optimize the best result from the complexities of the forex market. Whether you’re just getting started or are a full-time trader, Trend Rider Pro V2 is the perfect choice for optimized growth and verifiable result. This EA utilizes a sophisticated combinat
Pearl Robot MT4
Meinrik Sikuvi Sipahu
Experts
Meet Pearl – The Intelligent Trading Assistant by FXGoldTraders Pearl   is not just an Expert Advisor – she’s your strategic trading partner, designed with precision by   Forex Prince   and co-created under the   FXGoldTraders   brand. Inspired by the style and strength of a smart, trend-savvy female trader, Pearl is the   first EA   of her kind in our lineup, representing both innovation and intuition in the market. Crafted for   MetaTrader 4 and 5 , Pearl specializes in trading   Gold, Forex
Guran xauusd
Ran Gu
Experts
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Altri dall’autore
Hedge Pro MT4
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
Flat MT4
Alessandro Grossi
Utilità
Flat è una utility pensata per chi ama operare con take profit e stop loss virtuali ed ordini di copertura come sistema di protezione del capitale, ma a volte ad esempio la notte non è possibile operare quindi si è costretti ad intervenire nel momento e nel modo sbagliato Facciamo un esempio, dopo aver ricevuto un segnale ti posizioni sul mercato con una posizione Long ma il mercato a bassi volumi e comprendi che il tuo posizionamento è valido ma bisogna attendere più di quanto pensavi fosse ne
Profit X MT4
Alessandro Grossi
Utilità
Profit X invia notifiche sul tuo dispositivo mobile mantenendoti aggiornato sul profitto dei tuoi investimenti anche nei momenti in cui non puoi fisicamente controllare i mercati, ad esempio quando sei alla guida, sul posto di lavoro, in una riunione o con amici, con parenti e non puoi distrarti Può essere disattivata e attivata ed è possibile scegliere la frequenza del aggiornamenti in minuti, ore, giorni, settimanale o mensile La configurazione e personalizzazione è molto semplice, di default
Equity X MT4
Alessandro Grossi
Utilità
Equity X è una utility che chiude tutte le posizioni ed eventuali ordini pendenti ad un importo prestabilito, è possibile fissare il bilancio del tuo conto quando il netto e uguale o superiore oppure uguale inferiore all'importo desiderato Ha integrato un sistema per la notifica mobile instantanea che genera il messaggio ad operazione avvenuta Uno strumento che permette di ottimizzare al massimo il rendimento del tuo investimento, è possibile utilizzarlo anche come gestore virtuale di take prof
Hedge Edit MT4
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d
Steel MT4
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando Take Profit e Stop Loss e sfrutta il Trailing Stop Loss per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo, quand
Control Panel MT4
Alessandro Grossi
Utilità
Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizion
Gobbo MT4
Alessandro Grossi
Indicatori
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Vision MT4
Alessandro Grossi
Indicatori
Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successiv
Disuman MT4
Alessandro Grossi
Experts
Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore? Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata? Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini? Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura? Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capi
Flat MT5
Alessandro Grossi
Utilità
Flat è una utility pensata per chi ama operare con take profit e stop loss virtuali ed ordini di copertura come sistema di protezione del capitale, ma a volte ad esempio la notte non è possibile operare quindi si è costretti ad intervenire nel momento e nel modo sbagliato Facciamo un esempio, dopo aver ricevuto un segnale ti posizioni sul mercato con una posizione Long ma il mercato a bassi volumi e comprendi che il tuo posizionamento è valido ma bisogna attendere più di quanto pensavi fosse ne
Equity X MT5
Alessandro Grossi
Utilità
Equity X è una utility che chiude tutte le posizioni ed eventuali ordini pendenti ad un importo prestabilito, è possibile fissare il bilancio del tuo conto quando il netto e uguale o superiore oppure uguale inferiore all'importo desiderato Ha integrato un sistema per la notifica mobile instantanea che genera il messaggio ad operazione avvenuta Uno strumento che permette di ottimizzare al massimo il rendimento del tuo investimento, è possibile utilizzarlo anche come gestore virtuale di take prof
Hedge Pro MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Pro sfrutta la tecnica dell'hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell e grazie al sistema di Recovery Integrato assegna alle posizioni successive un Size Lots proporzionale ai punti da recuperare sulla controtendenza affinché i Take Profit del Both Side siano sempre vicini al prezzo attuale di mercato. Hedge Pro è un expert dal codice stabile, professionale e pulito che crea dei profitti costanti nel tempo con un processo completamente automatico ed è  immune da falsi e ritard
Profit X MT5
Alessandro Grossi
Utilità
Profit X invia notifiche sul tuo dispositivo mobile mantenendoti aggiornato sul profitto dei tuoi investimenti anche nei momenti in cui non puoi fisicamente controllare i mercati, ad esempio quando sei alla guida, sul posto di lavoro, in una riunione o con amici, con parenti e non puoi distrarti Può essere disattivata e attivata ed è possibile scegliere la frequenza del aggiornamenti in minuti, ore, giorni, settimanale o mensile La configurazione e personalizzazione è molto semplice, di default
Hedge Edit MT5
Alessandro Grossi
Experts
Hedge Edit sfrutta la tecnica dell’hedging gestendo simultaneamente posizioni Buy e Sell, grazie alla elaborazione del lotto impostato nell’input Lots multiplier applica una strategia di recupero alle successive posizioni che verranno aperte in base al valore impostato nell’input Step Grid Points e mantiene il take profit impostato nell’input Take Profit Points di entrambi sempre raggiungibili dal prezzo prezzo attuale di mercato. La ricezione del segnale di entrata è elaborata dalla chiusura d
Steel MT5
Alessandro Grossi
Experts
Steel è un potente expert advisor dal codice stabile e pulito che apre un singolo trade per mercato impostando Take Profit e Stop Loss e sfrutta il Trailing Stop Loss per ottenere il migliore profitto. Può essere utilizzato e configurato su qualsiasi mercato in quanto il segnale di acquisto o vendita viene elaborato dalla sola lettura delle candele rendendolo immune da falsi e ritardatari segnali generati dagli indicatori. Si può impostare la lettura di una singola candela o di un gruppo, quand
Control Panel MT5
Alessandro Grossi
Utilità
Control Panel mette a disposizione una semplificata ed avanzata gestione dedicata per ogni singolo mercato Forex, CFD, Materie Prime, Indici Azionari, Metalli Preziosi, Prodotti Energetici, Azioni & Crypto Valute, dal trade pad si posso aprire posizioni e ordini pendenti, visualizzare tutti i dati relativi alla quantità delle posizioni Buy, Sell e di tutti i trade oltre alla quantità espressa in lotti anche per i posizionamenti hedge indicando il valore espresso in lotti relativo all’esposizion
Gobbo MT5
Alessandro Grossi
Indicatori
Gobbo è un indicatore professionale che evidenzia il trend del mercato con un aspetto grafico chiaro e comprensibile, è basato sulla Moving Average e può essere impostato su qualsiasi periodo di intervallo, di default impostato sul periodo 14, scegliendo un periodo più alto evidenzierà meno cambi di tendenza per un approccio sul medio o lungo periodo, con un periodo più basso più cambi di tendenza per un approccio sul breve termine L'aggiornamento e l'adattamento al time frame scelto avviene in
Vision MT5
Alessandro Grossi
Indicatori
Vision è un indicatore professionale che legge i dati storici del periodo impostato e in base a tali elabora una previsione scrivendo l'andamento sul grafico, l'impatto visivo eccellente rende chiaro l'andamento del prossimo trend e mette a fuoco il prezzo d'ingresso il posizionamento di ordini e la distanza per SL e TP, di default è impostato con un rapporto bilanciato 24 a 24 ciò significa che in base alle ultime 24 candele prevederà scrivendo sul grafico l'andamento delle 24 candele successi
Disuman MT5
Alessandro Grossi
Experts
Sai intercettare i prezzi di ingresso di un mercato e prevedere se saliranno o scenderanno nelle prossime ore? Sai stabilire quanto tempo tenere aperta una posizione e riconoscere se corretta o sbagliata? Se corretta sai decidere se incrementarla e incassarla entro i giusti termini? Nel caso la tua posizione si rilevi errata sei in grado di pianificare un recupero nelle giusta direzione con la giusta misura? Sei in grado di prendere una decisione in qualsiasi situazione che protegga il tuo capi
Combat MT5
Alessandro Grossi
Experts
Sei pronto a Combattere? Stop Loss fisico a protezione del capitale e take profit invisibile, virtuale a percentuale, elaborazione dei dati inclusi tra due time frame o in single mode Possibilità di regolare la frequenza dei segnai generati per impostare una strategia estrema di primo grado, moderata o placata Può essere attivato su qualsiasi time frame in quanto opera esclusivamente sui periodi selezionati negli input CombatFrom e CombatTo rendendo libera la navigazione per la consultazione e
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione